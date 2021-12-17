https://sputnik-georgia.ru/20211217/protsess-registratsii-zemli-v-gruzii-zavershitsya-v-2024-godu-262955311.html

Процесс регистрации земли в Грузии завершится в 2024 году

Процесс регистрации земли в Грузии завершится в 2024 году

В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T22:18+0400

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общество

новости

грузия

рати брегадзе

министерство юстиции грузии

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. До конца 2024 года в Грузии завершится процесс регистрации сельскохозяйственных земель, заявил министр юстиции Рати Брегадзе, выступая в парламенте.В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.При этом он отметил, что незарегистрованной на сегодняшний день остается треть земли.В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав владельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства для фермеров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, рати брегадзе, министерство юстиции грузии