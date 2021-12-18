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Дело о перестрелке на востоке Грузии раскрыто: задержан один человек
Дело о перестрелке на востоке Грузии раскрыто: задержан один человек
В случае подтверждения вины задержанному грозит от 11 до 14 лет лишения свободы 18.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-18T18:26+0400
2021-12-18T18:26+0400
2021-12-18T18:26+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Сотрудники полиции по обвинению в попытке умышленного убийства трех человек в селе Церовани Мцхетского района задержали одного человека, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным следствия, задержанный 15 декабря во время бытового конфликта ранил трех своих соседей и скрылся с места преступления. Всех раненных удалось спасти, и они продолжают лечение.Расследование дела ведется по статье "Попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах". В случае подтверждения вины задержанному грозит от 11 до 14 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия
Дело о перестрелке на востоке Грузии раскрыто: задержан один человек
В случае подтверждения вины задержанному грозит от 11 до 14 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik.
Сотрудники полиции по обвинению в попытке умышленного убийства трех человек в селе Церовани Мцхетского района задержали одного человека, говорится в сообщении
на сайте МВД Грузии.
По данным следствия, задержанный 15 декабря во время бытового конфликта ранил трех своих соседей и скрылся с места преступления. Всех раненных удалось спасти, и они продолжают лечение.
Расследование дела ведется по статье "Попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах". В случае подтверждения вины задержанному грозит от 11 до 14 лет лишения свободы.
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