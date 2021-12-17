https://sputnik-georgia.ru/20211217/na-zapade-gruzii-v-dtp-pogib-muzhchina-262941506.html

На западе Грузии в ДТП погиб мужчина

На западе Грузии в ДТП погиб мужчина

Погиб водитель грузовичка, который свалился с обрыва в реку 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T15:01+0400

2021-12-17T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП близ Кобулети (Аджария), сообщает телеканал Rustavi 2.По словам очевидцев, грузовичок, потеряв управление, свалился с обрыва в реку Кинтриши. Водитель – мужчина средних лет – погиб на месте. Его пассажир доставлен в больницу.Причины аварии устанавливаются. На месте работает полиция.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, дтп