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Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти

Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти

В ноябре больше всего валюты поступило из России – 16,6% от общего объема денежных переводов при помощи электронных систем 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T09:01+0400

2021-12-17T09:01+0400

2021-12-17T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за 11 месяцев 2021 года вырос на 25,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 120,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию. Общий объем денежных переводов из РФ в январе-ноябре составил 371,8 миллиона долларов – 17,5% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из России с начала 2021 года денежных переводов поступило на 15% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты прислали в Грузию в ноябреДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в ноябре 2021 года выросли на 22% по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 207,3 миллиона долларов.В ноябре больше всего валюты поступило из России. За указанный период из этой страны перечислено 34,4 миллиона долларов – 16,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в ноябре 2021 года денежных переводов поступило на 8% больше, чем за тот же период прошлого года.Россия, уступившая с января 2021 года Италии первенство по денежным переводам в Грузию, в июне вернулась на лидирующую позицию, которую занимает бессменно на протяжении многих лет.Сколько валюты перевели из ГрузииВ ноябре из Грузии за границу перевели 31,8 миллиона долларов, что на 45,3% больше, чем за тот же месяц 2020 года.За первые 11 месяцев 2021 года из Грузии за границу перевели 283,5 миллиона долларов, что на 27,6% больше, чем за тот же период 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, денежные переводы, национальный банк грузии