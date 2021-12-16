https://sputnik-georgia.ru/20211216/posledstviya-moschnogo-tornado-v-ssha-vid-so-sputnika-do-i-posle---foto-262917497.html
Последствия мощного торнадо в США: вид со спутника до и после - фото
Последствия мощного торнадо в США: вид со спутника до и после - фото
Серия торнадо, обрушившихся на штат Кентукки, практически превратили в развалины город Мэйфилд и его окрестности. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасающих... 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T17:22+0400
2021-12-16T17:22+0400
2021-12-16T17:24+0400
происшествия
в мире
фотоленты
мультимедиа
сша
новости в фотографиях
ураган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262917288_0:1339:2047:2490_1920x0_80_0_0_d012cccff7e74d169f668404e3e0558f.jpg
По оценкам властей, жертвами стихийного бедствия могут стать более 100 человек. Объявлено чрезвычайное положение.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Штат Кентукки пострадал от торнадо больше других. Более 50 тысяч местных жителей остались без электричества, ветер сорвал со многих домов крыши, вырвал двери и окна. Торнадо может оказаться одним из самых "смертоносных" в истории США.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262917288_523:1347:2047:2490_1920x0_80_0_0_55f3ae43dd59f335bca932c05f2aa429.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, в мире, фотоленты, мультимедиа, сша, новости в фотографиях, ураган, фото
Последствия мощного торнадо в США: вид со спутника до и после - фото
17:22 16.12.2021 (обновлено: 17:24 16.12.2021)
Серия торнадо, обрушившихся на штат Кентукки, практически превратили в развалины город Мэйфилд и его окрестности. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасающих последствий
По оценкам властей, жертвами стихийного бедствия могут стать более 100 человек. Объявлено чрезвычайное положение.
Штат Кентукки пострадал от торнадо больше других. Более 50 тысяч местных жителей остались без электричества, ветер сорвал со многих домов крыши, вырвал двери и окна. Торнадо может оказаться одним из самых "смертоносных" в истории США.
Торнадо и ураганы на минувших выходные захватили ряд американских штатов, в частности Кентукки, Арканзас, Иллинойс, Миссури и Теннесси
По меньшей мере 74 человека погибли
Еще 109 человек числятся пропавшими без вести
По данным властей, стихия не ослабевала на протяжении 360 километров, ущерб нанесен 120 округам штата
Больше всего пострадал штат Кентукки, там введен режим чрезвычайной ситуации
Без электричества осталось более 200 тысяч потребителей
В пострадавших регионах проводятся спасательные операции, в них задействованы несколько сотен сотрудников