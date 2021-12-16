Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211216/ssora-mezhdu-sosedyami-v-vostochnoy-gruzii-pererosla-v-perestrelku-raneny-tri-cheloveka-262899523.html
Ссора между соседями в Восточной Грузии переросла в перестрелку: ранены три человека
Ссора между соседями в Восточной Грузии переросла в перестрелку: ранены три человека
Конфликт на бытовой почве произошел в поселке Церовани, где компактно живут вынужденные переселенцы 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T10:07+0400
2021-12-16T10:41+0400
происшествия
новости
грузия
мвд грузии
стрельба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259475310_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_3260b1e223bad360977dac0aba763a3c.jpg
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Ссора между соседями в поселке Церовани, где живут вынужденные переселенцы из Цхинвальского региона, близ Тбилиси переросла в стрельбу, ранены три человека.По информации СМИ, конфликт между соседями, переросший в кровавое противостояние, произошел накануне вечером.СМИ: мужчина покончил с собой после убийства жены и тещи на Востоке Грузии&gt;&gt;Все пострадавшие были доставлены в клинику в городе Мцхета. По словам медиков, раненым провели неотложную операцию, но их состояние пока тяжелое.На месте работали полиция и эксперт-криминалисты. Допрашиваются свидетели – соседи и члены семей участников инцидента. По предварительной версии, конфликт произошел на бытовой почве.Как сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Грузии, уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", которая предусматривает лишение свободы сроком от трех до шести лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259475310_197:0:1400:902_1920x0_80_0_0_3a9f76d9cce64e933db64258c1a0aeed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, мвд грузии, стрельба

Ссора между соседями в Восточной Грузии переросла в перестрелку: ранены три человека

10:07 16.12.2021 (обновлено: 10:41 16.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerПолиция на месте нападения на филиал "Банка Грузии" в городе Кварели
Полиция на месте нападения на филиал Банка Грузии в городе Кварели - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Конфликт на бытовой почве произошел в поселке Церовани, где компактно живут вынужденные переселенцы
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Ссора между соседями в поселке Церовани, где живут вынужденные переселенцы из Цхинвальского региона, близ Тбилиси переросла в стрельбу, ранены три человека.
По информации СМИ, конфликт между соседями, переросший в кровавое противостояние, произошел накануне вечером.
СМИ: мужчина покончил с собой после убийства жены и тещи на Востоке Грузии>>
Все пострадавшие были доставлены в клинику в городе Мцхета. По словам медиков, раненым провели неотложную операцию, но их состояние пока тяжелое.
На месте работали полиция и эксперт-криминалисты. Допрашиваются свидетели – соседи и члены семей участников инцидента. По предварительной версии, конфликт произошел на бытовой почве.
Как сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Грузии, уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", которая предусматривает лишение свободы сроком от трех до шести лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:29Чемпионат Европы по регби – Грузия примет Россию в Тбилиси
10:48Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 123
10:39Новая дорога на западе Грузии – на каком этапе масштабный проект
10:23Задержанным за причастность к воровскому миру предъявили обвинения
10:07Ссора между соседями в Восточной Грузии переросла в перестрелку: ранены три человека
09:36Возможно, "омикрон" уже в Грузии – Чхаидзе
09:20Курс лари на среду – 3,0978 GEL/$1
09:01Вузы в Грузии будут сами устанавливать плату за обучение
07:32Экспорт фундука принес Грузии почти 74 млн долларов
07:01Джагмаидзе: церковь не будет пропагандировать вакцинацию в Грузии
01:20В Грузии произошло землетрясение
00:24Пытали или не пытали? По жалобам Саакашвили ведется следствие
ВчераПроцесс авторизации детских садов в Грузии откладывается до 2030 года
ВчераНа волю с дипломом: женщины-заключенные овладевают профессиями
ВчераЗурабишвили сделала первый шаг к примирению: кто принял приглашение президента
ВчераКовид-паспорт для Деда Мороза
ВчераВсе об убийстве Кеннеди - в США рассекречены материалы следствия
ВчераНа охраняемых территориях Грузии вводится SMART-патрулирование
ВчераЗачем оппозиция встречалась с Кобахидзе? Главный закон Грузии в центре внимания
ВчераСбором "общака" у таксистов в аэропорту Тбилиси руководил "вор в законе" из Турции - СМИ