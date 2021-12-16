https://sputnik-georgia.ru/20211216/nezakonnye-postroyki-v-tbilisi-budut-snosit--meriya-uzhestochaet-kontrol-262911270.html

Незаконные постройки в Тбилиси будут сносить – мэрия ужесточает контроль

Незаконные постройки в Тбилиси будут сносить – мэрия ужесточает контроль

Все незаконные постройки Каладзе обещает снести, а бездомных обеспечить жильем 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T15:15+0400

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новости

грузия

каха каладзе

мэрия тбилиси

строительство

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ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Мэрия Тбилиси ужесточает реагирование на факты захвата земельных участков под незаконное строительство на территории города, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.Как отметил Каладзе, на каждый такой факт последует строгое правовое реагирование.В Тбилиси продолжается демонтаж незаконных построек>>По его словам, очень часто незаконные строительства ведутся и на частных участках."Обещаю, мы ни в коем случае не допустим этого. Всегда последует реагирование и демонтаж подобных зданий и сооружений. Безусловно, у вас будет возможность осуществить демонтаж, и если вы этого не сделаете, муниципальная инспекция и наши соответствующие службы будут действовать в рамках закона", – отметил Каладзе.Мэр поручил главе муниципальной инспекции Кахе Гуледани ужесточить реагирование на подобные факты и демонтировать все незаконные постройки.При этом Каладзе подчеркнул, что столичная мэрия поможет всем бездомным и обеспечит их жильем, но не допустит захвата земель. Он уточнил, что в Тбилиси около 400 семьям присвоен статус бездомных. Программа обеспечения этой категории людей жильем начнется с 2022 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, каха каладзе, мэрия тбилиси, строительство