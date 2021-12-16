Жители Грузии продолжают брать льготные ипотечные кредиты
21:21 16.12.2021 (обновлено: 21:28 16.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСтроительство новых высотных домов в Грузии на черноморском побережье
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Программа является большим подспорьем для строительного сектора, который переживает болезненный финансовый кризис, заявила министр
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. В 2021 году в Грузии заработала новая программа субсидирования ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетным семьям и семьям с новорожденными, которой уже воспользовались до 900 семей, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в ходе выступления в парламенте в рамках "министерского часа".
Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей и семей с новорожденными стартовала в Грузии 1 сентября 2021 года. Она предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями и семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями, в течение 60 месяцев после выдачи займа.
И эта статистика растет с каждым днем. В основном это многодетные семьи или семьи, у которых появился новорожденный. В результате, каждый из них смог улучшить свои жилищные условия и приобрести квартиры с помощью нашей программы. Эта программа также является большим подспорьем для строительного сектора, девелопмента, который также переживает очень болезненный финансовый кризис, потому что первый удар наносится как по туризму, так и по строительству, и это была очень важная помощь.
Согласно условиям программы, в течение 12 месяцев после рождения ребенка семья может обратиться в банк, взять ипотечный кредит и купить новую квартиру или вторичное жилье, а также построить частный дом.
Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте.
Кто может воспользоваться программой:
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения кредита присутствует ребенок в возрасте до одного года, родившийся после 1 сентября 2021 года;
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения ипотеки имеется трое или более несовершеннолетних детей;
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, усыновившие несовершеннолетнего ребенка после 1 сентября 2021 года.
Ипотека должна быть выдана после 1 сентября 2021 года. Максимальная сумма кредита составит 200 тысяч лари.
Хотя допускается, чтобы стоимость приобретаемой квартиры или дома превысила сумму в 200 тысяч лари.
В настоящее время средняя процентная ставка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%. Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.
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