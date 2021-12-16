https://sputnik-georgia.ru/20211216/tantsevalnye-tapochki-za-700-dollarov-demna-gvasaliya-vnov-udivil-vsekh-262905780.html
"Танцевальные тапочки" за 700 долларов: Демна Гвасалия вновь удивил всех
"Танцевальные тапочки" за 700 долларов: Демна Гвасалия вновь удивил всех
Гвасалия вновь удивил пользователей своим творением, создав обувь в стиле танцевальных тапочек 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T12:48+0400
2021-12-16T12:48+0400
2021-12-16T13:11+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Всемирно известный дизайнер грузинского происхождения, креативный директор модного дома Balenciaga выпустил обувь, которая грузинским пользователям Сети напомнила танцевальные тапочки.В комментариях люди пишут, что узнали в новинке Гвасалия свою танцевальную обувь, которую когда-то носили в детстве, при чем покупали ее за копейки."Где был Balenciaga, когда я танцевала в них. Ну какая же я модная", "Скоро Кардашьяны начнут танцевать грузинские танцы, и Гвасалия всех убедит, что хореография его. Как он мастерски все выдает за свои идеи", "Пустите его на наш оптовой рынок, он с такими идеями уйдет…", – шутят комментаторы.Тем временем, на сайте Farfetch обувь Гвасалия можно приобрести за 705 долларов, в четырех цветах – черном, белом, розовом и красном.Имя Демны Гвасалия известно в мире моды благодаря его "модным переворотам". Каждая коллекция Гвасалия разлетается молниеносно, потому что одежда Демны – это во многом глоток свежего воздуха и абсолютной свободы. Наряды Демны выбирают звезды Голливуда. Среди них известная певица Рианна, Селин Дион, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Шайа Лабаф и многие другие.Дом моды Balenciaga был основан в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. В 1937 году во время гражданской войны в Испании ателье перебралось в Париж. Сегодня бренд принадлежит французской компании Kering. С 2015 года у штурвала модного дома грузин Демна Гвасалия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, демна гвасалия, balenciaga
"Танцевальные тапочки" за 700 долларов: Демна Гвасалия вновь удивил всех
12:48 16.12.2021 (обновлено: 13:11 16.12.2021)
Гвасалия вновь удивил пользователей своим творением, создав обувь в стиле танцевальных тапочек
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Всемирно известный дизайнер грузинского происхождения, креативный директор модного дома Balenciaga выпустил обувь, которая грузинским пользователям Сети напомнила танцевальные тапочки.
В комментариях люди пишут, что узнали в новинке Гвасалия свою танцевальную обувь, которую когда-то носили в детстве, при чем покупали ее за копейки.
"Где был Balenciaga, когда я танцевала в них. Ну какая же я модная", "Скоро Кардашьяны начнут танцевать грузинские танцы, и Гвасалия всех убедит, что хореография его. Как он мастерски все выдает за свои идеи", "Пустите его на наш оптовой рынок, он с такими идеями уйдет…", – шутят комментаторы.
Тем временем, на сайте Farfetch обувь Гвасалия можно приобрести за 705 долларов, в четырех цветах – черном, белом, розовом и красном.
Имя Демны Гвасалия известно в мире моды благодаря его "модным переворотам". Каждая коллекция Гвасалия разлетается молниеносно, потому что одежда Демны – это во многом глоток свежего воздуха и абсолютной свободы. Наряды Демны выбирают звезды Голливуда. Среди них известная певица Рианна, Селин Дион, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Шайа Лабаф и многие другие.
Дом моды Balenciaga был основан в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. В 1937 году во время гражданской войны в Испании ателье перебралось в Париж. Сегодня бренд принадлежит французской компании Kering. С 2015 года у штурвала модного дома грузин Демна Гвасалия.
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