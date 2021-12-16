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Утерла нос? Asti выпустила первый сольный трек после распада группы

Утерла нос? Asti выпустила первый сольный трек после распада группы

Певица порадовала всех фанатов и "утерла нос" экс-коллеге по группе, поклонники не могут дождаться релиза дебютной новинки звезды 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T18:31+0400

2021-12-16T18:31+0400

2021-12-16T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Российская певица Asti выпустила первый сольный трек после расставания с Artik: звезда продолжает двигаться вперед, несмотря на распад популярной группы. В начале ноября стало известно, что известная группа Artik&Asti, которая радовала всех любителей поп-музыки в течение 10 лет, распалась. Но музыканты не стали завершать карьеру, а двинулись вперед: Артем Умрихин ищет солистку, а его экс-коллега развивает своей проект. 15 декабря Asti, или Анна Дзюба, опубликовала новый пост в Инстаграм, дав понять, что записала новую сольную композицию. На видеоролике певица падает на сцене, а после блуждает по пустынному коридору. "Чтобы воскреснуть, нужно испепелить", - спела звезда, явно намекая на свой уход из коллектива и начало новой главы в карьере. Пока артистка не уточнила, когда состоится релиз трека и клипа. Но всем стало понятно, что расставаться со своим сценическим псевдонимом она не намерена. Теперь имя звезды будет звучать так - Anna Asti. "Мы в тебя верили и очень ждем"; "Пусть это будет круче, чем раньше"; "Рада твоему возвращению"; "Скорее бы вышла песня", - написали заинтригованные подписчики. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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