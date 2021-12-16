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Вузы в Грузии будут сами устанавливать плату за обучение
Вузы в Грузии будут сами устанавливать плату за обучение
Грузинские вузы с 2022 года ждут новшества, которые коснутся стоимости обучения 16.12.2021, Sputnik Грузия
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образование
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Парламент Грузии в окончательном, третьем чтении утвердил поправки в закон "О высшем образовании", согласно которому государственные вузы получили право устанавливать свою плату за образование.До этого данный вопрос регулировался министерством образования и науки Грузии.Кроме того, парламент продлил до 2022-2023 учебного года право правительства определять размер максимального, частичного или минимального гранта для студентов грузинских вузов, а также выделять деньги на полное финансирование обучения по определенным программам.В Грузии при поступлении абитуриенты могут претендовать на государственное финасирование своего обучения в зависимости от полученных баллов на Единых национальных экзаменах. Государство может финансировать 70, 50 или 25% от стоимости обучения.Размер выделяемой суммы правительство определяет ежегодно специальным постановлением.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210730/Ot-doshkolnogo-obrazovaniya-do-adronnoy-terapii---chto-v-planakh-Minobrazovaniya-Gruzii-252463535.html
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общество, новости, грузия, образование, образование в грузии

Вузы в Грузии будут сами устанавливать плату за обучение

09:01 16.12.2021 (обновлено: 09:14 16.12.2021)
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМосковский физико-технический институт
Московский физико-технический институт - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
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Грузинские вузы с 2022 года ждут новшества, которые коснутся стоимости обучения
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Парламент Грузии в окончательном, третьем чтении утвердил поправки в закон "О высшем образовании", согласно которому государственные вузы получили право устанавливать свою плату за образование.
До этого данный вопрос регулировался министерством образования и науки Грузии.
Кроме того, парламент продлил до 2022-2023 учебного года право правительства определять размер максимального, частичного или минимального гранта для студентов грузинских вузов, а также выделять деньги на полное финансирование обучения по определенным программам.
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В Грузии при поступлении абитуриенты могут претендовать на государственное финасирование своего обучения в зависимости от полученных баллов на Единых национальных экзаменах. Государство может финансировать 70, 50 или 25% от стоимости обучения.
Размер выделяемой суммы правительство определяет ежегодно специальным постановлением.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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