https://sputnik-georgia.ru/20211218/glavnyy-epidemiolog-gruzii-ne-rekomenduet-gulyat-po-klubam-iz-za-omikrona--262966066.html
Главный эпидемиолог Грузии не рекомендует гулять по клубам из-за "омикрона"
Главный эпидемиолог Грузии не рекомендует гулять по клубам из-за "омикрона"
На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира, и темпы его распространения растут 18.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-18T19:30+0400
2021-12-18T19:30+0400
2021-12-18T19:30+0400
общество
новости
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амиран гамкрелидзе
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Я не советую открывать ночные клубы из-за реальной угрозы распространения "омикрона", заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе в эфире Первого канала.Несмотря на запрет Инспекции труда ночные клубы стали проводить мероприятия для лиц с ковид-паспортами.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19
Главный эпидемиолог Грузии не рекомендует гулять по клубам из-за "омикрона"
На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира, и темпы его распространения растут
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik.
Я не советую открывать ночные клубы из-за реальной угрозы распространения "омикрона", заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе в эфире Первого канала
.
Несмотря на запрет Инспекции труда ночные клубы стали проводить мероприятия для лиц с ковид-паспортами.
"Я рекомендую своим близким не ходить по клубам, тем более тогда, когда угроза "омикрона" в стране реально есть", – сказал Гамкрелидзе.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира.
Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.