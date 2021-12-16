https://sputnik-georgia.ru/20211216/zhiteli-gruzii-prodolzhayut-brat-lgotnye-ipotechnye-kredity-262923390.html

Жители Грузии продолжают брать льготные ипотечные кредиты

Жители Грузии продолжают брать льготные ипотечные кредиты

Программа является большим подспорьем для строительного сектора, который переживает болезненный финансовый кризис, заявила министр 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T21:21+0400

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натия турнава

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. В 2021 году в Грузии заработала новая программа субсидирования ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетным семьям и семьям с новорожденными, которой уже воспользовались до 900 семей, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в ходе выступления в парламенте в рамках "министерского часа".Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей и семей с новорожденными стартовала в Грузии 1 сентября 2021 года. Она предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями и семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями, в течение 60 месяцев после выдачи займа.Согласно условиям программы, в течение 12 месяцев после рождения ребенка семья может обратиться в банк, взять ипотечный кредит и купить новую квартиру или вторичное жилье, а также построить частный дом.Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте.Кто может воспользоваться программой:Ипотека должна быть выдана после 1 сентября 2021 года. Максимальная сумма кредита составит 200 тысяч лари.Хотя допускается, чтобы стоимость приобретаемой квартиры или дома превысила сумму в 200 тысяч лари.В настоящее время средняя процентная ставка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%. Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, натия турнава