https://sputnik-georgia.ru/20211217/nas-zhdut-esche-bolee-tyazhelye-vremena-o-chem-predupredil-gensek-oon-262927504.html

"Нас ждут еще более тяжелые времена" - о чем предупредил генсек ООН?

"Нас ждут еще более тяжелые времена" - о чем предупредил генсек ООН?

Пандемия коронавируса никуда не делась, как не решилось и множество ключевых для человечества вопросов, считает Гутерреш

2021-12-17T08:32+0400

2021-12-17T08:32+0400

2021-12-17T08:40+0400

общество

новости

в мире

оон

антониу гутерриш

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0b/250321406_398:404:2636:1663_1920x0_80_0_0_d91101bc5d269c692b15643fe2e51035.jpg

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Мир ждут еще более трудные времена - такое предположение сделал в беседе с журналистами генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.По словам генсека, по итогам 2021 года, в этом году пандемия коронавируса продолжалась, а неравенство между населением разных государств прогрессировало. Гутерреш считает, что нагрузка на развивающиеся страны возросла: при этом оскудевали их ресурсы для восстановления от пандемии, росли инфляция и долг.Тем временем мир не укладывается в темпы решения климатического кризиса, отметил генсек."COVID-19 никуда не делся. Становится ясно, что одними вакцинами пандемию не одолеть. Вакцины предотвращают госпитализацию и смерть большинства тех, кто привился, замедляют распространение вируса. Тем не менее, распространение не спадает. Это вызвано несправедливым распределением вакцин и нежеланием вакцинироваться", - зрезюмировал он.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, в мире, оон, антониу гутерриш, коронавирус covid-19