https://sputnik-georgia.ru/20211216/ssora-mezhdu-sosedyami-v-vostochnoy-gruzii-pererosla-v-perestrelku-raneny-tri-cheloveka-262899523.html

Ссора между соседями в Восточной Грузии переросла в перестрелку: ранены три человека

Ссора между соседями в Восточной Грузии переросла в перестрелку: ранены три человека

Конфликт на бытовой почве произошел в поселке Церовани, где компактно живут вынужденные переселенцы 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T10:07+0400

2021-12-16T10:07+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Ссора между соседями в поселке Церовани, где живут вынужденные переселенцы из Цхинвальского региона, близ Тбилиси переросла в стрельбу, ранены три человека.По информации СМИ, конфликт между соседями, переросший в кровавое противостояние, произошел накануне вечером.СМИ: мужчина покончил с собой после убийства жены и тещи на Востоке Грузии>>Все пострадавшие были доставлены в клинику в городе Мцхета. По словам медиков, раненым провели неотложную операцию, но их состояние пока тяжелое.На месте работали полиция и эксперт-криминалисты. Допрашиваются свидетели – соседи и члены семей участников инцидента. По предварительной версии, конфликт произошел на бытовой почве.Как сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Грузии, уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", которая предусматривает лишение свободы сроком от трех до шести лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, стрельба