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Последствия мощного торнадо в США: вид со спутника до и после - фото

Последствия мощного торнадо в США: вид со спутника до и после - фото

Серия торнадо, обрушившихся на штат Кентукки, практически превратили в развалины город Мэйфилд и его окрестности. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасающих... 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T17:22+0400

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По оценкам властей, жертвами стихийного бедствия могут стать более 100 человек. Объявлено чрезвычайное положение.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Штат Кентукки пострадал от торнадо больше других. Более 50 тысяч местных жителей остались без электричества, ветер сорвал со многих домов крыши, вырвал двери и окна. Торнадо может оказаться одним из самых "смертоносных" в истории США.

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происшествия, в мире, фотоленты, мультимедиа, сша, новости в фотографиях, ураган, фото