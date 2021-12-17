https://sputnik-georgia.ru/20211217/ssha-vklyuchili-v-chernyy-spisok-tri-gruzinskie-kompanii-262937532.html

США включили в черный список три грузинские компании

США включили в черный список три грузинские компании

Компании попали в черный список "за перенаправление или попытку перенаправить американские товары на военные программы Ирана" 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T13:19+0400

2021-12-17T13:19+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек - Sputnik. Три организации из Грузии попали в черный список компаний, противоречащих внешней политике или интересам нацбезопасности США, говорится в заявлении на сайте Минторговли США.В списке значатся Gensis Engineering, ROV Solutions и SAEROS Safety ERO Company. Они попали под фактический запрет на покупку определенных видов американских товаров и технологий, в отношении которых действует экспортный контроль. В частности, Бюро промышленности и безопасности Минторга США приняло меры в их отношении "за перенаправление или попытку перенаправить американские товары на военные программы Ирана".Согласно информации из открытых источников, компания ROV Solutions была создана в Грузии китайскими и тайскими инвесторами для предоставления офшорных услуг по вызову в области инспекции, технического обслуживания и ремонта. В информации на сайте ROV Solutions говорится, что компания является ведущим поставщиком подводных услуг для нефтегазовой отрасли в регионе СНГ, Черного и Каспийского морей.Компания Gensis Engineering турецкая. Она была основана в 2005 году и работает в области сертификации, консультирования по системам менеджмента качества. Ее основные клиенты – лифтовые компании.О SAEROS Safety ERO Company данных нет даже в базе данных грузинского реестра предпринимателей, однако, по данным Минторга США, как и у двух других компании, у нее есть офис в Тбилиси.Власти Грузии пока не делали комментариев по решению министерства торговли.Вместе с тремя организациями из Грузии в черный список попали 34 компании из Китая, Малайзии и Турции. Среди них Академия военно-медицинских наук Китая и 11 ее научно-исследовательских институтов.Она заверила, что США будут и впредь "решительно противостоять усилиям КНР и Ирана по превращению инструментов, которые могут помочь человечеству процветать, в инструменты, угрожающие глобальной безопасности и стабильности".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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