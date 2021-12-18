https://sputnik-georgia.ru/20211218/delo-o-perestrelke-na-vostoke-gruzii-raskryto-zaderzhan-odin-chelovek-262964637.html

Дело о перестрелке на востоке Грузии раскрыто: задержан один человек

Дело о перестрелке на востоке Грузии раскрыто: задержан один человек

В случае подтверждения вины задержанному грозит от 11 до 14 лет лишения свободы 18.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-18T18:26+0400

2021-12-18T18:26+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Сотрудники полиции по обвинению в попытке умышленного убийства трех человек в селе Церовани Мцхетского района задержали одного человека, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным следствия, задержанный 15 декабря во время бытового конфликта ранил трех своих соседей и скрылся с места преступления. Всех раненных удалось спасти, и они продолжают лечение.Расследование дела ведется по статье "Попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах". В случае подтверждения вины задержанному грозит от 11 до 14 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия