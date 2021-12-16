https://sputnik-georgia.ru/20211216/ne-znaesh-gde-nachnetsya-tvoya-skazka-ili-istoriya-talantlivoy-gruzinki-v-stambule--262858848.html

"Не знаешь, где начнется твоя сказка", или История талантливой грузинки в Стамбуле

"Не знаешь, где начнется твоя сказка", или История талантливой грузинки в Стамбуле

В традиционной рубрике "Грузины за рубежом" мы рассказываем о проживающей в Стамбуле талантливой грузинской женщине Кристине Цирекидзе

2021-12-16T16:01+0400

2021-12-16T16:01+0400

2021-12-16T16:01+0400

грузия

аналитика

интервью

грузины за рубежом

италия

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"После каждого падения я быстро встаю, отряхиваюсь, растираю ободранные коленки, поправляю корону и продолжаю путь", - говорит она. На этом пути и в сложные периоды ей помогают вера в маленькие чудеса и способность все переводить в шутку. Потом она обычно "озвучивает" свои мысли, чтобы другим облегчить многое.Кристина Цирекидзе по профессии искусствовед, знает пять иностранных языков. В настоящее время в Стамбуле работает менеджером по продажам одной из торговых сетей и возглавляет службу по связям с общественностью. И хотя сфера торговли довольно далека от ее творческой натуры, ей всегда удается достигать гармонии с миром.- Вспомните, пожалуйста, какой вы были раньше, и что в вас изменилось?- Раньше я была непопулярной девочкой – полной отличницей, дочерью учительницы. С тех пор многое изменилось, начиная с моей внешности, заканчивая мыслями. Неизменной остались лишь надежда и детская вера. Сегодня я уже знаю, что жизнь полна неожиданностей, просто солнечный луч трудно проникает сквозь плотно закрытые ставни. Нужно быть готовым принимать новшества, верить, что чудеса случаются, с детской наивностью верить в них, и они обязательно произойдут.- Какой путь вы прошли в Грузии и когда решили начать новую жизнь?- В Тбилиси я сначала окончила Театральный университет, затем – магистратуру по искусствоведению в Государственном университете Ильи. Недолго работала в газете "Новые семь дней". Была в театральной труппе, параллельно училась в Институте Гетте. В Кутаиси вернулась после магистратуры и хотела начать работать. Прошла стажировку в мэрии, но, в конце концов, поняла, что теряла время. Мне некому было помочь. Осознала, что надо было самостоятельно учиться твердо стоять на ногах. Поэтому решила свои возможности попробовать за рубежом.- Сегодня вы работаете в Стамбуле. Каков открытый вами город мира?- Сначала хочу сказать, что для меня это была не первая эмиграция –раньше я была в Италии и Германии. 16 июля 2017 года я ступила на стамбульскую землю и почувствовала легкое головокружение. Увидела полные людей улицы, где было много молодежи, кто-то пел, кто-то – танцевал. От запаха свежемолотого кофе щекотало в носу, продавцы вежливо улыбались, пекарь колдовал с горячими лавашами… Тогда я подумала: ты мне очень нравишься, прими меня, пожалуйста. При этом я тащила чемодан, полный выцветших надежд. А он, город, ответил мне через три года – принял! С тех пор я каждый день знакомилась с ним. Бродила по Стамбулу мыльных опер, прогуливалась по серым улицам Памука и всегда очень волновалась, хотя не понимала почему.- Что было, прежде чем этот город вас принял, и как началась ваша жизнь там?- Началом моей жизни можно считать тот день, когда после прочтения объявления на витрине магазина – "Ищем манекен 44 размера" - один упрямый грузин фактически насильно втолкнул меня туда. Когда я оказалась в мерцающем золотом зале, мне принесли на примерку платья, осматривали меня, о чем-то перешептывались… Вот, тогда я начала думать о том, что хочу домой… Одним словом, меня взяли. Весь день я стояла на каблуках в 11 сантиметров, периодически меняла платья, не садилась. Мне предлагали посидеть, но я отказывалась. К концу дня чувствовала, как напрягались все мышцы, а ночью не давали спать боли. Выйдя с работы, слышала фразы: "Она новенькая, наверное, у нее пока никого нет". Потом все соседи начинали делать мне комплименты, за которыми следовали цветы. А я рассказывала о наших традициях, но они не понимали. В такие моменты я злилась и думала: я вам докажу!- И что – доказали?- Доказала! Однажды случайно услышала разговор моих начальников: "После трех лет работы, перемены позиции, повышения в должности и преодоления многих преград ей уже можно доверять, она такая, как мы, не похожа на других иностранцев". У нашего магазина очень много иностранных клиентов – из Америки, Канады, всех стран бывшего Советского Союза, арабских, африканских стран. Я работала и по ночам, но в онлайн-режиме все осложнилось – кто купит столько блестящих платьев в эту пандемию?!- Вы знаете несколько языков, на котором из них вам приятнее всего разговаривать?- Знаю английский, немецкий, итальянский, русский и турецкий. Итальянский – единственный иностранный язык, на котором мне очень приятно беседовать – такое чувство, будто пою. Люблю итальянскую культуру и футбол. Мое начальство здесь, в Стамбуле, прекрасно говорит по-русски. Я общаюсь с клиентами, в основном, на английском. Хочу выучить арабский – опять же для общения с клиентами.- Наверное, бывают и моменты разочарования?- Одна холодная фраза уже вызывает разочарование и убивает во мне оптимизм. Однажды, помню, я потухла… В такие моменты я укладываю чемодан и в интернете ищу билеты по различным направлениям. Обостряется чувство отчужденности, в горле застревает ком, который я стараюсь проглотить, чтобы из глаз не хлынули слезы. В такие моменты в моей жизни происходят маленькие чудеса. Совсем крошечные. И ощущение того, что один из лучших брендов пытается тебя "заполучить", переманить, забрать (несмотря на то, что это вовсе не входит в мои планы), мне придает уверенности в себе. Такие мелочи мне очень помогают.- Догадываюсь, что вы не боитесь начинать новую жизнь. Как думаете, ваш путь снова продолжится за рубежом или настало время возвращаться домой?- Точно сказать не могу. Вообще, хотелось бы многое изменить в жизни, только в данный момент пока не знаю, останусь здесь или уложу чемодан и уеду. Знаете, что я вспоминаю? Однажды, во время пребывания в Италии меня догнала незнакомая женщина и на ломаном итальянском спросила, где находится какое-то место. Я шла как раз туда и предложила пойти со мной. Женщина оказалась немецким химиком и генеральным директором одного из заводов. Мы разговорились. И в конце она мне сказала, мол, иди, никогда в жизни не останавливайся, потому что не знаешь, где начнется твоя сказка. Я навсегда запомнила эти слова. И сейчас как раз тот момент – не знаю, остановиться или продолжать путь к своей сказке.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, аналитика, интервью, грузины за рубежом, италия