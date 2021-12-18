https://sputnik-georgia.ru/20211218/glavnyy-epidemiolog-gruzii-ne-rekomenduet-gulyat-po-klubam-iz-za-omikrona--262966066.html

Главный эпидемиолог Грузии не рекомендует гулять по клубам из-за "омикрона"

Главный эпидемиолог Грузии не рекомендует гулять по клубам из-за "омикрона"

На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира, и темпы его распространения растут 18.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-18T19:30+0400

2021-12-18T19:30+0400

2021-12-18T19:30+0400

общество

новости

грузия

амиран гамкрелидзе

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/19/251270892_0:204:2400:1554_1920x0_80_0_0_78b0858c4f04a159380e7e149968940a.jpg

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Я не советую открывать ночные клубы из-за реальной угрозы распространения "омикрона", заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе в эфире Первого канала.Несмотря на запрет Инспекции труда ночные клубы стали проводить мероприятия для лиц с ковид-паспортами.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19