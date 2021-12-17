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На западе Грузии в ДТП погиб мужчина
На западе Грузии в ДТП погиб мужчина
Погиб водитель грузовичка, который свалился с обрыва в реку 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП близ Кобулети (Аджария), сообщает телеканал Rustavi 2.По словам очевидцев, грузовичок, потеряв управление, свалился с обрыва в реку Кинтриши. Водитель – мужчина средних лет – погиб на месте. Его пассажир доставлен в больницу.Причины аварии устанавливаются. На месте работает полиция.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, дтп

На западе Грузии в ДТП погиб мужчина

15:01 17.12.2021
© photo: Sputnik / Alex ShlamovПатрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента
Патрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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Погиб водитель грузовичка, который свалился с обрыва в реку
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП близ Кобулети (Аджария), сообщает телеканал Rustavi 2.
По словам очевидцев, грузовичок, потеряв управление, свалился с обрыва в реку Кинтриши. Водитель – мужчина средних лет – погиб на месте. Его пассажир доставлен в больницу.
Причины аварии устанавливаются. На месте работает полиция.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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