https://sputnik-georgia.ru/20211217/kluby-tantsy-i-dom-guchchi-kuda-poyti-v-tbilisi-17-19-dekabrya-262881455.html

Клубы, танцы и "Дом Гуччи": куда пойти в Тбилиси 17-19 декабря

Клубы, танцы и "Дом Гуччи": куда пойти в Тбилиси 17-19 декабря

Новогодняя суета уже начинает набирать обороты: до всеми любимого праздника осталось совсем мало времени

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Если вы уже успели "поймать" волну предновогодней беготни, то советуем замедлиться и посвятить время себе, развлечься и прочувствовать этот приятный предпраздничный период. А в этом вам поможет традиционная афиша мероприятий Sputnik Грузия.Пойти на предновогоднюю книжную выставкуКогда: 17, 18 декабряГде: Expo Georgia (пр. А. Церетели, 118)Подробнее: https://www.facebook.com/events/932926514024637/?active_tab=discussionНа предновогодних тбилисских Днях книг (Tbilisi Book Days) посетителей ждут новые переводы мировых бестселлеров, детская литература, последние издания грузинских авторов, интересные презентации, семинары и многое другое. Обещают и уголок предновогоднего базара, на котором будет представлена разная грузинская продукция.Научиться расписывать пряникиКогда: 19 декабряГде: ул. Пурцеладзе, 20Подробнее: https://www.facebook.com/events/1102150690597660/?active_tab=discussionПредлагаем пойти на мастер-класс по росписи рождественских пряников. Вместе с мастером дети разукрасят пряники, упакуют их в подарочную коробку, узнают много нового и интересного. А пока дети будут заняты, родители смогут провести время в беззаботной беседе за чашечкой чая или кофе.Посмотреть на "Эксцентричного путешественника"Когда: 18 декабря (до 8 января)Где: Национальная галерея им. Дм. Шеварднадзе (пр. Ш. Руставели, 11)Подробнее: https://www.facebook.com/events/3026918370903110/?active_tab=discussionПочему бы не отправиться на выставку грузинского художника Тато Ахалкацишвили под названием "Эксцентричный путешественник". Экспозиция включает до 70 работ. На экспозиции будут представлены как живопись, так и графика. Выставка позволит зрителю метафорически попутешествовать по разным местам – в Джавахети, в пустыне Гареджи, на аэродроме и так далее.Потусить в бареКогда: 17-19 декабряГде: бар Деда Эна (парк Деда Эна)Подробнее: https://www.facebook.com/events/268712145240130?ref=newsfeedБар приглашает желающих на серию мероприятий, где выступят грузинские артисты электронной музыки. Там вы сможете и потусить, и посидеть, попивая любимый напиток.Послушать джазКогда: 18 декабряГде: Jazz Cafe Konka (ул. Сиони, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/4693480697381017?ref=newsfeedЕсли расслабиться в баре под электронную музыку у вас не получится и вам нужно более спокойное и умиротворенное место, то предлагаем вашему вниманию это мероприятие. Квинтет грузинского композитора и джаз-пианистки Дини Вирсаладзе выступит в заведении, где вы точно получите эстетическое удовольствие.Попасть на долгожданное "открытие" клубаКогда: 17 декабряГде: Bassiani (пр. А. Церетели, 2)Подробнее: https://www.facebook.com/events/799723464758485/?active_tab=discussionНаконец-то двери одного из самых известных клубов Грузии Bassiani откроются после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса и ковид-ограничений. Более того, в эту ночь клуб собирается отпраздновать свою 7-ю годовщину со дня основания клуба. Выступают диджеи DITO, HAMATSUKI, KANCHELI, KVANCHI и другие.Создать новогодние игрушкиКогда: 19 декабряГде: Z-bébé Family Center in Tbilisi (ул. Н. Жвания, 28)Подробнее: https://www.facebook.com/events/314218523937208/?active_tab=discussionЕще один новогодний семейный воркшоп, который поможет сделать рождественские праздники незабываемыми. Там вы и ваши дети сможете создать новогодние игрушки и украшения. Интересно, что на мероприятии будет профессиональный фотограф, который запечатлеет моменты создания чего-то интересного вашими руками.Пойти на концерт оперной музыкиКогда: 18 декабряГде: Центр им. Дж. Кахидзе (пр. Д. Агмашенебели, 125)Подробнее: www.biletebi.geТбилисский музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе представит концерт оперной музыки. Тбилисский симфонический оркестр под управлением маэстро Давида Мукерия исполнит отрывки из классических опер. Солистами выступят Софио Горделадзе (сопрано), Нино Закаидзе (меццо-сопрано) и Георгий Годердзишвили (бас).Отправиться на латино-вечеринкуКогда: 17 декабряГде: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/323994689540962/?active_tab=discussionИ, наконец, предлагаем развлечься на латино-вечеринке, где вы сможете потанцевать на славу, забыть обо всем и просто отдаться зажигательному ритму.Что в театре?17, 18 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"17 декабря в Грибоедовском театре – "Гроза"17 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Сара бара бзиа бзбоит, т. е. Я тебя люблю"17 декабря в Театре Руставели – "Я жажду ветра прямого"17 декабря в Театре Ахметели "Женское тело как поле битвы"17, 18 декабря в Театре "Хараки" – "Жилец"17 декабря в Свободном театре – "Мачеха Саманишвили"18 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"18 декабря в Театре Ахметели – "Снежная королева"18 декабря в Театре кукол – "Цирк"18 декабря в Грибоедовском театре – "Аллеи любви"18 декабря в Театре Руставели – "Узаконенное беззаконье"18 декабря в Театре Ахметели – "Лавина"18 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Дон Сезар де Базан"18 декабря в Театре Руставели – "Трое в галстуке и ангел"19 декабря в Грибоедовском театре – "Морозко"19 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"19 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"19 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная обувь и оловянный солдатик"19 декабря в Театре Руставели – "Вано и Нико"19 декабря в Театре Ахметели – "Медея и Эдип"19 декабря в Свободном театре – "Ричард III"19 декабря в Театре на Атонели – "Фрекен Жюли"19 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Зеленый кот".Что посмотреть в кино?"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)"Матрица" (фантастика, боевик)"Дом Gucci" (драма, триллер)"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)"Обитель зла: Раккун-Сити" (ужасы, фантастика, боевик)"Король Ричард" (биография, спорт, драма)"Вечные" (остросюжетный, драма, приключения)"Охотники за привидениями: Наследники" (фантастика, комедия, боевик)"Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" (драма, мелодрама, комедия)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Титан" (фантастика, драма, триллер, криминал)"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер).Мультфильмы:"Неисправимый Рон" (фантастика, комедия)"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новый год: как встречать, куда пойти, уикенд по-тбилисски, туризм, обзоры, тбилиси, развлечения, куда сходить в тбилиси в выходные