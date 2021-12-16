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Захарова о депортацию россиян из Молдовы и роли НАТО в ситуации на Украине - видео
Захарова о депортацию россиян из Молдовы и роли НАТО в ситуации на Украине - видео
Москва ответит на недопуск в Молдову нескольких российских экспертов, заявила Мария Захарова. Подробнее о том, что она заявила - смотрите в видео 16.12.2021, Sputnik Грузия
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Официальный представитель МИД России подчеркнула, что "у каждого из выдворенных лиц были свои причины приезда" и республика должна отказаться от "подобных недружественных шагов". Захарова имела в виду десятерых общественных и политических деятелей, которым запретили въезд в Молдову накануне выборов главы непризнанного Приднестровья. О возникшей ситуации, а также о странах НАТО, которые "подливают масла в огонь гражданской войны на Украине", Захарова рассказала на своем традиционном брифинге.
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видео, мультимедиа, мид рф, мария захарова, видео

Захарова о депортацию россиян из Молдовы и роли НАТО в ситуации на Украине - видео

12:33 16.12.2021
© video: Sputnik
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Москва ответит на недопуск в Молдову нескольких российских экспертов, заявила Мария Захарова. Подробнее о том, что она заявила - смотрите в видео
Официальный представитель МИД России подчеркнула, что "у каждого из выдворенных лиц были свои причины приезда" и республика должна отказаться от "подобных недружественных шагов". Захарова имела в виду десятерых общественных и политических деятелей, которым запретили въезд в Молдову накануне выборов главы непризнанного Приднестровья.
О возникшей ситуации, а также о странах НАТО, которые "подливают масла в огонь гражданской войны на Украине", Захарова рассказала на своем традиционном брифинге.
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