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Кремль заявил о "дрейфе" военной инфраструктуры НАТО к границам России
Кремль заявил о "дрейфе" военной инфраструктуры НАТО к границам России
Ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит, заявил пресс-секретарь президента РФ 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T20:42+0400
2021-12-17T20:42+0400
2021-12-17T20:42+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Россия не может остаться безразличной к продвижению НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Кроме того, по словам пресс-секретаря, в соседнем государстве появляется все больше натовских инструкторов, которые обучают солдат использовать всю эту сложную технику."Вот это ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит", — подчеркнул представитель Кремля.Песков напомнил, что Киев на законодательном уровне декларирует желание вступить в блок."Это очень плохо для нас, потому что таким образом неизбежно военная инфраструктура НАТО начнет движение, дрейф в сторону наших границ", — отметил пресс-секретарь президента.Во время переговоров Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря российский лидер подчеркивал, что дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение на Украине наступательных вооружений станет красной линией для Москвы.
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Кремль заявил о "дрейфе" военной инфраструктуры НАТО к границам России
Ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит, заявил пресс-секретарь президента РФ
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Россия не может остаться безразличной к продвижению НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы <...> даже сейчас видим, как постепенно альянс начинает абсорбировать, вторгаться внутрь Украины: сначала оборонительное вооружение поставляют современное высокотехнологичное, потом наступательное, потом двойного назначения", — сказал он в эфире телеканала RTVI, сообщило РИА Новости
.
Кроме того, по словам пресс-секретаря, в соседнем государстве появляется все больше натовских инструкторов, которые обучают солдат использовать всю эту сложную технику.
"Вот это ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит", — подчеркнул представитель Кремля.
Песков напомнил, что Киев на законодательном уровне декларирует желание вступить в блок.
"Это очень плохо для нас, потому что таким образом неизбежно военная инфраструктура НАТО начнет движение, дрейф в сторону наших границ", — отметил пресс-секретарь президента.
Во время переговоров Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря российский лидер подчеркивал, что дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение на Украине наступательных вооружений станет красной линией для Москвы.