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В ближайшие дни в Грузии станет холоднее
В ближайшие дни в Грузии станет холоднее
Синоптики обещают в низине дожди, а в высокогорье снег 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T16:16+0400
2021-12-16T16:16+0400
2021-12-16T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. В Грузии в ближайшие дни ожидается дождь, а в высокогорье - снег, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Сегодня, 16 декабря, в Грузии сохранится относительно теплая погода, в основном без осадков. Температура воздуха в Западной Грузии составит +15, +20, в Восточной Грузии +9, +14.Ухудшение погоды 17-19 декабря ожидается в большинстве районов Западной Грузии и некоторых районах восточной части страны, в высокогорье выпадет снег. В Западной Грузии температура воздуха упадет до +8, +13 градусов.20 декабря относительно распогодится и потеплеет, но ненадолго. Уже 21 декабря ожидается распространение холодных воздушных масс.В Тбилиси 17-19 декабря днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит +11, +13 градусов. С 21 декабря в столице похолодает.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, погода
В ближайшие дни в Грузии станет холоднее
Синоптики обещают в низине дожди, а в высокогорье снег
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik.
В Грузии в ближайшие дни ожидается дождь, а в высокогорье - снег, сообщает
Национальное агентство окружающей среды.
Сегодня, 16 декабря, в Грузии сохранится относительно теплая погода, в основном без осадков. Температура воздуха в Западной Грузии составит +15, +20, в Восточной Грузии +9, +14.
Ухудшение погоды 17-19 декабря ожидается в большинстве районов Западной Грузии и некоторых районах восточной части страны, в высокогорье выпадет снег. В Западной Грузии температура воздуха упадет до +8, +13 градусов.
20 декабря относительно распогодится и потеплеет, но ненадолго. Уже 21 декабря ожидается распространение холодных воздушных масс.
В Тбилиси 17-19 декабря днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит +11, +13 градусов. С 21 декабря в столице похолодает.
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