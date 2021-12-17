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США включили в черный список три грузинские компании
США включили в черный список три грузинские компании
Компании попали в черный список "за перенаправление или попытку перенаправить американские товары на военные программы Ирана" 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T13:19+0400
2021-12-17T13:19+0400
2021-12-17T13:19+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек - Sputnik. Три организации из Грузии попали в черный список компаний, противоречащих внешней политике или интересам нацбезопасности США, говорится в заявлении на сайте Минторговли США.В списке значатся Gensis Engineering, ROV Solutions и SAEROS Safety ERO Company. Они попали под фактический запрет на покупку определенных видов американских товаров и технологий, в отношении которых действует экспортный контроль. В частности, Бюро промышленности и безопасности Минторга США приняло меры в их отношении "за перенаправление или попытку перенаправить американские товары на военные программы Ирана".Согласно информации из открытых источников, компания ROV Solutions была создана в Грузии китайскими и тайскими инвесторами для предоставления офшорных услуг по вызову в области инспекции, технического обслуживания и ремонта. В информации на сайте ROV Solutions говорится, что компания является ведущим поставщиком подводных услуг для нефтегазовой отрасли в регионе СНГ, Черного и Каспийского морей.Компания Gensis Engineering турецкая. Она была основана в 2005 году и работает в области сертификации, консультирования по системам менеджмента качества. Ее основные клиенты – лифтовые компании.О SAEROS Safety ERO Company данных нет даже в базе данных грузинского реестра предпринимателей, однако, по данным Минторга США, как и у двух других компании, у нее есть офис в Тбилиси.Власти Грузии пока не делали комментариев по решению министерства торговли.Вместе с тремя организациями из Грузии в черный список попали 34 компании из Китая, Малайзии и Турции. Среди них Академия военно-медицинских наук Китая и 11 ее научно-исследовательских институтов.Она заверила, что США будут и впредь "решительно противостоять усилиям КНР и Ирана по превращению инструментов, которые могут помочь человечеству процветать, в инструменты, угрожающие глобальной безопасности и стабильности".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, сша
США включили в черный список три грузинские компании
Компании попали в черный список "за перенаправление или попытку перенаправить американские товары на военные программы Ирана"
ТБИЛИСИ, 17 дек - Sputnik.
Три организации из Грузии попали в черный список компаний, противоречащих внешней политике или интересам нацбезопасности США, говорится в заявлении
на сайте Минторговли США.
В списке значатся Gensis Engineering, ROV Solutions и SAEROS Safety ERO Company. Они попали под фактический запрет на покупку определенных видов американских товаров и технологий, в отношении которых действует экспортный контроль. В частности, Бюро промышленности и безопасности Минторга США приняло меры в их отношении "за перенаправление или попытку перенаправить американские товары на военные программы Ирана".
Согласно информации из открытых источников, компания ROV Solutions была создана в Грузии китайскими и тайскими инвесторами для предоставления офшорных услуг по вызову в области инспекции, технического обслуживания и ремонта. В информации на сайте ROV Solutions говорится, что компания является ведущим поставщиком подводных услуг для нефтегазовой отрасли в регионе СНГ, Черного и Каспийского морей.
Компания Gensis Engineering турецкая. Она была основана в 2005 году и работает в области сертификации, консультирования по системам менеджмента качества. Ее основные клиенты – лифтовые компании.
О SAEROS Safety ERO Company данных нет даже в базе данных грузинского реестра предпринимателей, однако, по данным Минторга США, как и у двух других компании, у нее есть офис в Тбилиси.
Власти Грузии пока не делали комментариев по решению министерства торговли.
Вместе с тремя организациями из Грузии в черный список попали 34 компании из Китая, Малайзии и Турции. Среди них Академия военно-медицинских наук Китая и 11 ее научно-исследовательских институтов.
"Мы не можем допустить, чтобы товары, технологии и программное обеспечение США, поддерживающие медицинскую науку и биотехнические инновации, использовались в целях, противоречащих национальной безопасности США", – заявила глава американского Минторга Джина Раймондо.
Она заверила, что США будут и впредь "решительно противостоять усилиям КНР и Ирана по превращению инструментов, которые могут помочь человечеству процветать, в инструменты, угрожающие глобальной безопасности и стабильности".
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