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https://sputnik-georgia.ru/20211216/premer-gruzii-vystupil-na-sammite-ogp-262914481.html
Премьер Грузии выступил на саммите OGP
Премьер Грузии выступил на саммите OGP
Международная инициатива "Партнерства открытого правительства" объединяет 78 стран 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T15:38+0400
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политика
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с мировыми лидерами принял участие в глобальном саммите "Партнерства открытого правительства" (OGP) высокого уровня.В своей речи глава грузинского правительства заострил внимание на основных достижениях открытого управления и демократии, и подчеркнул приверженность Грузии принципам партнерства."Гамарджоба" от Софии и гордые заявления властей Грузии - как проходит саммит OGP&gt;&gt;Глобальная пандемия показала, что те вопросы, которые еще пару лет назад касались только прозрачности, подотчетности и борьбы с коррупцией, теперь касаются спасения жизней и средств существования, и эта борьба требует построения еще более устойчивых демократий, заявил Гарибашвили."Создание еще более улучшенной демократии зависит от коалиции стран-членов "Партнерства открытого правительства", – заявил Гарибашвили.Глобальный саммит проходит 15-17 декабря в гибридном формате. В этом году юбилейное, десятое по счету мероприятие принимает столица Южной Кореи – Сеул. Международная инициатива "Партнерства открытого правительства" объединяет 78 стран.OGP – совместная инициатива президентов США и Бразилии, которая предполагает большую прозрачность между правительствами и ветвями власти. Страны-участницы OGP берут на себя обязательство быть более открытыми для граждан, включать их в процесс принятия решений, сделать доступными и комфортными государственные сервисы. Инициативе дали старт в сентябре 2011 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20180717/Sammit-Partnerstva-otkrytogo-pravitelstva-prohodit-v-Tbilisi-241278044.html
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили

Премьер Грузии выступил на саммите OGP

15:38 16.12.2021 (обновлено: 15:49 16.12.2021)
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
© Government of Georgia
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Международная инициатива "Партнерства открытого правительства" объединяет 78 стран
ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с мировыми лидерами принял участие в глобальном саммите "Партнерства открытого правительства" (OGP) высокого уровня.
В своей речи глава грузинского правительства заострил внимание на основных достижениях открытого управления и демократии, и подчеркнул приверженность Грузии принципам партнерства.
"Гамарджоба" от Софии и гордые заявления властей Грузии - как проходит саммит OGP>>

"Обеспечение открытого правления не является легкой задачей. Поэтому очень важное значение имеет объединение сил и расширение ареала концентрации, чтобы помимо открытых данных, открытого бюджета и т. д., она также охватила и другие сектора, которые имеют непосредственное влияние на жизнь общества", – отметил премьер.

Глобальная пандемия показала, что те вопросы, которые еще пару лет назад касались только прозрачности, подотчетности и борьбы с коррупцией, теперь касаются спасения жизней и средств существования, и эта борьба требует построения еще более устойчивых демократий, заявил Гарибашвили.
"Создание еще более улучшенной демократии зависит от коалиции стран-членов "Партнерства открытого правительства", – заявил Гарибашвили.
Саммит Партнерства открытого правительства в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 17.07.2018
Саммит "Партнерства открытого правительства" проходит в Тбилиси
17 июля 2018, 23:03
Глобальный саммит проходит 15-17 декабря в гибридном формате. В этом году юбилейное, десятое по счету мероприятие принимает столица Южной Кореи – Сеул. Международная инициатива "Партнерства открытого правительства" объединяет 78 стран.
OGP – совместная инициатива президентов США и Бразилии, которая предполагает большую прозрачность между правительствами и ветвями власти. Страны-участницы OGP берут на себя обязательство быть более открытыми для граждан, включать их в процесс принятия решений, сделать доступными и комфортными государственные сервисы. Инициативе дали старт в сентябре 2011 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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