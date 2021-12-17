https://sputnik-georgia.ru/20211217/dlya-zaklyuchennykh-v-gruzii-budet-zadeystvovan-onlayn-universitet-262949052.html
Для заключенных в Грузии будет задействован онлайн-университет
Для заключенных в Грузии будет задействован онлайн-университет
Основной целью нового проекта Минюста Грузии является ресоциализация заключенных 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T18:45+0400
2021-12-17T18:45+0400
2021-12-17T18:45+0400
новости
грузия
парламент грузии
образование
тюрьма
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Заключенные в Грузии смогут до выхода на волю получить диплом о высшем образовании, заявил министр юстиции Рати Брегадзе, выступая на "часе министра" в парламенте.Обучаться в онлайн-университете могут те заключенные, которые с разрешения Специальной пенитенциарной службы сдадут Единые национальные экзамены.По его словам, теперь заключенные дистанционно смогут получать высшее образование и овладевать желаемой специальностью."Для нас главное - предотвратить совершение ими повторных преступлений после освобождения и их ресоциализация, предотвращения совершения заключенным после выхода на свободу нового преступления. А достичь этого им можно своими действиями и знанием", - сказал министр юстиции.На сегодняшний день высшее образование в тюрьмах получают 30 осужденных из 9,3 тысячи человек, находящихся в местах заключения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, парламент грузии, образование, тюрьма
Для заключенных в Грузии будет задействован онлайн-университет
Основной целью нового проекта Минюста Грузии является ресоциализация заключенных
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Заключенные в Грузии смогут до выхода на волю получить диплом о высшем образовании, заявил министр юстиции Рати Брегадзе, выступая на "часе министра" в парламенте.
Обучаться в онлайн-университете могут те заключенные, которые с разрешения Специальной пенитенциарной службы сдадут Единые национальные экзамены.
"Для увеличения доступности высшего образования в учреждениях по исполнению наказаний и повышения его качества мы начинаем проект "Цифровой университет", - сказал Брегадзе.
По его словам, теперь заключенные дистанционно смогут получать высшее образование и овладевать желаемой специальностью.
"Для нас главное - предотвратить совершение ими повторных преступлений после освобождения и их ресоциализация, предотвращения совершения заключенным после выхода на свободу нового преступления. А достичь этого им можно своими действиями и знанием", - сказал министр юстиции.
На сегодняшний день высшее образование в тюрьмах получают 30 осужденных из 9,3 тысячи человек, находящихся в местах заключения.
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