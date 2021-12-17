https://sputnik-georgia.ru/20211217/v-god-tigra-na-stole-dolzhny-byt-imenno-eti-blyuda-262942844.html
В год Тигра на столе должны быть именно эти блюда
В год Тигра на столе должны быть именно эти блюда
По восточному календарю 2022 год – год Тигра, благородного хищника и прирожденного охотника, поэтому новогодний стол обязательно должен быть разнообразным... 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T15:31+0400
2021-12-17T15:31+0400
2021-12-17T15:31+0400
справки
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Китайский Новый год или "Праздник весны" - самый главный и продолжительный праздник в Китае, к которому жители Поднебесной готовятся очень тщательно, следуя многовековым традициям, в том числе готовят символичные блюда, чтобы поймать удачу на весть год.Sputnik Грузия выяснил, какие именно блюда должны быть на столе в год Тигра, а от каких лучше отказаться, чтобы задобрить символ года и привлечь удачу, а также что готовят китайцы на Новый год.Какие блюда должны быть на столеГод Тигра нужно встретить за стильно сервированным столом со множеством вкусных и разнообразных блюд, ибо заручиться покровительством символа 2022 года на предстоящие 12 месяцев парой салатиков вряд ли получится.Основным блюдом праздничного стола должно быть именно мясо – свинина, баранина, индейка или курица. Мясо для Тигра можно пожарить, отварить, потушить или запечь в духовке, желательно целым куском и разделить на порции только перед подачей на стол.Свинина, запеченная с лимоном и грушамиАроматная свинина, приготовленная по этому рецепту, именно то блюдо, которое должно быть по вкусу благородному хищнику. На 1,5 килограмма мякоти понадобиться 1 столовая ложка оливкового масла, 2 груши, 1 лимон, соль и черный перец по вкусу.Мясо помойте, просушите бумажным полотенцем, тщательно натрите маслом, солью и перцем, и промаринуйте пять-шесть часов. Затем сделайте глубокие надрезы по всему периметру куска свинины и начините их тонкими ломтиками лимона и груш. Выложите все это в рукав для запекания и выпекайте в духовом шкафу 1,5 часа при температуре 160 градусов. За 20 минут до готовности разрежьте пакет, чтобы мясо подрумянилось.С помочью видео-совета вы сможете также приготовить другие блюда из мяса, которые понравятся Тигру и украсят ваш новогодний стол: Кроме многочисленных мясных блюд и закусок, на столе должны быть различные овощные блюда - запеченные, сваренные или потушенные, а также салаты, зелень и десерт.Салат в форме Тигра можно сделать, воспользовавшись видео-советом: На праздничном столе обязательно должны быть свежие фрукты. Больше всего Тигру понравятся фрукты желтого и оранжевого цветов – мандарины, апельсины, хурма, ананас, бананы и так далее.Напитки желательно выбирать натуральные, также в желтой или оранжевой цветовой гамме. Это могут быть ананасовый, яблочный или цитрусовый соки или компот.Тем, кто еще не определился какие именно блюда поставит на стол в год Тигра, могут позаимствовать идеи из видео-совета: Помните, хищник не любит делиться своей добычей, поэтому в год Тигра на столе не должно быть дичи. Не должно быть на столе и блюд корейской кухни - в этой стране мясо тигра считается деликатесом.Откажитесь от говядины - по восточной легенде, Бык победивший в схватке Тигра и высмеявший его, является злейшим врагом хищника.В год Тигра на столе также не уместны острые блюда - соусы и приправы, слишком много сладкого, а также шипучие и газированные напитки.Новогоднее застолье по-китайскиВ Китайский Новый год на столе блюд должно быть много, но основным остаются пельмени цзяоцзы в форме золотого слитка. Именно традиция поедать пельмени, празднуя Новый год, сулит китайцам богатство и достаток на весь предстоящий год.Желающим слепить цзяоцзы к Новому году Тигра поможет этот видео-рецепт: На стол в Китайский новый год подают рулетики чуньцзюань. Китайцам рулетики, начиненные мясом или овощами, поджаренные до золотой корочки напоминают золотые слитки. Соответствующим является и пожелание, которое вкладывается в смысл этого блюда - "пусть будет много золота".В Новый год в Поднебесной на столе должна быть "Лапша долголетия". Именно это блюдо символизирует пожелание долгой и счастливой жизни.Традиционным блюдом, приносящим удачу в новом году - новогодний пирог няньгао из клейкой рисовой муки, что в переводе означает "подниматься все выше с каждым годом". Для китайцев отведать пирог - это пожелание процветания бизнеса, а также повышения уровня жизни.Рыба – обязательное блюдо новогоднего стола в Китае, поедание которой, как верят китайцы, принесет прибыль и процветание в наступающем году.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки
В год Тигра на столе должны быть именно эти блюда
По восточному календарю 2022 год – год Тигра, благородного хищника и прирожденного охотника, поэтому новогодний стол обязательно должен быть разнообразным, сытным и красиво оформленным.
Китайский Новый год или "Праздник весны" - самый главный и продолжительный праздник в Китае, к которому жители Поднебесной готовятся очень тщательно, следуя многовековым традициям, в том числе готовят символичные блюда, чтобы поймать удачу на весть год.
Sputnik Грузия
выяснил, какие именно блюда должны быть на столе в год Тигра, а от каких лучше отказаться, чтобы задобрить символ года и привлечь удачу, а также что готовят китайцы на Новый год.
Какие блюда должны быть на столе
Год Тигра нужно встретить за стильно сервированным столом со множеством вкусных и разнообразных блюд, ибо заручиться покровительством символа 2022 года на предстоящие 12 месяцев парой салатиков вряд ли получится.
Основным блюдом праздничного стола должно быть именно мясо – свинина, баранина, индейка или курица. Мясо для Тигра можно пожарить, отварить, потушить или запечь в духовке, желательно целым куском и разделить на порции только перед подачей на стол.
Свинина, запеченная с лимоном и грушами
Ароматная свинина, приготовленная по этому рецепту, именно то блюдо, которое должно быть по вкусу благородному хищнику. На 1,5 килограмма мякоти понадобиться 1 столовая ложка оливкового масла, 2 груши, 1 лимон, соль и черный перец по вкусу.
Мясо помойте, просушите бумажным полотенцем, тщательно натрите маслом, солью и перцем, и промаринуйте пять-шесть часов. Затем сделайте глубокие надрезы по всему периметру куска свинины и начините их тонкими ломтиками лимона и груш. Выложите все это в рукав для запекания и выпекайте в духовом шкафу 1,5 часа при температуре 160 градусов. За 20 минут до готовности разрежьте пакет, чтобы мясо подрумянилось.
С помочью видео-совета вы сможете также приготовить другие блюда из мяса, которые понравятся Тигру и украсят ваш новогодний стол:
Кроме многочисленных мясных блюд и закусок, на столе должны быть различные овощные блюда - запеченные, сваренные или потушенные, а также салаты, зелень и десерт.
Салат в форме Тигра можно сделать, воспользовавшись видео-советом:
На праздничном столе обязательно должны быть свежие фрукты. Больше всего Тигру понравятся фрукты желтого и оранжевого цветов – мандарины, апельсины, хурма, ананас, бананы и так далее.
Напитки желательно выбирать натуральные, также в желтой или оранжевой цветовой гамме. Это могут быть ананасовый, яблочный или цитрусовый соки или компот.
Тем, кто еще не определился какие именно блюда поставит на стол в год Тигра, могут позаимствовать идеи из видео-совета:
Помните, хищник не любит делиться своей добычей, поэтому в год Тигра на столе не должно быть дичи. Не должно быть на столе и блюд корейской кухни - в этой стране мясо тигра считается деликатесом.
Откажитесь от говядины - по восточной легенде, Бык победивший в схватке Тигра и высмеявший его, является злейшим врагом хищника.
В год Тигра на столе также не уместны острые блюда - соусы и приправы, слишком много сладкого, а также шипучие и газированные напитки.
Новогоднее застолье по-китайски
В Китайский Новый год на столе блюд должно быть много, но основным остаются пельмени цзяоцзы в форме золотого слитка. Именно традиция поедать пельмени, празднуя Новый год, сулит китайцам богатство и достаток на весь предстоящий год.
Желающим слепить цзяоцзы к Новому году Тигра поможет этот видео-рецепт:
На стол в Китайский новый год подают рулетики чуньцзюань. Китайцам рулетики, начиненные мясом или овощами, поджаренные до золотой корочки напоминают золотые слитки. Соответствующим является и пожелание, которое вкладывается в смысл этого блюда - "пусть будет много золота".
В Новый год в Поднебесной на столе должна быть "Лапша долголетия". Именно это блюдо символизирует пожелание долгой и счастливой жизни.
Традиционным блюдом, приносящим удачу в новом году - новогодний пирог няньгао из клейкой рисовой муки, что в переводе означает "подниматься все выше с каждым годом". Для китайцев отведать пирог - это пожелание процветания бизнеса, а также повышения уровня жизни.
Рыба – обязательное блюдо новогоднего стола в Китае, поедание которой, как верят китайцы, принесет прибыль и процветание в наступающем году.
Материал подготовлен на основе открытых источников