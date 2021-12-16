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Представитель Патриархии Грузии: церковь не должна и не будет пропагандировать вакцинацию
Представитель Патриархии Грузии: церковь не должна и не будет пропагандировать вакцинацию
Грузинская православная церковь продолжает придерживаться нейтралитета в отношении вакцинации от коронавируса 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T07:01+0400
2021-12-16T07:01+0400
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новости
грузия
грузинская православная церковь
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Церковь не будет участвовать в пропаганде вакцинации от коронавируса, заявил руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе в эфире телеканала "Рустави 2".Несмотря на то, что вакцинация в Грузии стартовала в июле этого года, на сегодняшний день в стране полностью привито лишь 36,9% взрослого населения. Эпидемиологи не раз обращались к церкви посодействовать в ускорении процесса, но каждый раз получали отказ.При этом, он отметил, что разногласия по поводу вакцинации есть и внутри православной церкви."В церкви разные точки зрения. Есть настоятели, которые призывают людей делать прививки, и наоборот - логика и анализ других основываются на ином мнении. Церковь не практикует издания приказов на такие чувствительные темы", - сказал Джагмаидзе.При этом он подчеркнул, что церковь не откажет привитым в таинстве причастия, как призывают противники вакцинации, или будет делать замечания из-за ношения масок.Процесс вакцинации в Грузии расколол общество на два лагеря. Часть населения страны делает прививки от коронавируса, а вторая отказывается от вакцинации проводит акции протеста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, грузинская православная церковь, коронавирус covid-19

Представитель Патриархии Грузии: церковь не должна и не будет пропагандировать вакцинацию

07:01 16.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатриархия Грузии. Вход в здание
Патриархия Грузии. Вход в здание - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Грузинская православная церковь продолжает придерживаться нейтралитета в отношении вакцинации от коронавируса
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Церковь не будет участвовать в пропаганде вакцинации от коронавируса, заявил руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе в эфире телеканала "Рустави 2".
Несмотря на то, что вакцинация в Грузии стартовала в июле этого года, на сегодняшний день в стране полностью привито лишь 36,9% взрослого населения. Эпидемиологи не раз обращались к церкви посодействовать в ускорении процесса, но каждый раз получали отказ.
"Церковь неоднократно делала заявления о вакцинации. Что еще требуется от церкви? Никто не может требовать от нее пропагандировать вакцинацию. Мы никого не будет заставили делать прививку", - сказал Джагмаидзе.
При этом, он отметил, что разногласия по поводу вакцинации есть и внутри православной церкви.
"В церкви разные точки зрения. Есть настоятели, которые призывают людей делать прививки, и наоборот - логика и анализ других основываются на ином мнении. Церковь не практикует издания приказов на такие чувствительные темы", - сказал Джагмаидзе.
При этом он подчеркнул, что церковь не откажет привитым в таинстве причастия, как призывают противники вакцинации, или будет делать замечания из-за ношения масок.
Процесс вакцинации в Грузии расколол общество на два лагеря. Часть населения страны делает прививки от коронавируса, а вторая отказывается от вакцинации проводит акции протеста.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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