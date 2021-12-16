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Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрылась для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрылась для большегрузов
Запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T23:24+0400
2021-12-16T23:24+0400
2021-12-16T23:41+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Дорога в направлении грузино-российской границы закрыта для транспорта с прицепом и полуприцепом из-за обильного снегопада и гололедицы, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В частности, запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс.Для остальных видов транспорта движение свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, военно-грузинская дорога, мцхета-степанцминда-ларс, тпп "казбеги – верхний ларс", грузинские дороги, машины и их водители
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрылась для большегрузов
23:24 16.12.2021 (обновлено: 23:41 16.12.2021)
Запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik.
Дорога в направлении грузино-российской границы закрыта для транспорта с прицепом и полуприцепом из-за обильного снегопада и гололедицы, говорится в сообщении
департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В частности, запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Для остальных видов транспорта движение свободно.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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