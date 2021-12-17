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Процесс регистрации земли в Грузии завершится в 2024 году
Процесс регистрации земли в Грузии завершится в 2024 году
В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года 17.12.2021, Sputnik Грузия
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общество
новости
грузия
рати брегадзе
министерство юстиции грузии
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. До конца 2024 года в Грузии завершится процесс регистрации сельскохозяйственных земель, заявил министр юстиции Рати Брегадзе, выступая в парламенте.В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.При этом он отметил, что незарегистрованной на сегодняшний день остается треть земли.В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав владельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства для фермеров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, рати брегадзе, министерство юстиции грузии

Процесс регистрации земли в Грузии завершится в 2024 году

22:18 17.12.2021 (обновлено: 22:32 17.12.2021)
© Photo: courtesy of Investigation service Земельный участок в поселке Квемо Лиси на окраине столицы Грузии
Земельный участок в поселке Квемо Лиси на окраине столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© Photo: courtesy of Investigation service
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В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. До конца 2024 года в Грузии завершится процесс регистрации сельскохозяйственных земель, заявил министр юстиции Рати Брегадзе, выступая в парламенте.
В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.

"Сейчас мы начинаем системную регистрацию земли, и этот вопрос до конца 2024 года будет решен раз и навсегда таким образом, что будет обеспечено право на собственность каждого человека", - сказал Брегадзе.

При этом он отметил, что незарегистрованной на сегодняшний день остается треть земли.
В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав владельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.
Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства для фермеров.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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