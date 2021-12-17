https://sputnik-georgia.ru/20211217/yushkov-germaniya-sama-otkazyvaetsya-ot-severnogo-potoka---2-262925004.html

Юшков: Германия сама отказывается от "Северного потока - 2"!?

Юшков: Германия сама отказывается от "Северного потока - 2"!?

Почему немцы заговорили о несоответствии "Северного потока - 2" европейскому законодательству? Смотрите в видео, что думает по этому поводу эксперт и аналитик... 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T09:00+0400

2021-12-17T09:00+0400

2021-12-17T09:23+0400

россия

видео

мультимедиа

северный поток-2

строительство газопровода "северный поток – 2"

экспертное мнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262924786_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_955e9ace49b708ce5e5d28e182c68246.jpg

Какие силы могут остановить окончательный запуск проекта в 2022 году? Что будет если сертификация "СП-2" будет сорвана и какими будут действия "Газпрома"? На эти и ряд других вопросов в интервью для "Sputnik на русском" ответил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "Северный поток - 2" не может быть введен в эксплуатацию. Она объяснила это тем, что трубопровод не соответствует европейским правилам.Бербок заявила, что в соответствии с коалиционным соглашением необходимо, чтобы "Северный поток - 2" соответствовал европейскому энергетическому законодательству. "При нынешнем положении дел одобрить работу трубопровода не представляется возможным, поскольку европейским правилам он не соответствует", – заявила глава внешнеполитического ведомства.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, мультимедиа, северный поток-2, строительство газопровода "северный поток – 2", экспертное мнение, видео