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https://sputnik-georgia.ru/20211217/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-17-dekabrya-2021-262869984.html
Какой сегодня церковный праздник: 17 декабря 2021
Какой сегодня церковный праздник: 17 декабря 2021
По православному церковному календарю 17 декабря 2021 отмечают день памяти святых Варвары, Иулиании, Иоанна и других 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T01:01+0400
2021-12-17T01:01+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученицыПо церковному календарю 17 декабря поминают великомученицу Варвару и мученицу Иулианию, пострадавших за веру при императоре Максимиане (305-311).Жила будущая Святая в Илиополе Финикийском в конце III - начале IV столетий. Варвара – единственная дочь знатного язычника Диоскура, с юного возраста была очень красива и умна.Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания &gt;&gt;&gt;Отец, рано овдовев, пытался уберечь дочь от посторонних взоров и влияния христиан. Он построил для Варвары специальный замок, из которого дева выходила только с позволения родителя.Когда Варвара достигла совершеннолетия, Диоскур стал подбирать ей достойную партию, но дева отказывала всем женихам под разными предлогами. Варвара, узнав о Спасителе и уверовав всем сердцем, приняла крещение в тайне от отца.Язычник Диоскур, не простив Варваре измену, выдал ее как христианку правителю Максимиану. Но прельщенный красотой девушки, правитель пытался убедить ее поклониться идолам.За отказ Варвару подвергли жестоким пыткам. Видя, что ни лесть, ни пытки не могут заставить девушку отречься, Максимиан приказал отрубить великомученице голову, палачом стал ее собственный отец.На казнь Варвару вывели полностью обнаженной, чтобы еще больше унизить, но по Божьей воле неземной свет окутал святую как одежда, и никто наготы великомученицы не увидел.Вместе со святой Варварой обезглавили и другую христианку – святую Иулианию. Произошло это в 306 году.Иоанн ДамаскинПо церковному календарю 17 декабря поминают преподобного Иоанна Дамаскина.Родился будущий святой в христианской семье в Дамаске (Сирия), примерно в 680 году. Отец Иоанна служил казначеем при дворе халифа. Мальчик рос вместе с приемным братом – сиротой Космой, которого родители святого приняли в дом.Когда мальчики подросли, отец, выкупив на Дамасском невольничьем рынке ученого монаха из Калабрии, поручил ему учить детей. Мальчики легко освоили курс светских и духовных наук. Иоанн после смерти родителя занял должность министра и градоправителя при дворе.Когда в Византии стало распространяться иконоборчество, поддерживаемое Львом III Исавром (717-741), Иоанн, став на защиту иконопочитания, написал три трактата "Против порицающих святые иконы", чем привел императора в ярость. Правитель не смог наказать преподобного, как подданного другого государства, и обвинил его в измене родине, предоставив халифу сфабрикованные доказательства.Отстранив Иоанна от должности, халиф приказал отрубить святому кисть руки. Преподобный долго молился Пресвятой Богородице об исцелении и проснувшись утром увидел, что рука невредима.Халиф, узнав о чуде, доказывающем невиновность Иоанна, просил преподобного вернуться на прежнюю должность, но тот отказался. Раздав свое богатство, святой вместе с приемным братом отправился в Иерусалим, где простым послушником поступил в обитель Саввы Освященного. Явив образец послушания, Иоанн выполнял самую сложную и грязную работу в монастыре, которую поручал ему учитель.Все свое время святой проводил в писании духовных книг и церковных песнопений. За обличение иконоборцев он перенес много испытаний – пытки и тюремное заключение, но остался жив по Божьей милости. Скончался преподобный примерно 780-м. Ему было 104 года.Иоанн ПоливотскийПо церковному календарю 17 декабря поминают преподобного Иоанна Поливотского.С юных лет будущий святой отличался подвижничеством, милосердием и целомудрием, а став епископом Поливотским, он свои подвиги усилил.Когда Лев Исаврянин, взойдя на престол, начал преследовать почитающих святые иконы, преподобный обвинил императора в нечестии и сохранял исповеданием веры паству от иконоборчества ереси. Скончался святой примерно в 717 году.ИмениныПо церковному календарю 17 декабря именины отмечают Анастасия, Варвара, Екатерина, Кира, Юлия Александр, Алексей, Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван, Николай и Серафим.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20190120/Mechet-sinagoga-i-tserkvi-v-odnom-kvartale-kak-v-Tbilisi-uzhivayutsya-vse-religii-243982801.html
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 17 декабря 2021

01:01 17.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliХрам Светицховели во Мцхета. Купол с крестом
Храм Светицховели во Мцхета. Купол с крестом - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По православному церковному календарю 17 декабря 2021 отмечают день памяти святых Варвары, Иулиании, Иоанна и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святые мученицы

По церковному календарю 17 декабря поминают великомученицу Варвару и мученицу Иулианию, пострадавших за веру при императоре Максимиане (305-311).
Жила будущая Святая в Илиополе Финикийском в конце III - начале IV столетий. Варвара – единственная дочь знатного язычника Диоскура, с юного возраста была очень красива и умна.
Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>
Отец, рано овдовев, пытался уберечь дочь от посторонних взоров и влияния христиан. Он построил для Варвары специальный замок, из которого дева выходила только с позволения родителя.
Когда Варвара достигла совершеннолетия, Диоскур стал подбирать ей достойную партию, но дева отказывала всем женихам под разными предлогами. Варвара, узнав о Спасителе и уверовав всем сердцем, приняла крещение в тайне от отца.
Язычник Диоскур, не простив Варваре измену, выдал ее как христианку правителю Максимиану. Но прельщенный красотой девушки, правитель пытался убедить ее поклониться идолам.
© photo: Sputnik / Vladimir Fedarenko / Перейти в фотобанкМонастырь Русану или святой Варвары. Греция
Монастырь Русану или святой Варвары. Греция - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
Монастырь Русану или святой Варвары. Греция
© photo: Sputnik / Vladimir Fedarenko
/
Перейти в фотобанк
За отказ Варвару подвергли жестоким пыткам. Видя, что ни лесть, ни пытки не могут заставить девушку отречься, Максимиан приказал отрубить великомученице голову, палачом стал ее собственный отец.
На казнь Варвару вывели полностью обнаженной, чтобы еще больше унизить, но по Божьей воле неземной свет окутал святую как одежда, и никто наготы великомученицы не увидел.
Вместе со святой Варварой обезглавили и другую христианку – святую Иулианию. Произошло это в 306 году.

Иоанн Дамаскин

По церковному календарю 17 декабря поминают преподобного Иоанна Дамаскина.
Родился будущий святой в христианской семье в Дамаске (Сирия), примерно в 680 году. Отец Иоанна служил казначеем при дворе халифа. Мальчик рос вместе с приемным братом – сиротой Космой, которого родители святого приняли в дом.
Когда мальчики подросли, отец, выкупив на Дамасском невольничьем рынке ученого монаха из Калабрии, поручил ему учить детей. Мальчики легко освоили курс светских и духовных наук. Иоанн после смерти родителя занял должность министра и градоправителя при дворе.
Когда в Византии стало распространяться иконоборчество, поддерживаемое Львом III Исавром (717-741), Иоанн, став на защиту иконопочитания, написал три трактата "Против порицающих святые иконы", чем привел императора в ярость. Правитель не смог наказать преподобного, как подданного другого государства, и обвинил его в измене родине, предоставив халифу сфабрикованные доказательства.
Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2019
Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии
20 января 2019, 12:38
Отстранив Иоанна от должности, халиф приказал отрубить святому кисть руки. Преподобный долго молился Пресвятой Богородице об исцелении и проснувшись утром увидел, что рука невредима.
Халиф, узнав о чуде, доказывающем невиновность Иоанна, просил преподобного вернуться на прежнюю должность, но тот отказался. Раздав свое богатство, святой вместе с приемным братом отправился в Иерусалим, где простым послушником поступил в обитель Саввы Освященного. Явив образец послушания, Иоанн выполнял самую сложную и грязную работу в монастыре, которую поручал ему учитель.
Все свое время святой проводил в писании духовных книг и церковных песнопений. За обличение иконоборцев он перенес много испытаний – пытки и тюремное заключение, но остался жив по Божьей милости. Скончался преподобный примерно 780-м. Ему было 104 года.

Иоанн Поливотский

По церковному календарю 17 декабря поминают преподобного Иоанна Поливотского.
С юных лет будущий святой отличался подвижничеством, милосердием и целомудрием, а став епископом Поливотским, он свои подвиги усилил.
Когда Лев Исаврянин, взойдя на престол, начал преследовать почитающих святые иконы, преподобный обвинил императора в нечестии и сохранял исповеданием веры паству от иконоборчества ереси. Скончался святой примерно в 717 году.

Именины

По церковному календарю 17 декабря именины отмечают Анастасия, Варвара, Екатерина, Кира, Юлия Александр, Алексей, Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван, Николай и Серафим.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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