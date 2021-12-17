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"Нас ждут еще более тяжелые времена" - о чем предупредил генсек ООН?
"Нас ждут еще более тяжелые времена" - о чем предупредил генсек ООН?
Пандемия коронавируса никуда не делась, как не решилось и множество ключевых для человечества вопросов, считает Гутерреш
2021-12-17T08:32+0400
2021-12-17T08:32+0400
2021-12-17T08:40+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Мир ждут еще более трудные времена - такое предположение сделал в беседе с журналистами генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.По словам генсека, по итогам 2021 года, в этом году пандемия коронавируса продолжалась, а неравенство между населением разных государств прогрессировало. Гутерреш считает, что нагрузка на развивающиеся страны возросла: при этом оскудевали их ресурсы для восстановления от пандемии, росли инфляция и долг.Тем временем мир не укладывается в темпы решения климатического кризиса, отметил генсек."COVID-19 никуда не делся. Становится ясно, что одними вакцинами пандемию не одолеть. Вакцины предотвращают госпитализацию и смерть большинства тех, кто привился, замедляют распространение вируса. Тем не менее, распространение не спадает. Это вызвано несправедливым распределением вакцин и нежеланием вакцинироваться", - зрезюмировал он.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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общество, новости, в мире, оон, антониу гутерриш, коронавирус covid-19
"Нас ждут еще более тяжелые времена" - о чем предупредил генсек ООН?
08:32 17.12.2021 (обновлено: 08:40 17.12.2021)
Пандемия коронавируса никуда не делась, как не решилось и множество ключевых для человечества вопросов, считает Гутерреш
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Мир ждут еще более трудные времена - такое предположение сделал в беседе с журналистами генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
По словам генсека, по итогам 2021 года, в этом году пандемия коронавируса продолжалась, а неравенство между населением разных государств прогрессировало. Гутерреш считает, что нагрузка на развивающиеся страны возросла: при этом оскудевали их ресурсы для восстановления от пандемии, росли инфляция и долг.
Тем временем мир не укладывается в темпы решения климатического кризиса, отметил генсек.
"Я очень обеспокоен. Если ситуация не улучшится - и не улучшится быстро, нас ждут еще более тяжелые времена", - сказал Гутерреш.
"COVID-19 никуда не делся. Становится ясно, что одними вакцинами пандемию не одолеть. Вакцины предотвращают госпитализацию и смерть большинства тех, кто привился, замедляют распространение вируса. Тем не менее, распространение не спадает. Это вызвано несправедливым распределением вакцин и нежеланием вакцинироваться", - зрезюмировал он.
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