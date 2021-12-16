https://sputnik-georgia.ru/20211216/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-zakrylas-dlya-bolshegruzov-262925667.html

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрылась для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрылась для большегрузов

Запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T23:24+0400

2021-12-16T23:24+0400

2021-12-16T23:41+0400

новости

грузия

военно-грузинская дорога

мцхета-степанцминда-ларс

тпп "казбеги – верхний ларс"

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Дорога в направлении грузино-российской границы закрыта для транспорта с прицепом и полуприцепом из-за обильного снегопада и гололедицы, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В частности, запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс.Для остальных видов транспорта движение свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, военно-грузинская дорога, мцхета-степанцминда-ларс, тпп "казбеги – верхний ларс", грузинские дороги, машины и их водители