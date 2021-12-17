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Клубы, танцы и "Дом Гуччи": куда пойти в Тбилиси 17-19 декабря
Клубы, танцы и "Дом Гуччи": куда пойти в Тбилиси 17-19 декабря
Новогодняя суета уже начинает набирать обороты: до всеми любимого праздника осталось совсем мало времени
2021-12-17T12:01+0400
2021-12-17T12:01+0400
грузия
новый год: как встречать, куда пойти
уикенд по-тбилисски
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Если вы уже успели "поймать" волну предновогодней беготни, то советуем замедлиться и посвятить время себе, развлечься и прочувствовать этот приятный предпраздничный период. А в этом вам поможет традиционная афиша мероприятий Sputnik Грузия.Пойти на предновогоднюю книжную выставкуКогда: 17, 18 декабряГде: Expo Georgia (пр. А. Церетели, 118)Подробнее: https://www.facebook.com/events/932926514024637/?active_tab=discussionНа предновогодних тбилисских Днях книг (Tbilisi Book Days) посетителей ждут новые переводы мировых бестселлеров, детская литература, последние издания грузинских авторов, интересные презентации, семинары и многое другое. Обещают и уголок предновогоднего базара, на котором будет представлена разная грузинская продукция.Научиться расписывать пряникиКогда: 19 декабряГде: ул. Пурцеладзе, 20Подробнее: https://www.facebook.com/events/1102150690597660/?active_tab=discussionПредлагаем пойти на мастер-класс по росписи рождественских пряников. Вместе с мастером дети разукрасят пряники, упакуют их в подарочную коробку, узнают много нового и интересного. А пока дети будут заняты, родители смогут провести время в беззаботной беседе за чашечкой чая или кофе.Посмотреть на "Эксцентричного путешественника"Когда: 18 декабря (до 8 января)Где: Национальная галерея им. Дм. Шеварднадзе (пр. Ш. Руставели, 11)Подробнее: https://www.facebook.com/events/3026918370903110/?active_tab=discussionПочему бы не отправиться на выставку грузинского художника Тато Ахалкацишвили под названием "Эксцентричный путешественник". Экспозиция включает до 70 работ. На экспозиции будут представлены как живопись, так и графика. Выставка позволит зрителю метафорически попутешествовать по разным местам – в Джавахети, в пустыне Гареджи, на аэродроме и так далее.Потусить в бареКогда: 17-19 декабряГде: бар Деда Эна (парк Деда Эна)Подробнее: https://www.facebook.com/events/268712145240130?ref=newsfeedБар приглашает желающих на серию мероприятий, где выступят грузинские артисты электронной музыки. Там вы сможете и потусить, и посидеть, попивая любимый напиток.Послушать джазКогда: 18 декабряГде: Jazz Cafe Konka (ул. Сиони, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/4693480697381017?ref=newsfeedЕсли расслабиться в баре под электронную музыку у вас не получится и вам нужно более спокойное и умиротворенное место, то предлагаем вашему вниманию это мероприятие. Квинтет грузинского композитора и джаз-пианистки Дини Вирсаладзе выступит в заведении, где вы точно получите эстетическое удовольствие.Попасть на долгожданное "открытие" клубаКогда: 17 декабряГде: Bassiani (пр. А. Церетели, 2)Подробнее: https://www.facebook.com/events/799723464758485/?active_tab=discussionНаконец-то двери одного из самых известных клубов Грузии Bassiani откроются после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса и ковид-ограничений. Более того, в эту ночь клуб собирается отпраздновать свою 7-ю годовщину со дня основания клуба. Выступают диджеи DITO, HAMATSUKI, KANCHELI, KVANCHI и другие.Создать новогодние игрушкиКогда: 19 декабряГде: Z-bébé Family Center in Tbilisi (ул. Н. Жвания, 28)Подробнее: https://www.facebook.com/events/314218523937208/?active_tab=discussionЕще один новогодний семейный воркшоп, который поможет сделать рождественские праздники незабываемыми. Там вы и ваши дети сможете создать новогодние игрушки и украшения. Интересно, что на мероприятии будет профессиональный фотограф, который запечатлеет моменты создания чего-то интересного вашими руками.Пойти на концерт оперной музыкиКогда: 18 декабряГде: Центр им. Дж. Кахидзе (пр. Д. Агмашенебели, 125)Подробнее: www.biletebi.geТбилисский музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе представит концерт оперной музыки. Тбилисский симфонический оркестр под управлением маэстро Давида Мукерия исполнит отрывки из классических опер. Солистами выступят Софио Горделадзе (сопрано), Нино Закаидзе (меццо-сопрано) и Георгий Годердзишвили (бас).Отправиться на латино-вечеринкуКогда: 17 декабряГде: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/323994689540962/?active_tab=discussionИ, наконец, предлагаем развлечься на латино-вечеринке, где вы сможете потанцевать на славу, забыть обо всем и просто отдаться зажигательному ритму.Что в театре?17, 18 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"17 декабря в Грибоедовском театре – "Гроза"17 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Сара бара бзиа бзбоит, т. е. Я тебя люблю"17 декабря в Театре Руставели – "Я жажду ветра прямого"17 декабря в Театре Ахметели "Женское тело как поле битвы"17, 18 декабря в Театре "Хараки" – "Жилец"17 декабря в Свободном театре – "Мачеха Саманишвили"18 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"18 декабря в Театре Ахметели – "Снежная королева"18 декабря в Театре кукол – "Цирк"18 декабря в Грибоедовском театре – "Аллеи любви"18 декабря в Театре Руставели – "Узаконенное беззаконье"18 декабря в Театре Ахметели – "Лавина"18 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Дон Сезар де Базан"18 декабря в Театре Руставели – "Трое в галстуке и ангел"19 декабря в Грибоедовском театре – "Морозко"19 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"19 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"19 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная обувь и оловянный солдатик"19 декабря в Театре Руставели – "Вано и Нико"19 декабря в Театре Ахметели – "Медея и Эдип"19 декабря в Свободном театре – "Ричард III"19 декабря в Театре на Атонели – "Фрекен Жюли"19 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Зеленый кот".Что посмотреть в кино?"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)"Матрица" (фантастика, боевик)"Дом Gucci" (драма, триллер)"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)"Обитель зла: Раккун-Сити" (ужасы, фантастика, боевик)"Король Ричард" (биография, спорт, драма)"Вечные" (остросюжетный, драма, приключения)"Охотники за привидениями: Наследники" (фантастика, комедия, боевик)"Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" (драма, мелодрама, комедия)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Титан" (фантастика, драма, триллер, криминал)"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер).Мультфильмы:"Неисправимый Рон" (фантастика, комедия)"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новый год: как встречать, куда пойти, уикенд по-тбилисски, туризм, обзоры, тбилиси, развлечения, куда сходить в тбилиси в выходные

Клубы, танцы и "Дом Гуччи": куда пойти в Тбилиси 17-19 декабря

12:01 17.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЦеремония зажжения новогодних огней на главной елке Грузии на проспекте Руставели
Церемония зажжения новогодних огней на главной елке Грузии на проспекте Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Новогодняя суета уже начинает набирать обороты – до всеми любимого праздника осталось совсем мало времени
Если вы уже успели "поймать" волну предновогодней беготни, то советуем замедлиться и посвятить время себе, развлечься и прочувствовать этот приятный предпраздничный период. А в этом вам поможет традиционная афиша мероприятий Sputnik Грузия.

Пойти на предновогоднюю книжную выставку

© Sputnik / STRINGERЛюдмила Петрушевская "Квартира Коломбины"
Людмила Петрушевская Квартира Коломбины - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
Людмила Петрушевская "Квартира Коломбины"
© Sputnik / STRINGER
Когда: 17, 18 декабря
Где: Expo Georgia (пр. А. Церетели, 118)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/932926514024637/?active_tab=discussion
На предновогодних тбилисских Днях книг (Tbilisi Book Days) посетителей ждут новые переводы мировых бестселлеров, детская литература, последние издания грузинских авторов, интересные презентации, семинары и многое другое. Обещают и уголок предновогоднего базара, на котором будет представлена разная грузинская продукция.

Научиться расписывать пряники

© Facebook / Ribs & PuriРождественские пряники
Рождественские пряники - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
Рождественские пряники
© Facebook / Ribs & Puri
Когда: 19 декабря
Где: ул. Пурцеладзе, 20
Подробнее: https://www.facebook.com/events/1102150690597660/?active_tab=discussion
Предлагаем пойти на мастер-класс по росписи рождественских пряников. Вместе с мастером дети разукрасят пряники, упакуют их в подарочную коробку, узнают много нового и интересного. А пока дети будут заняты, родители смогут провести время в беззаботной беседе за чашечкой чая или кофе.

Посмотреть на "Эксцентричного путешественника"

Когда: 18 декабря (до 8 января)
Где: Национальная галерея им. Дм. Шеварднадзе (пр. Ш. Руставели, 11)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/3026918370903110/?active_tab=discussion
Почему бы не отправиться на выставку грузинского художника Тато Ахалкацишвили под названием "Эксцентричный путешественник". Экспозиция включает до 70 работ. На экспозиции будут представлены как живопись, так и графика. Выставка позволит зрителю метафорически попутешествовать по разным местам – в Джавахети, в пустыне Гареджи, на аэродроме и так далее.

Потусить в баре

Когда: 17-19 декабря
Где: бар Деда Эна (парк Деда Эна)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/268712145240130?ref=newsfeed
Бар приглашает желающих на серию мероприятий, где выступят грузинские артисты электронной музыки. Там вы сможете и потусить, и посидеть, попивая любимый напиток.

Послушать джаз

Когда: 18 декабря
Где: Jazz Cafe Konka (ул. Сиони, 8)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/4693480697381017?ref=newsfeed
Если расслабиться в баре под электронную музыку у вас не получится и вам нужно более спокойное и умиротворенное место, то предлагаем вашему вниманию это мероприятие. Квинтет грузинского композитора и джаз-пианистки Дини Вирсаладзе выступит в заведении, где вы точно получите эстетическое удовольствие.

Попасть на долгожданное "открытие" клуба

Когда: 17 декабря
Где: Bassiani (пр. А. Церетели, 2)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/799723464758485/?active_tab=discussion
Наконец-то двери одного из самых известных клубов Грузии Bassiani откроются после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса и ковид-ограничений. Более того, в эту ночь клуб собирается отпраздновать свою 7-ю годовщину со дня основания клуба. Выступают диджеи DITO, HAMATSUKI, KANCHELI, KVANCHI и другие.

Создать новогодние игрушки

© Sputnik / Alexander ImedashviliНовогодние игрушки и украшения
Новогодние игрушки и украшения - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
Новогодние игрушки и украшения
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Когда: 19 декабря
Где: Z-bébé Family Center in Tbilisi (ул. Н. Жвания, 28)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/314218523937208/?active_tab=discussion
Еще один новогодний семейный воркшоп, который поможет сделать рождественские праздники незабываемыми. Там вы и ваши дети сможете создать новогодние игрушки и украшения. Интересно, что на мероприятии будет профессиональный фотограф, который запечатлеет моменты создания чего-то интересного вашими руками.

Пойти на концерт оперной музыки

© Facebook / Djansug Kakhidze Tbilisi center for Music and CultureЦентр имени Джансуга Кахидзе
Центр имени Джансуга Кахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
Центр имени Джансуга Кахидзе
© Facebook / Djansug Kakhidze Tbilisi center for Music and Culture
Когда: 18 декабря
Где: Центр им. Дж. Кахидзе (пр. Д. Агмашенебели, 125)
Подробнее: www.biletebi.ge
Тбилисский музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе представит концерт оперной музыки. Тбилисский симфонический оркестр под управлением маэстро Давида Мукерия исполнит отрывки из классических опер. Солистами выступят Софио Горделадзе (сопрано), Нино Закаидзе (меццо-сопрано) и Георгий Годердзишвили (бас).

Отправиться на латино-вечеринку

Когда: 17 декабря
Где: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/323994689540962/?active_tab=discussion
И, наконец, предлагаем развлечься на латино-вечеринке, где вы сможете потанцевать на славу, забыть обо всем и просто отдаться зажигательному ритму.

Что в театре?

17, 18 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"
17 декабря в Грибоедовском театре – "Гроза"
17 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Сара бара бзиа бзбоит, т. е. Я тебя люблю"
17 декабря в Театре Руставели – "Я жажду ветра прямого"
17 декабря в Театре Ахметели "Женское тело как поле битвы"
© photo: Iliauni Theatre / FBПостер к спектаклю Илиауни "Снежная королева"
Постер к спектаклю Илиауни Снежная королева - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
Постер к спектаклю Илиауни "Снежная королева"
© photo: Iliauni Theatre / FB
17, 18 декабря в Театре "Хараки" – "Жилец"
17 декабря в Свободном театре – "Мачеха Саманишвили"
18 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"
18 декабря в Театре Ахметели – "Снежная королева"
18 декабря в Театре кукол – "Цирк"
18 декабря в Грибоедовском театре – "Аллеи любви"
18 декабря в Театре Руставели – "Узаконенное беззаконье"
© Courtesy of Nodar Dumbadze Professional State Youth TheatreCпектакль "Дон Сезар де Базан" на сцене ТЮЗа в Тбилиси
Cпектакль Дон Сезар де Базан на сцене ТЮЗа в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
Cпектакль "Дон Сезар де Базан" на сцене ТЮЗа в Тбилиси
© Courtesy of Nodar Dumbadze Professional State Youth Theatre
18 декабря в Театре Ахметели – "Лавина"
18 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Дон Сезар де Базан"
18 декабря в Театре Руставели – "Трое в галстуке и ангел"
19 декабря в Грибоедовском театре – "Морозко"
19 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"
19 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"
19 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная обувь и оловянный солдатик"
© photo: Rustaveli Theatre / FBСпектакль "Вано и Нико"
Спектакль Вано и Нико - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
Спектакль "Вано и Нико"
© photo: Rustaveli Theatre / FB
19 декабря в Театре Руставели – "Вано и Нико"
19 декабря в Театре Ахметели – "Медея и Эдип"
19 декабря в Свободном театре – "Ричард III"
19 декабря в Театре на Атонели – "Фрекен Жюли"
19 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Зеленый кот".

Что посмотреть в кино?

"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)
"Матрица" (фантастика, боевик)
"Дом Gucci" (драма, триллер)
"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)
"Обитель зла: Раккун-Сити" (ужасы, фантастика, боевик)
"Король Ричард" (биография, спорт, драма)
"Вечные" (остросюжетный, драма, приключения)
"Охотники за привидениями: Наследники" (фантастика, комедия, боевик)
"Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" (драма, мелодрама, комедия)
"Дюна" (драма, приключения, фантастика)
"Титан" (фантастика, драма, триллер, криминал)
"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)
"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер).

Мультфильмы:

"Неисправимый Рон" (фантастика, комедия)
"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)
"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)
"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!
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