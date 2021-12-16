https://sputnik-georgia.ru/20211216/znaki-zodiaka-kotorym-povezet-v-lyubvi-v-god-tigra-262907617.html

Знаки зодиака, которым повезет в любви в год Тигра

Знаки зодиака, которым повезет в любви в год Тигра

Приближается Новый 2022 год, символом которого будет Черный (Голубой) Водяной Тигр – он начнет править с 1 февраля 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T13:56+0400

2021-12-16T13:56+0400

2021-12-16T13:56+0400

гороскоп

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По прогнозу астрологов, хозяин 2022 года, по своей природе, – рыцарь с пылким сердцем, который высоко ценит семью и семейные ценности, поэтому в год Тигра одиночки смогут встретить любовь всей своей жизни, а отношения, завязавшиеся в наступающем году, будут гармоничными и прочными.Соответственно, многим хочется узнать, какие сюрпризы преподнесет год Тигра знакам зодиака в самой чувственной и романтической сфере жизни – в любви.Sputnik Грузия, принимая во внимание интерес читателей, рассказывает, каким знакам зодиака в год Тигра, по прогнозам астрологов, больше всего повезет в любви.Кому из знаков зодиака повезет в любвиТигр – страстное и любвеобильное животное, поэтому в 2022 году, по прогнозу астрологов, в жизни многих знаков зодиака ожидаются яркие, романтические события и бурные романы, но трем из них повезет в любви больше всего.Львам буквально с первых дней нового 2022 года будет везти в любви, и они почувствуют себя счастливыми. В первой половине 2022 года знак зодиака закружат многочисленные романтические знакомства, соблазны и любовные приключения – они будут наслаждаться романтикой и строить планы на будущее. Во второй половине года для многих Львов возможны стабильные любовные отношения и желанный брак.Много перспектив в плане любви и романтики в 2022-м имеют Козероги. Свободные представители знака зодиака встретят свою вторую половинку, но астрологи советуют присмотреться к партнеру, чтобы не совершить ошибку. Есть риск связать себя с неискренним и корыстным человеком, от которого избавиться будет довольно сложно. Брак заключенный в год Тигра будет гармоничным.Для Рыб 2022 год будет благоприятным для любви и романтики. По прогнозу астрологов, знак зодиака, окруженный заботой любимого человека, буквально будет купаться в любви и нежности. Чтобы стать с партнером еще ближе, гороскоп советует обсудить искренне все беспокоящие вас вопросы. Год Тигра один из лучших для семейной жизни и романтических отношений.Материал подготовлен на основе открытых источников

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