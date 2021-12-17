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Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Авторы документа осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма
2021-12-17T08:04+0400
2021-12-17T08:04+0400
2021-12-17T08:19+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, пишет РИА Новости.В частности, за документ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые содействуют эскалации совеременных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" проголосовали 130 стран, воздержались 49. К слову, против были только США и Украина.Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, — в частности, нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.Между тем, документ осуждает использование образовательных материалов, а также риторики во время обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
08:04 17.12.2021 (обновлено: 08:19 17.12.2021)
Авторы документа осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik.
Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, пишет РИА Новости
.
В частности, за документ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые содействуют эскалации совеременных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" проголосовали 130 стран, воздержались 49. К слову, против были только США и Украина.
Резолюция рекомендует государствам принять соответсвующие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, согласно международным обязательствам в области прав человека, с тем, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".
Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, — в частности, нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.
Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.
Между тем, документ осуждает использование образовательных материалов, а также риторики во время обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.
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