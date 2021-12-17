https://sputnik-georgia.ru/20211217/yushkov-germaniya-sama-otkazyvaetsya-ot-severnogo-potoka---2-262925004.html
Юшков: Германия сама отказывается от "Северного потока - 2"!?
Юшков: Германия сама отказывается от "Северного потока - 2"!?
Почему немцы заговорили о несоответствии "Северного потока - 2" европейскому законодательству? Смотрите в видео, что думает по этому поводу эксперт и аналитик... 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T09:00+0400
2021-12-17T09:00+0400
2021-12-17T09:23+0400
россия
видео
мультимедиа
северный поток-2
строительство газопровода "северный поток – 2"
экспертное мнение
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Какие силы могут остановить окончательный запуск проекта в 2022 году? Что будет если сертификация "СП-2" будет сорвана и какими будут действия "Газпрома"? На эти и ряд других вопросов в интервью для "Sputnik на русском" ответил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "Северный поток - 2" не может быть введен в эксплуатацию. Она объяснила это тем, что трубопровод не соответствует европейским правилам.Бербок заявила, что в соответствии с коалиционным соглашением необходимо, чтобы "Северный поток - 2" соответствовал европейскому энергетическому законодательству. "При нынешнем положении дел одобрить работу трубопровода не представляется возможным, поскольку европейским правилам он не соответствует", – заявила глава внешнеполитического ведомства.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, мультимедиа, северный поток-2, строительство газопровода "северный поток – 2", экспертное мнение, видео
Юшков: Германия сама отказывается от "Северного потока - 2"!?
09:00 17.12.2021 (обновлено: 09:23 17.12.2021)
Почему немцы заговорили о несоответствии "Северного потока - 2" европейскому законодательству? Смотрите в видео, что думает по этому поводу эксперт и аналитик Игорь Юшков
Какие силы могут остановить окончательный запуск проекта в 2022 году? Что будет если сертификация "СП-2" будет сорвана и какими будут действия "Газпрома"? На эти и ряд других вопросов в интервью для "Sputnik на русском" ответил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "Северный поток - 2" не может быть введен в эксплуатацию. Она объяснила это тем, что трубопровод не соответствует европейским правилам.
Бербок заявила, что в соответствии с коалиционным соглашением необходимо, чтобы "Северный поток - 2" соответствовал европейскому энергетическому законодательству. "При нынешнем положении дел одобрить работу трубопровода не представляется возможным, поскольку европейским правилам он не соответствует", – заявила глава внешнеполитического ведомства.