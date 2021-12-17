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Посол Грузии в Германии Леван Изория стал кавалером Ордена Почетного легиона Франции
Посол Грузии в Германии Леван Изория стал кавалером Ордена Почетного легиона Франции
Этой высокой награды Леван Изория удостоен за вклад в развитие грузино-французского сотрудничества в бытность министром обороны Грузии 17.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Германии Леван Изория награжден Орденом Почетного легиона Франции, сообщает пресс-служба МИД Грузии.Как заявляют во внешнеполитическом ведомстве, Леван Изория заслужил эту высокую награду за особый вклад в углубление сотрудничества между Францией и Грузией во время пребывания на посту министра обороны. Официальная церемония награждения состоялась 16 декабря в посольстве Франции в Берлине.Бидзина Иванишвили удостоен звания кавалера французского ордена Почетного легиона&gt;&gt;В своем выступлении посол подчеркнул, что Орден Почетного легиона – это не только признание его труда, эта награда, которая принадлежит, в первую очередь, каждому гражданину Грузии, всей Грузии, как достойному и надежному партнеру Франции.Орден Почетного легиона, учрежденный Наполеоном Бонапартом в качестве первого консула Французской Республики 19 мая 1802 года, является высшей национальной наградой Франции и присуждается президентом Франции за выдающиеся военные и гражданские достижения.Леван Изория возглавлял министерство обороны Грузии в 2015-2016 гг. До этого был ректором Полицейской академии МВД Грузии, в 2012-2015 годах – заместителем министра внутренних дел, затем заместителем главы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.В январе 2020 года Изория был назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Германии.В Грузии уже есть кавалеры Ордена Почетного легиона. Одним из них является миллиардер и меценат Бидзина Иванишвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, франция, леван изория

Посол Грузии в Германии Леван Изория стал кавалером Ордена Почетного легиона Франции

14:31 17.12.2021 (обновлено: 14:33 17.12.2021)
© Sputnik / Levan AvlabreliОткрытие центра боевой подготовки в Вазиани
Открытие центра боевой подготовки в Вазиани - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Levan Avlabreli
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Этой высокой награды Леван Изория удостоен за вклад в развитие грузино-французского сотрудничества в бытность министром обороны Грузии
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Германии Леван Изория награжден Орденом Почетного легиона Франции, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
Как заявляют во внешнеполитическом ведомстве, Леван Изория заслужил эту высокую награду за особый вклад в углубление сотрудничества между Францией и Грузией во время пребывания на посту министра обороны. Официальная церемония награждения состоялась 16 декабря в посольстве Франции в Берлине.
Бидзина Иванишвили удостоен звания кавалера французского ордена Почетного легиона>>
В своем выступлении посол подчеркнул, что Орден Почетного легиона – это не только признание его труда, эта награда, которая принадлежит, в первую очередь, каждому гражданину Грузии, всей Грузии, как достойному и надежному партнеру Франции.
Орден Почетного легиона, учрежденный Наполеоном Бонапартом в качестве первого консула Французской Республики 19 мая 1802 года, является высшей национальной наградой Франции и присуждается президентом Франции за выдающиеся военные и гражданские достижения.
Франция наградила Зураба Церетели Орденом Почетного легиона
11 мая 2010, 21:15
Леван Изория возглавлял министерство обороны Грузии в 2015-2016 гг. До этого был ректором Полицейской академии МВД Грузии, в 2012-2015 годах – заместителем министра внутренних дел, затем заместителем главы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.
В январе 2020 года Изория был назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Германии.
В Грузии уже есть кавалеры Ордена Почетного легиона. Одним из них является миллиардер и меценат Бидзина Иванишвили.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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