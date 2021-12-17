https://sputnik-georgia.ru/20211217/kluby-tantsy-i-dom-guchchi-kuda-poyti-v-tbilisi-17-19-dekabrya-262881455.html
Клубы, танцы и "Дом Гуччи": куда пойти в Тбилиси 17-19 декабря
Клубы, танцы и "Дом Гуччи": куда пойти в Тбилиси 17-19 декабря
Новогодняя суета уже начинает набирать обороты: до всеми любимого праздника осталось совсем мало времени
2021-12-17T12:01+0400
2021-12-17T12:01+0400
2021-12-17T12:01+0400
грузия
новый год: как встречать, куда пойти
уикенд по-тбилисски
туризм
обзоры
тбилиси
развлечения
куда сходить в тбилиси в выходные
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Если вы уже успели "поймать" волну предновогодней беготни, то советуем замедлиться и посвятить время себе, развлечься и прочувствовать этот приятный предпраздничный период. А в этом вам поможет традиционная афиша мероприятий Sputnik Грузия.Пойти на предновогоднюю книжную выставкуКогда: 17, 18 декабряГде: Expo Georgia (пр. А. Церетели, 118)Подробнее: https://www.facebook.com/events/932926514024637/?active_tab=discussionНа предновогодних тбилисских Днях книг (Tbilisi Book Days) посетителей ждут новые переводы мировых бестселлеров, детская литература, последние издания грузинских авторов, интересные презентации, семинары и многое другое. Обещают и уголок предновогоднего базара, на котором будет представлена разная грузинская продукция.Научиться расписывать пряникиКогда: 19 декабряГде: ул. Пурцеладзе, 20Подробнее: https://www.facebook.com/events/1102150690597660/?active_tab=discussionПредлагаем пойти на мастер-класс по росписи рождественских пряников. Вместе с мастером дети разукрасят пряники, упакуют их в подарочную коробку, узнают много нового и интересного. А пока дети будут заняты, родители смогут провести время в беззаботной беседе за чашечкой чая или кофе.Посмотреть на "Эксцентричного путешественника"Когда: 18 декабря (до 8 января)Где: Национальная галерея им. Дм. Шеварднадзе (пр. Ш. Руставели, 11)Подробнее: https://www.facebook.com/events/3026918370903110/?active_tab=discussionПочему бы не отправиться на выставку грузинского художника Тато Ахалкацишвили под названием "Эксцентричный путешественник". Экспозиция включает до 70 работ. На экспозиции будут представлены как живопись, так и графика. Выставка позволит зрителю метафорически попутешествовать по разным местам – в Джавахети, в пустыне Гареджи, на аэродроме и так далее.Потусить в бареКогда: 17-19 декабряГде: бар Деда Эна (парк Деда Эна)Подробнее: https://www.facebook.com/events/268712145240130?ref=newsfeedБар приглашает желающих на серию мероприятий, где выступят грузинские артисты электронной музыки. Там вы сможете и потусить, и посидеть, попивая любимый напиток.Послушать джазКогда: 18 декабряГде: Jazz Cafe Konka (ул. Сиони, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/4693480697381017?ref=newsfeedЕсли расслабиться в баре под электронную музыку у вас не получится и вам нужно более спокойное и умиротворенное место, то предлагаем вашему вниманию это мероприятие. Квинтет грузинского композитора и джаз-пианистки Дини Вирсаладзе выступит в заведении, где вы точно получите эстетическое удовольствие.Попасть на долгожданное "открытие" клубаКогда: 17 декабряГде: Bassiani (пр. А. Церетели, 2)Подробнее: https://www.facebook.com/events/799723464758485/?active_tab=discussionНаконец-то двери одного из самых известных клубов Грузии Bassiani откроются после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса и ковид-ограничений. Более того, в эту ночь клуб собирается отпраздновать свою 7-ю годовщину со дня основания клуба. Выступают диджеи DITO, HAMATSUKI, KANCHELI, KVANCHI и другие.Создать новогодние игрушкиКогда: 19 декабряГде: Z-bébé Family Center in Tbilisi (ул. Н. Жвания, 28)Подробнее: https://www.facebook.com/events/314218523937208/?active_tab=discussionЕще один новогодний семейный воркшоп, который поможет сделать рождественские праздники незабываемыми. Там вы и ваши дети сможете создать новогодние игрушки и украшения. Интересно, что на мероприятии будет профессиональный фотограф, который запечатлеет моменты создания чего-то интересного вашими руками.Пойти на концерт оперной музыкиКогда: 18 декабряГде: Центр им. Дж. Кахидзе (пр. Д. Агмашенебели, 125)Подробнее: www.biletebi.geТбилисский музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе представит концерт оперной музыки. Тбилисский симфонический оркестр под управлением маэстро Давида Мукерия исполнит отрывки из классических опер. Солистами выступят Софио Горделадзе (сопрано), Нино Закаидзе (меццо-сопрано) и Георгий Годердзишвили (бас).Отправиться на латино-вечеринкуКогда: 17 декабряГде: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/323994689540962/?active_tab=discussionИ, наконец, предлагаем развлечься на латино-вечеринке, где вы сможете потанцевать на славу, забыть обо всем и просто отдаться зажигательному ритму.Что в театре?17, 18 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"17 декабря в Грибоедовском театре – "Гроза"17 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Сара бара бзиа бзбоит, т. е. Я тебя люблю"17 декабря в Театре Руставели – "Я жажду ветра прямого"17 декабря в Театре Ахметели "Женское тело как поле битвы"17, 18 декабря в Театре "Хараки" – "Жилец"17 декабря в Свободном театре – "Мачеха Саманишвили"18 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"18 декабря в Театре Ахметели – "Снежная королева"18 декабря в Театре кукол – "Цирк"18 декабря в Грибоедовском театре – "Аллеи любви"18 декабря в Театре Руставели – "Узаконенное беззаконье"18 декабря в Театре Ахметели – "Лавина"18 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Дон Сезар де Базан"18 декабря в Театре Руставели – "Трое в галстуке и ангел"19 декабря в Грибоедовском театре – "Морозко"19 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"19 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"19 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная обувь и оловянный солдатик"19 декабря в Театре Руставели – "Вано и Нико"19 декабря в Театре Ахметели – "Медея и Эдип"19 декабря в Свободном театре – "Ричард III"19 декабря в Театре на Атонели – "Фрекен Жюли"19 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Зеленый кот".Что посмотреть в кино?"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)"Матрица" (фантастика, боевик)"Дом Gucci" (драма, триллер)"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)"Обитель зла: Раккун-Сити" (ужасы, фантастика, боевик)"Король Ричард" (биография, спорт, драма)"Вечные" (остросюжетный, драма, приключения)"Охотники за привидениями: Наследники" (фантастика, комедия, боевик)"Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" (драма, мелодрама, комедия)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Титан" (фантастика, драма, триллер, криминал)"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер).Мультфильмы:"Неисправимый Рон" (фантастика, комедия)"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новый год: как встречать, куда пойти, уикенд по-тбилисски, туризм, обзоры, тбилиси, развлечения, куда сходить в тбилиси в выходные
Клубы, танцы и "Дом Гуччи": куда пойти в Тбилиси 17-19 декабря
Новогодняя суета уже начинает набирать обороты – до всеми любимого праздника осталось совсем мало времени
Если вы уже успели "поймать" волну предновогодней беготни, то советуем замедлиться и посвятить время себе, развлечься и прочувствовать этот приятный предпраздничный период. А в этом вам поможет традиционная афиша мероприятий Sputnik Грузия
.
Пойти на предновогоднюю книжную выставку
Где: Expo Georgia (пр. А. Церетели, 118)
На предновогодних тбилисских Днях книг (Tbilisi Book Days) посетителей ждут новые переводы мировых бестселлеров, детская литература, последние издания грузинских авторов, интересные презентации, семинары и многое другое. Обещают и уголок предновогоднего базара, на котором будет представлена разная грузинская продукция.
Научиться расписывать пряники
Предлагаем пойти на мастер-класс по росписи рождественских пряников. Вместе с мастером дети разукрасят пряники, упакуют их в подарочную коробку, узнают много нового и интересного. А пока дети будут заняты, родители смогут провести время в беззаботной беседе за чашечкой чая или кофе.
Посмотреть на "Эксцентричного путешественника"
Когда: 18 декабря (до 8 января)
Где: Национальная галерея им. Дм. Шеварднадзе (пр. Ш. Руставели, 11)
Почему бы не отправиться на выставку грузинского художника Тато Ахалкацишвили под названием "Эксцентричный путешественник". Экспозиция включает до 70 работ. На экспозиции будут представлены как живопись, так и графика. Выставка позволит зрителю метафорически попутешествовать по разным местам – в Джавахети, в пустыне Гареджи, на аэродроме и так далее.
Потусить в баре
Где: бар Деда Эна (парк Деда Эна)
Бар приглашает желающих на серию мероприятий, где выступят грузинские артисты электронной музыки. Там вы сможете и потусить, и посидеть, попивая любимый напиток.
Послушать джаз
Где: Jazz Cafe Konka (ул. Сиони, 8)
Если расслабиться в баре под электронную музыку у вас не получится и вам нужно более спокойное и умиротворенное место, то предлагаем вашему вниманию это мероприятие. Квинтет грузинского композитора и джаз-пианистки Дини Вирсаладзе выступит в заведении, где вы точно получите эстетическое удовольствие.
Попасть на долгожданное "открытие" клуба
Где: Bassiani (пр. А. Церетели, 2)
Наконец-то двери одного из самых известных клубов Грузии Bassiani откроются после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса и ковид-ограничений. Более того, в эту ночь клуб собирается отпраздновать свою 7-ю годовщину со дня основания клуба. Выступают диджеи DITO, HAMATSUKI, KANCHELI, KVANCHI и другие.
Создать новогодние игрушки
Где: Z-bébé Family Center in Tbilisi (ул. Н. Жвания, 28)
Еще один новогодний семейный воркшоп, который поможет сделать рождественские праздники незабываемыми. Там вы и ваши дети сможете создать новогодние игрушки и украшения. Интересно, что на мероприятии будет профессиональный фотограф, который запечатлеет моменты создания чего-то интересного вашими руками.
Пойти на концерт оперной музыки
Где: Центр им. Дж. Кахидзе (пр. Д. Агмашенебели, 125)
Тбилисский музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе представит концерт оперной музыки. Тбилисский симфонический оркестр под управлением маэстро Давида Мукерия исполнит отрывки из классических опер. Солистами выступят Софио Горделадзе (сопрано), Нино Закаидзе (меццо-сопрано) и Георгий Годердзишвили (бас).
Отправиться на латино-вечеринку
Где: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)
И, наконец, предлагаем развлечься на латино-вечеринке, где вы сможете потанцевать на славу, забыть обо всем и просто отдаться зажигательному ритму.
Что в театре?
17, 18 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"
17 декабря в Грибоедовском театре – "Гроза"
17 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Сара бара бзиа бзбоит, т. е. Я тебя люблю"
17 декабря в Театре Руставели – "Я жажду ветра прямого"
17 декабря в Театре Ахметели "Женское тело как поле битвы"
17, 18 декабря в Театре "Хараки" – "Жилец"
17 декабря в Свободном театре – "Мачеха Саманишвили"
18 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"
18 декабря в Театре Ахметели – "Снежная королева"
18 декабря в Театре кукол – "Цирк"
18 декабря в Грибоедовском театре – "Аллеи любви"
18 декабря в Театре Руставели – "Узаконенное беззаконье"
18 декабря в Театре Ахметели – "Лавина"
18 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Дон Сезар де Базан"
18 декабря в Театре Руставели – "Трое в галстуке и ангел"
19 декабря в Грибоедовском театре – "Морозко"
19 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"
19 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"
19 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная обувь и оловянный солдатик"
19 декабря в Театре Руставели – "Вано и Нико"
19 декабря в Театре Ахметели – "Медея и Эдип"
19 декабря в Свободном театре – "Ричард III"
19 декабря в Театре на Атонели – "Фрекен Жюли"
19 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Зеленый кот".
Что посмотреть в кино?
"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)
"Матрица" (фантастика, боевик)
"Дом Gucci" (драма, триллер)
"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)
"Обитель зла: Раккун-Сити" (ужасы, фантастика, боевик)
"Король Ричард" (биография, спорт, драма)
"Вечные" (остросюжетный, драма, приключения)
"Охотники за привидениями: Наследники" (фантастика, комедия, боевик)
"Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" (драма, мелодрама, комедия)
"Дюна" (драма, приключения, фантастика)
"Титан" (фантастика, драма, триллер, криминал)
"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)
"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер).
Мультфильмы:
"Неисправимый Рон" (фантастика, комедия)
"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)
"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)
"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!
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