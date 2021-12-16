https://sputnik-georgia.ru/20211216/zakharova-o-deportatsiyu-rossiyan-iz-moldovy-i-roli-nato-v-situatsii-na-ukraine---video-262905515.html
Захарова о депортацию россиян из Молдовы и роли НАТО в ситуации на Украине - видео
Захарова о депортацию россиян из Молдовы и роли НАТО в ситуации на Украине - видео
Москва ответит на недопуск в Молдову нескольких российских экспертов, заявила Мария Захарова. Подробнее о том, что она заявила - смотрите в видео 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T12:33+0400
2021-12-16T12:33+0400
2021-12-16T12:33+0400
видео
мультимедиа
мид рф
мария захарова
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Официальный представитель МИД России подчеркнула, что "у каждого из выдворенных лиц были свои причины приезда" и республика должна отказаться от "подобных недружественных шагов". Захарова имела в виду десятерых общественных и политических деятелей, которым запретили въезд в Молдову накануне выборов главы непризнанного Приднестровья. О возникшей ситуации, а также о странах НАТО, которые "подливают масла в огонь гражданской войны на Украине", Захарова рассказала на своем традиционном брифинге.
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2021
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, мид рф, мария захарова, видео
Захарова о депортацию россиян из Молдовы и роли НАТО в ситуации на Украине - видео
Москва ответит на недопуск в Молдову нескольких российских экспертов, заявила Мария Захарова. Подробнее о том, что она заявила - смотрите в видео
Официальный представитель МИД России подчеркнула, что "у каждого из выдворенных лиц были свои причины приезда" и республика должна отказаться от "подобных недружественных шагов". Захарова имела в виду десятерых общественных и политических деятелей, которым запретили въезд в Молдову накануне выборов главы непризнанного Приднестровья.
О возникшей ситуации, а также о странах НАТО, которые "подливают масла в огонь гражданской войны на Украине", Захарова рассказала на своем традиционном брифинге.