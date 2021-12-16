https://sputnik-georgia.ru/20211216/v-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-262896547.html

В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 километров 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T01:20+0400

2021-12-16T01:20+0400

2021-12-16T02:51+0400

происшествия

новости

грузия

центр сейсмического мониторинга

землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 16 дек - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло сегодня в семи километрах от села Самеба на юге Грузии в 53 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 01:00 по местному времени, сообщил центр сейсмического мониторинга. Гипоцентр находился на глубине 10 километров.Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, центр сейсмического мониторинга, землетрясения в грузии