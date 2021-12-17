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В студенческом общежитии Москвы задержали сторонника ИГ* – видео
В студенческом общежитии Москвы задержали сторонника ИГ* – видео
Студента одного из ведущих технических вузов Москвы, МИРЭА, задержали в общежитии за попытки завербовать студентов в "Исламское государство"*. Смотрите в видео... 17.12.2021, Sputnik Грузия
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Студент Московского института радиотехники, электроники и автоматики оказался сторонником ИГ*. Он пытался навязать преступную идеологию сверстникам и призывал построить халифат в Ираке и Сирии.Молодой человек является гражданином одной из республик Средней Азии. По данным следствия, он неоднократно оправдывал боевиков ИГ*.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности или оправдании терроризма.* — Организация признана террористической и запрещена в России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Задержание сторонника ИГ в студенческом общежитии Москвы. Кадры ФСБ
Студента одного из ведущих технических вузов Москвы, МИРЭА, задержали в общежитии за попытки завербовать студентов в "Исламское государство"* (запрещено в России), сообщает в пятницу столичное УФСБ. "Пресечена деятельность сторонника международной террористической организации "Исламское государство"*, предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность", - говорится в релизе.
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россия, видео, мультимедиа, иг, спецоперация, видео

В студенческом общежитии Москвы задержали сторонника ИГ* – видео

17:08 17.12.2021
© video: FSB of Russia
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Студента одного из ведущих технических вузов Москвы, МИРЭА, задержали в общежитии за попытки завербовать студентов в "Исламское государство"*. Смотрите в видео кадры спецоперации
Студент Московского института радиотехники, электроники и автоматики оказался сторонником ИГ*. Он пытался навязать преступную идеологию сверстникам и призывал построить халифат в Ираке и Сирии.
Молодой человек является гражданином одной из республик Средней Азии. По данным следствия, он неоднократно оправдывал боевиков ИГ*.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности или оправдании терроризма.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
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