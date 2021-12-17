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Грузинские фермеры заработали на продаже нестандартных яблок девять миллионов лари
Грузинские фермеры заработали на продаже нестандартных яблок девять миллионов лари
Фермеры сдавали яблоки компаниям по переработке фруктов, участвующим в специальной госпрограмме 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T07:32+0400
2021-12-17T08:52+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Более 35 тысяч тонн нестандартных яблок переработано в Грузии в рамках программы содействия фермерам в их реализации, в результате фермеры заработали более 9 миллионов лари, включая государственную субсидию в размере более 3,5 миллиона лари, сообщает Минсельхоз Грузии.Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогало фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам. Госпрограмма субсидирования предприятий, закупающих у фермеров нестандартные яблоки, завершилась 15 декабря.Процесс сдачи нестандартных яблок начался в стране с 10 сентября. Фермеры сдавали яблоки компаниям по переработке фруктов, участвующим в программе.Продукцию у фермеров принимали 13 компаний в регионах Шида Картли, Кахети, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми.Согласно программе субсидирования, государство возмещало компаниям 0,1 лари за килограмм, если они принимали нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм.Также для того, чтобы предприятия смогли беспрепятственно принимать и перерабатывать нестандартные яблоки, для пополнения оборотных средств они могли воспользоваться льготным агрокредитом.Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, сельское хозяйство

Грузинские фермеры заработали на продаже нестандартных яблок девять миллионов лари

07:32 17.12.2021 (обновлено: 08:52 17.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГрузинские яблоки в ящиках - уличная торговля
Грузинские яблоки в ящиках - уличная торговля - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Фермеры сдавали яблоки компаниям по переработке фруктов, участвующим в специальной госпрограмме
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Более 35 тысяч тонн нестандартных яблок переработано в Грузии в рамках программы содействия фермерам в их реализации, в результате фермеры заработали более 9 миллионов лари, включая государственную субсидию в размере более 3,5 миллиона лари, сообщает Минсельхоз Грузии.
Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогало фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам. Госпрограмма субсидирования предприятий, закупающих у фермеров нестандартные яблоки, завершилась 15 декабря.
Процесс сдачи нестандартных яблок начался в стране с 10 сентября. Фермеры сдавали яблоки компаниям по переработке фруктов, участвующим в программе.
Продукцию у фермеров принимали 13 компаний в регионах Шида Картли, Кахети, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми.
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Согласно программе субсидирования, государство возмещало компаниям 0,1 лари за килограмм, если они принимали нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм.
Также для того, чтобы предприятия смогли беспрепятственно принимать и перерабатывать нестандартные яблоки, для пополнения оборотных средств они могли воспользоваться льготным агрокредитом.
Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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