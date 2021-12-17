https://sputnik-georgia.ru/20211217/kreml-zayavil-o-dreyfe-voennoy-infrastruktury-nato-k-granitsam-rossii-262953177.html

Кремль заявил о "дрейфе" военной инфраструктуры НАТО к границам России

Кремль заявил о "дрейфе" военной инфраструктуры НАТО к границам России

Ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит, заявил пресс-секретарь президента РФ 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T20:42+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Россия не может остаться безразличной к продвижению НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Кроме того, по словам пресс-секретаря, в соседнем государстве появляется все больше натовских инструкторов, которые обучают солдат использовать всю эту сложную технику."Вот это ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит", — подчеркнул представитель Кремля.Песков напомнил, что Киев на законодательном уровне декларирует желание вступить в блок."Это очень плохо для нас, потому что таким образом неизбежно военная инфраструктура НАТО начнет движение, дрейф в сторону наших границ", — отметил пресс-секретарь президента.Во время переговоров Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря российский лидер подчеркивал, что дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение на Украине наступательных вооружений станет красной линией для Москвы.

https://sputnik-georgia.ru/20211213/262806181.html

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