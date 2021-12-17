https://sputnik-georgia.ru/20211217/sanktsii-ssha-cledstvennaya-sluzhba-minfina-gruzii-nachala-rassledovanie-262954902.html

Санкции США: Cледственная служба Минфина Грузии начала расследование

Санкции США: Cледственная служба Минфина Грузии начала расследование

Три организации из Грузии попали в черный список компаний, противоречащих внешней политике или интересам нацбезопасности США 17.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии начала расследование на основании распространенной в СМИ информации о внесении в черный список Министерством торговли США трех компаний из Грузии.По данным ведомства, следствие ведется по статьям "легализация незаконных доходов", "нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии" и "уклонение от уплаты налогов"По данным ведомства, в данный момент ведутся следственные действия для установления деталей дела.Три организации из Грузии попали в черный список компаний, противоречащих внешней политике или интересам нацбезопасности США. В списке значатся Gensis Engineering, ROV Solutions и SAEROS Safety ERO Company. Они попали под фактический запрет на покупку определенных видов американских товаров и технологий, в отношении которых действует экспортный контроль. В частности, Бюро промышленности и безопасности Минторга США приняло меры в их отношении "за перенаправление или попытку перенаправить американские товары на военные программы Ирана".О компании Gensis Engineering известно только то, что она оперирует в Грузии. Компания ROV Solutions основана в 2012 году, и ее 100% доля принадлежит некоему Левану Котиашвили. Что касается SAEROS Safety ERO Company, то она была основана в 2013 году и принадлежит некой Нино Джулакидзе. Обеими компаниями, зарегистрированными на физических лиц, руководит некий Ираклий Котиашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20201127/Gruziya-prisoedinilas-k-prodleniyu-sanktsiy-ES-protiv-terroristicheskikh-organizatsiy-250183904.html

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