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https://sputnik-georgia.ru/20211216/uterla-nos-asti-vypustila-pervyy-solnyy-trek-posle-raspada-gruppy-262918774.html
Утерла нос? Asti выпустила первый сольный трек после распада группы
Утерла нос? Asti выпустила первый сольный трек после распада группы
Певица порадовала всех фанатов и "утерла нос" экс-коллеге по группе, поклонники не могут дождаться релиза дебютной новинки звезды 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T18:31+0400
2021-12-16T18:31+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Российская певица Asti выпустила первый сольный трек после расставания с Artik: звезда продолжает двигаться вперед, несмотря на распад популярной группы. В начале ноября стало известно, что известная группа Artik&amp;Asti, которая радовала всех любителей поп-музыки в течение 10 лет, распалась. Но музыканты не стали завершать карьеру, а двинулись вперед: Артем Умрихин ищет солистку, а его экс-коллега развивает своей проект. 15 декабря Asti, или Анна Дзюба, опубликовала новый пост в Инстаграм, дав понять, что записала новую сольную композицию. На видеоролике певица падает на сцене, а после блуждает по пустынному коридору. "Чтобы воскреснуть, нужно испепелить", - спела звезда, явно намекая на свой уход из коллектива и начало новой главы в карьере. Пока артистка не уточнила, когда состоится релиз трека и клипа. Но всем стало понятно, что расставаться со своим сценическим псевдонимом она не намерена. Теперь имя звезды будет звучать так - Anna Asti. "Мы в тебя верили и очень ждем"; "Пусть это будет круче, чем раньше"; "Рада твоему возвращению"; "Скорее бы вышла песня", - написали заинтригованные подписчики. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Утерла нос? Asti выпустила первый сольный трек после распада группы

18:31 16.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкУкраинская поп-группа "Артик и Асти" ("Artik & Asti")
Украинская поп-группа Артик и Асти (Artik & Asti) - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Певица порадовала всех фанатов и "утерла нос" экс-коллеге по группе, поклонники не могут дождаться релиза дебютной новинки звезды
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Российская певица Asti выпустила первый сольный трек после расставания с Artik: звезда продолжает двигаться вперед, несмотря на распад популярной группы.
В начале ноября стало известно, что известная группа Artik&Asti, которая радовала всех любителей поп-музыки в течение 10 лет, распалась. Но музыканты не стали завершать карьеру, а двинулись вперед: Артем Умрихин ищет солистку, а его экс-коллега развивает своей проект.
15 декабря Asti, или Анна Дзюба, опубликовала новый пост в Инстаграм, дав понять, что записала новую сольную композицию. На видеоролике певица падает на сцене, а после блуждает по пустынному коридору.
"Чтобы воскреснуть, нужно испепелить", - спела звезда, явно намекая на свой уход из коллектива и начало новой главы в карьере.
Пока артистка не уточнила, когда состоится релиз трека и клипа. Но всем стало понятно, что расставаться со своим сценическим псевдонимом она не намерена. Теперь имя звезды будет звучать так - Anna Asti.
"Мы в тебя верили и очень ждем"; "Пусть это будет круче, чем раньше"; "Рада твоему возвращению"; "Скорее бы вышла песня", - написали заинтригованные подписчики.
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