https://sputnik-georgia.ru/20211217/protsess-registratsii-zemli-v-gruzii-zavershitsya-v-2024-godu-262955311.html
Процесс регистрации земли в Грузии завершится в 2024 году
Процесс регистрации земли в Грузии завершится в 2024 году
В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T22:18+0400
2021-12-17T22:18+0400
2021-12-17T22:32+0400
общество
новости
грузия
рати брегадзе
министерство юстиции грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23961/40/239614015_0:97:1200:772_1920x0_80_0_0_b8e022ceb3548826d3648a3bbfa9e9d1.jpg
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. До конца 2024 года в Грузии завершится процесс регистрации сельскохозяйственных земель, заявил министр юстиции Рати Брегадзе, выступая в парламенте.В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.При этом он отметил, что незарегистрованной на сегодняшний день остается треть земли.В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав владельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства для фермеров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23961/40/239614015_22:0:1179:868_1920x0_80_0_0_665a4b6b78fa32c4efaab3fcfb43d894.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, рати брегадзе, министерство юстиции грузии
Процесс регистрации земли в Грузии завершится в 2024 году
22:18 17.12.2021 (обновлено: 22:32 17.12.2021)
В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. До конца 2024 года в Грузии завершится процесс регистрации сельскохозяйственных земель, заявил министр юстиции Рати Брегадзе, выступая в парламенте.
В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.
"Сейчас мы начинаем системную регистрацию земли, и этот вопрос до конца 2024 года будет решен раз и навсегда таким образом, что будет обеспечено право на собственность каждого человека", - сказал Брегадзе.
При этом он отметил, что незарегистрованной на сегодняшний день остается треть земли.
В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав владельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.
Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства для фермеров.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.