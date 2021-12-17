Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211217/dlya-zaklyuchennykh-v-gruzii-budet-zadeystvovan-onlayn-universitet-262949052.html
Для заключенных в Грузии будет задействован онлайн-университет
Для заключенных в Грузии будет задействован онлайн-университет
Основной целью нового проекта Минюста Грузии является ресоциализация заключенных 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T18:45+0400
2021-12-17T18:45+0400
новости
грузия
парламент грузии
образование
тюрьма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24577/88/245778837_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_30be314c47ec3aeaf043344e1b389c0f.jpg
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Заключенные в Грузии смогут до выхода на волю получить диплом о высшем образовании, заявил министр юстиции Рати Брегадзе, выступая на "часе министра" в парламенте.Обучаться в онлайн-университете могут те заключенные, которые с разрешения Специальной пенитенциарной службы сдадут Единые национальные экзамены.По его словам, теперь заключенные дистанционно смогут получать высшее образование и овладевать желаемой специальностью."Для нас главное - предотвратить совершение ими повторных преступлений после освобождения и их ресоциализация, предотвращения совершения заключенным после выхода на свободу нового преступления. А достичь этого им можно своими действиями и знанием", - сказал министр юстиции.На сегодняшний день высшее образование в тюрьмах получают 30 осужденных из 9,3 тысячи человек, находящихся в местах заключения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24577/88/245778837_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e1238e9c21c83563e7bb2c2e76d9f4d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, парламент грузии, образование, тюрьма

Для заключенных в Грузии будет задействован онлайн-университет

18:45 17.12.2021
© photo: Pixabay / MarcelloRabozziციხე
ციხე - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© photo: Pixabay / MarcelloRabozzi
Подписаться на
Основной целью нового проекта Минюста Грузии является ресоциализация заключенных
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Заключенные в Грузии смогут до выхода на волю получить диплом о высшем образовании, заявил министр юстиции Рати Брегадзе, выступая на "часе министра" в парламенте.
Обучаться в онлайн-университете могут те заключенные, которые с разрешения Специальной пенитенциарной службы сдадут Единые национальные экзамены.
"Для увеличения доступности высшего образования в учреждениях по исполнению наказаний и повышения его качества мы начинаем проект "Цифровой университет", - сказал Брегадзе.
По его словам, теперь заключенные дистанционно смогут получать высшее образование и овладевать желаемой специальностью.
"Для нас главное - предотвратить совершение ими повторных преступлений после освобождения и их ресоциализация, предотвращения совершения заключенным после выхода на свободу нового преступления. А достичь этого им можно своими действиями и знанием", - сказал министр юстиции.
На сегодняшний день высшее образование в тюрьмах получают 30 осужденных из 9,3 тысячи человек, находящихся в местах заключения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:26Верхний Ларс сегодня: дорога в Россию снова закрылась для трайлеров
20:09Патриархия Грузии: процесс примирения будет долгим
19:45Бывший чиновник из Казахстана задержан в Грузии
19:28Ночным клубам в Грузии пока не разрешали возобновлять работу
19:16Интерес Китая к грузинскому вину растет
18:59Госдеп США выяснил, как коронавирус помог Грузии справиться с терроризмом
18:45Для заключенных в Грузии будет задействован онлайн-университет
18:29Попытка №3: сакребуло Зугдиди и Цаленджиха вновь остались без председателя
18:14Армения смягчает масочный режим
17:57Дело о сборе "общака" у аэропорта Тбилиси - обвиняемые помещены под арест
17:41Грузинский спа-центр стал лауреатом престижной европейской награды
17:24Лаша Талахадзе в пятый раз подряд выиграл чемпионат мира по тяжелой атлетике
17:15Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении границы с Россией открыта
17:08В студенческом общежитии Москвы задержали сторонника ИГ* – видео
17:08A'Studio выпустили песню в дуэте с M'Dee
16:52Грузия получит кредит на интернетизацию сел
16:36Коварен и опасен - эпидемиологи о характере "омикрона"
16:21Кто поедет на Венецианскую биеннале от Грузии? Минкульт выбрал сильнейших
15:47Сборная Грузии по футзалу сыграла с Сербией вничью в тест-матче
15:39Парламент Грузии принял госбюджет страны на 2022 год