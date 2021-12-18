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Дело о перестрелке на востоке Грузии раскрыто: задержан один человек
Дело о перестрелке на востоке Грузии раскрыто: задержан один человек
В случае подтверждения вины задержанному грозит от 11 до 14 лет лишения свободы 18.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Сотрудники полиции по обвинению в попытке умышленного убийства трех человек в селе Церовани Мцхетского района задержали одного человека, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным следствия, задержанный 15 декабря во время бытового конфликта ранил трех своих соседей и скрылся с места преступления. Всех раненных удалось спасти, и они продолжают лечение.Расследование дела ведется по статье "Попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах". В случае подтверждения вины задержанному грозит от 11 до 14 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия

Дело о перестрелке на востоке Грузии раскрыто: задержан один человек

18:26 18.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В случае подтверждения вины задержанному грозит от 11 до 14 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Сотрудники полиции по обвинению в попытке умышленного убийства трех человек в селе Церовани Мцхетского района задержали одного человека, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По данным следствия, задержанный 15 декабря во время бытового конфликта ранил трех своих соседей и скрылся с места преступления. Всех раненных удалось спасти, и они продолжают лечение.
Расследование дела ведется по статье "Попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах". В случае подтверждения вины задержанному грозит от 11 до 14 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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