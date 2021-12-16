https://sputnik-georgia.ru/20211216/premer-gruzii-vystupil-na-sammite-ogp-262914481.html

Премьер Грузии выступил на саммите OGP

Премьер Грузии выступил на саммите OGP

Международная инициатива "Партнерства открытого правительства" объединяет 78 стран 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T15:38+0400

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политика

новости

грузия

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с мировыми лидерами принял участие в глобальном саммите "Партнерства открытого правительства" (OGP) высокого уровня.В своей речи глава грузинского правительства заострил внимание на основных достижениях открытого управления и демократии, и подчеркнул приверженность Грузии принципам партнерства."Гамарджоба" от Софии и гордые заявления властей Грузии - как проходит саммит OGP>>Глобальная пандемия показала, что те вопросы, которые еще пару лет назад касались только прозрачности, подотчетности и борьбы с коррупцией, теперь касаются спасения жизней и средств существования, и эта борьба требует построения еще более устойчивых демократий, заявил Гарибашвили."Создание еще более улучшенной демократии зависит от коалиции стран-членов "Партнерства открытого правительства", – заявил Гарибашвили.Глобальный саммит проходит 15-17 декабря в гибридном формате. В этом году юбилейное, десятое по счету мероприятие принимает столица Южной Кореи – Сеул. Международная инициатива "Партнерства открытого правительства" объединяет 78 стран.OGP – совместная инициатива президентов США и Бразилии, которая предполагает большую прозрачность между правительствами и ветвями власти. Страны-участницы OGP берут на себя обязательство быть более открытыми для граждан, включать их в процесс принятия решений, сделать доступными и комфортными государственные сервисы. Инициативе дали старт в сентябре 2011 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20180717/Sammit-Partnerstva-otkrytogo-pravitelstva-prohodit-v-Tbilisi-241278044.html

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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили