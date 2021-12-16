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https://sputnik-georgia.ru/20211216/monako---zenit-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-262923688.html
"Монако" - "Зенит": прогноз на матч баскетбольной Евролиги
"Монако" - "Зенит": прогноз на матч баскетбольной Евролиги
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами "Монако" и "Зенит" 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T21:46+0400
2021-12-16T21:55+0400
спорт
баскетбол
евролига
прогноз на баскетбольный матч
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В XVI туре Евролиги питерский "Зенит" сыграет на выезде против "Монако". Российский клуб решает задачу сохранения места в зоне плей-офф (шестое место), а французы туда очень хотят попасть (14 позиция). Выдав в Евролиге серию из пяти побед подряд "Зенит" слегка забуксовал и проиграл три раза кряду: "Панатинаикосу" (64:70), "Црвене Звезда" (58:69) и "Фенербахче" (80:86). Прервать неудачную серию подопечные Паскуаля смогли два дня назад, обыграв на выезде "Асвел" со счетом 71:61.Что касается "Монако", то в Евролиге французы не могли победить почти месяц, проиграв пять встреч подряд. Причем только в игре с "Асвелом" была борьба (84:85). Прервать серию команда Саши Обрадовича смогла только в матче против слабейшего клуба на турнире - "Жальгириса", победив в овертайме (107:98).На фоне таких показателей достаточно странно видеть букмекерскую линию, в которой нет фаворита. На победу обоих клубов предлагается коэффициент 1,9. При этом принимать в расчет статистику личных встреч не приходится, так как соперники до этого не пересекались.Если в общей таблице "Зенит" занимает шестое место, то по надежности обороны – второе. Лучше показатели только у "Барселоны" (всего на одно очко). В гостевых матчах питерский клуб в среднем пропускает 72 очка за игру, а "Монако" в домашних набирает 80 баллов.Мне кажется, что российский клуб в очередной раз сделает акцент на обороне и не позволит сопернику добраться до среднестатистической отметки. При этом сам "Зенит" на выезде не блещет в атаке, набирая в среднем за игру 70 очков. Предположу, что матч не получится результативным и соперники не преодолеют отметку в 156 очков.Ставка: тотал матча меньше 156.5 очка за 1,77.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч

"Монако" - "Зенит": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

21:46 16.12.2021 (обновлено: 21:55 16.12.2021)
© photo: Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБаскетбол. Евролига. Матч "Зенит" - "Црвена Звезда"
Баскетбол. Евролига. Матч Зенит - Црвена Звезда - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
© photo: Sputnik / Александр Гальперин
/
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами "Монако" и "Зенит"
В XVI туре Евролиги питерский "Зенит" сыграет на выезде против "Монако". Российский клуб решает задачу сохранения места в зоне плей-офф (шестое место), а французы туда очень хотят попасть (14 позиция).
Выдав в Евролиге серию из пяти побед подряд "Зенит" слегка забуксовал и проиграл три раза кряду: "Панатинаикосу" (64:70), "Црвене Звезда" (58:69) и "Фенербахче" (80:86). Прервать неудачную серию подопечные Паскуаля смогли два дня назад, обыграв на выезде "Асвел" со счетом 71:61.
Что касается "Монако", то в Евролиге французы не могли победить почти месяц, проиграв пять встреч подряд. Причем только в игре с "Асвелом" была борьба (84:85). Прервать серию команда Саши Обрадовича смогла только в матче против слабейшего клуба на турнире - "Жальгириса", победив в овертайме (107:98).
© photo: Sputnik / Михаил Сербин / Перейти в фотобанкБаскетбол. Евролига. Матч "Монако" - ЦСКА
Баскетбол. Евролига. Матч Монако - ЦСКА - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
Баскетбол. Евролига. Матч "Монако" - ЦСКА
© photo: Sputnik / Михаил Сербин
/
Перейти в фотобанк
На фоне таких показателей достаточно странно видеть букмекерскую линию, в которой нет фаворита. На победу обоих клубов предлагается коэффициент 1,9. При этом принимать в расчет статистику личных встреч не приходится, так как соперники до этого не пересекались.
Если в общей таблице "Зенит" занимает шестое место, то по надежности обороны – второе. Лучше показатели только у "Барселоны" (всего на одно очко). В гостевых матчах питерский клуб в среднем пропускает 72 очка за игру, а "Монако" в домашних набирает 80 баллов.
Мне кажется, что российский клуб в очередной раз сделает акцент на обороне и не позволит сопернику добраться до среднестатистической отметки. При этом сам "Зенит" на выезде не блещет в атаке, набирая в среднем за игру 70 очков. Предположу, что матч не получится результативным и соперники не преодолеют отметку в 156 очков.
Ставка: тотал матча меньше 156.5 очка за 1,77.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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