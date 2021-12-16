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Последствия мощного торнадо в США: вид со спутника до и после - фото
Последствия мощного торнадо в США: вид со спутника до и после - фото
Серия торнадо, обрушившихся на штат Кентукки, практически превратили в развалины город Мэйфилд и его окрестности. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасающих... 16.12.2021, Sputnik Грузия
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По оценкам властей, жертвами стихийного бедствия могут стать более 100 человек. Объявлено чрезвычайное положение.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Штат Кентукки пострадал от торнадо больше других. Более 50 тысяч местных жителей остались без электричества, ветер сорвал со многих домов крыши, вырвал двери и окна. Торнадо может оказаться одним из самых "смертоносных" в истории США.
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происшествия, в мире, фотоленты, мультимедиа, сша, новости в фотографиях, ураган, фото

Последствия мощного торнадо в США: вид со спутника до и после - фото

17:22 16.12.2021 (обновлено: 17:24 16.12.2021)
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Серия торнадо, обрушившихся на штат Кентукки, практически превратили в развалины город Мэйфилд и его окрестности. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасающих последствий
По оценкам властей, жертвами стихийного бедствия могут стать более 100 человек. Объявлено чрезвычайное положение.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Штат Кентукки пострадал от торнадо больше других. Более 50 тысяч местных жителей остались без электричества, ветер сорвал со многих домов крыши, вырвал двери и окна. Торнадо может оказаться одним из самых "смертоносных" в истории США.
© REUTERS / 2021 Maxar Technologies

Торнадо и ураганы на минувших выходные захватили ряд американских штатов, в частности Кентукки, Арканзас, Иллинойс, Миссури и Теннесси

Торнадо и ураганы на минувших выходные захватили ряд американских штатов, в частности Кентукки, Арканзас, Иллинойс, Миссури и Теннесси - Sputnik Грузия
1/7
© REUTERS / 2021 Maxar Technologies

Торнадо и ураганы на минувших выходные захватили ряд американских штатов, в частности Кентукки, Арканзас, Иллинойс, Миссури и Теннесси

© REUTERS / 2021 Maxar Technologies

По меньшей мере 74 человека погибли

По меньшей мере 74 человека погибли - Sputnik Грузия
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© REUTERS / 2021 Maxar Technologies

По меньшей мере 74 человека погибли

© REUTERS / 2021 Maxar Technologies

Еще 109 человек числятся пропавшими без вести

Еще 109 человек числятся пропавшими без вести - Sputnik Грузия
3/7
© REUTERS / 2021 Maxar Technologies

Еще 109 человек числятся пропавшими без вести

© REUTERS / 2021 Maxar Technologies

По данным властей, стихия не ослабевала на протяжении 360 километров, ущерб нанесен 120 округам штата

По данным властей, стихия не ослабевала на протяжении 360 километров, ущерб нанесен 120 округам штата - Sputnik Грузия
4/7
© REUTERS / 2021 Maxar Technologies

По данным властей, стихия не ослабевала на протяжении 360 километров, ущерб нанесен 120 округам штата

© REUTERS / 2021 Maxar Technologies

Больше всего пострадал штат Кентукки, там введен режим чрезвычайной ситуации

Больше всего пострадал штат Кентукки, там введен режим чрезвычайной ситуации - Sputnik Грузия
5/7
© REUTERS / 2021 Maxar Technologies

Больше всего пострадал штат Кентукки, там введен режим чрезвычайной ситуации

© REUTERS / 2021 Maxar Technologies

Без электричества осталось более 200 тысяч потребителей

Без электричества осталось более 200 тысяч потребителей - Sputnik Грузия
6/7
© REUTERS / 2021 Maxar Technologies

Без электричества осталось более 200 тысяч потребителей

© REUTERS / 2021 Maxar Technologies

В пострадавших регионах проводятся спасательные операции, в них задействованы несколько сотен сотрудников

В пострадавших регионах проводятся спасательные операции, в них задействованы несколько сотен сотрудников - Sputnik Грузия
7/7
© REUTERS / 2021 Maxar Technologies

В пострадавших регионах проводятся спасательные операции, в них задействованы несколько сотен сотрудников

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