https://sputnik-georgia.ru/20211217/v-studencheskom-obschezhitii-moskvy-zaderzhali-storonnika-ig--video-262945401.html

В студенческом общежитии Москвы задержали сторонника ИГ* – видео

В студенческом общежитии Москвы задержали сторонника ИГ* – видео

Студента одного из ведущих технических вузов Москвы, МИРЭА, задержали в общежитии за попытки завербовать студентов в "Исламское государство"*. Смотрите в видео... 17.12.2021, Sputnik Грузия

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Студент Московского института радиотехники, электроники и автоматики оказался сторонником ИГ*. Он пытался навязать преступную идеологию сверстникам и призывал построить халифат в Ираке и Сирии.Молодой человек является гражданином одной из республик Средней Азии. По данным следствия, он неоднократно оправдывал боевиков ИГ*.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности или оправдании терроризма.* — Организация признана террористической и запрещена в России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Задержание сторонника ИГ в студенческом общежитии Москвы. Кадры ФСБ Студента одного из ведущих технических вузов Москвы, МИРЭА, задержали в общежитии за попытки завербовать студентов в "Исламское государство"* (запрещено в России), сообщает в пятницу столичное УФСБ. "Пресечена деятельность сторонника международной террористической организации "Исламское государство"*, предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность", - говорится в релизе. 2021-12-17T17:08+0400 true PT0M38S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, мультимедиа, иг, спецоперация, видео