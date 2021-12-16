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Жители Грузии продолжают брать льготные ипотечные кредиты
Жители Грузии продолжают брать льготные ипотечные кредиты
Программа является большим подспорьем для строительного сектора, который переживает болезненный финансовый кризис, заявила министр 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T21:21+0400
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экономика
новости
грузия
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. В 2021 году в Грузии заработала новая программа субсидирования ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетным семьям и семьям с новорожденными, которой уже воспользовались до 900 семей, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в ходе выступления в парламенте в рамках "министерского часа".Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей и семей с новорожденными стартовала в Грузии 1 сентября 2021 года. Она предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями и семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями, в течение 60 месяцев после выдачи займа.Согласно условиям программы, в течение 12 месяцев после рождения ребенка семья может обратиться в банк, взять ипотечный кредит и купить новую квартиру или вторичное жилье, а также построить частный дом.Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте.Кто может воспользоваться программой:Ипотека должна быть выдана после 1 сентября 2021 года. Максимальная сумма кредита составит 200 тысяч лари.Хотя допускается, чтобы стоимость приобретаемой квартиры или дома превысила сумму в 200 тысяч лари.В настоящее время средняя процентная ставка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%. Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, натия турнава

Жители Грузии продолжают брать льготные ипотечные кредиты

21:21 16.12.2021 (обновлено: 21:28 16.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСтроительство новых высотных домов в Грузии на черноморском побережье
Строительство новых высотных домов в Грузии на черноморском побережье - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Программа является большим подспорьем для строительного сектора, который переживает болезненный финансовый кризис, заявила министр
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. В 2021 году в Грузии заработала новая программа субсидирования ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетным семьям и семьям с новорожденными, которой уже воспользовались до 900 семей, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в ходе выступления в парламенте в рамках "министерского часа".
Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей и семей с новорожденными стартовала в Грузии 1 сентября 2021 года. Она предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями и семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями, в течение 60 месяцев после выдачи займа.

И эта статистика растет с каждым днем. В основном это многодетные семьи или семьи, у которых появился новорожденный. В результате, каждый из них смог улучшить свои жилищные условия и приобрести квартиры с помощью нашей программы. Эта программа также является большим подспорьем для строительного сектора, девелопмента, который также переживает очень болезненный финансовый кризис, потому что первый удар наносится как по туризму, так и по строительству, и это была очень важная помощь.

Натия Турнава - Sputnik Грузия
Натия Турнава
министр экономики и устойчивого развития Грузии
Согласно условиям программы, в течение 12 месяцев после рождения ребенка семья может обратиться в банк, взять ипотечный кредит и купить новую квартиру или вторичное жилье, а также построить частный дом.
Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте.
Кто может воспользоваться программой:
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения кредита присутствует ребенок в возрасте до одного года, родившийся после 1 сентября 2021 года;
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения ипотеки имеется трое или более несовершеннолетних детей;
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, усыновившие несовершеннолетнего ребенка после 1 сентября 2021 года.
Ипотека должна быть выдана после 1 сентября 2021 года. Максимальная сумма кредита составит 200 тысяч лари.
Хотя допускается, чтобы стоимость приобретаемой квартиры или дома превысила сумму в 200 тысяч лари.
В настоящее время средняя процентная ставка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%. Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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