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На западе Грузии в ДТП погиб мужчина
На западе Грузии в ДТП погиб мужчина
Погиб водитель грузовичка, который свалился с обрыва в реку 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T15:01+0400
2021-12-17T15:01+0400
2021-12-17T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП близ Кобулети (Аджария), сообщает телеканал Rustavi 2.По словам очевидцев, грузовичок, потеряв управление, свалился с обрыва в реку Кинтриши. Водитель – мужчина средних лет – погиб на месте. Его пассажир доставлен в больницу.Причины аварии устанавливаются. На месте работает полиция.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, дтп
На западе Грузии в ДТП погиб мужчина
Погиб водитель грузовичка, который свалился с обрыва в реку
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik.
Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП близ Кобулети (Аджария), сообщает телеканал Rustavi 2.
По словам очевидцев, грузовичок, потеряв управление, свалился с обрыва в реку Кинтриши. Водитель – мужчина средних лет – погиб на месте. Его пассажир доставлен в больницу.
Причины аварии устанавливаются. На месте работает полиция.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.