Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211217/genassambleya-oon-prinyala-rezolyutsiyu-rf-po-borbe-s-geroizatsiey-natsizma-262927335.html
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Авторы документа осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма
2021-12-17T08:04+0400
2021-12-17T08:19+0400
общество
россия
в мире
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259914306_102:454:2936:2048_1920x0_80_0_0_aeb6184b115d932c1fb7491320441ed9.jpg
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, пишет РИА Новости.В частности, за документ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые содействуют эскалации совеременных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" проголосовали 130 стран, воздержались 49. К слову, против были только США и Украина.Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, — в частности, нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.Между тем, документ осуждает использование образовательных материалов, а также риторики во время обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259914306_522:509:2574:2048_1920x0_80_0_0_279ae3ae6d37a48a75be2aa445082b7e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, россия, в мире, оон

Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

08:04 17.12.2021 (обновлено: 08:19 17.12.2021)
© photo: Sputnik / press-service of the MFA of RussiaГенеральная ассамблея ООН
Генеральная ассамблея ООН - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© photo: Sputnik / press-service of the MFA of Russia
Подписаться на
Авторы документа осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, пишет РИА Новости.
В частности, за документ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые содействуют эскалации совеременных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" проголосовали 130 стран, воздержались 49. К слову, против были только США и Украина.

Резолюция рекомендует государствам принять соответсвующие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, согласно международным обязательствам в области прав человека, с тем, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".

Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, — в частности, нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.
Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.
Между тем, документ осуждает использование образовательных материалов, а также риторики во время обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:20Курс лари на пятницу – 3,0972 GEL/$1
09:01Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти
08:51В Грузии отмечают день cвятой Варвары – Барбароба
08:32"Нас ждут еще более тяжелые времена" - о чем предупредил генсек ООН?
08:04Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
07:32Грузинские фермеры заработали на продаже нестандартных яблок девять миллионов лари
07:01Почему укрепился лари - ликбез от главы Нацбанка Грузии
00:28Парламент Грузии утвердил "Денежно-кредитную и валютную политику" страны на три года
ВчераНа поддержку бизнеса в Грузии в 2022 году выделят до 270 миллионов лари
ВчераВерхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрылась для большегрузов
ВчераСборная Грузии по футболу узнала соперников по Лиге наций УЕФА
ВчераВоздушное сообщение в Грузии практически достигло допандемийного уровня
ВчераЖители Грузии продолжают брать льготные ипотечные кредиты
ВчераКак видит президент Грузии примирение политиков и общества
ВчераКомпания Ротшильдов поможет Грузии создать финансовый хаб
ВчераНовые десять ГЭС заработают в Грузии в 2022 году - отчет главы Минэкономики
Вчера"Это первый шаг" - президент Грузии поприветствовала оппозицию на новогоднем приеме
ВчераСакребуло Чхороцку вновь осталось без председателя
ВчераГрузинские военные одеваются в форму отечественного производства
ВчераГрузия проиграла в ЕСПЧ дело об акции ЛГБТ-сообщества