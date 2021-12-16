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В ближайшие дни в Грузии станет холоднее

В ближайшие дни в Грузии станет холоднее

Синоптики обещают в низине дожди, а в высокогорье снег 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. В Грузии в ближайшие дни ожидается дождь, а в высокогорье - снег, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Сегодня, 16 декабря, в Грузии сохранится относительно теплая погода, в основном без осадков. Температура воздуха в Западной Грузии составит +15, +20, в Восточной Грузии +9, +14.Ухудшение погоды 17-19 декабря ожидается в большинстве районов Западной Грузии и некоторых районах восточной части страны, в высокогорье выпадет снег. В Западной Грузии температура воздуха упадет до +8, +13 градусов.20 декабря относительно распогодится и потеплеет, но ненадолго. Уже 21 декабря ожидается распространение холодных воздушных масс.В Тбилиси 17-19 декабря днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит +11, +13 градусов. С 21 декабря в столице похолодает.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, погода