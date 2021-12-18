https://sputnik-georgia.ru/20211218/glavnyy-trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-my-popali-v-interesnuyu-gruppu-262961422.html

Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы попали в интересную группу

Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы попали в интересную группу

В марте сборная Грузии проведет два тест-матча, которые станут основой подготовки к играм в Лиге наций УЕФА 18.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-18T14:01+0400

2021-12-18T14:01+0400

2021-12-18T13:33+0400

спорт

новости

грузия

уефа

гурам кашия

болгария

македония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262003360_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a56f54d726801db12f5003f11e68e276.jpg

ТБИЛИСИ, 18 дек – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций УЕФА сезона 2022/2023."Северная Македония, Болгария, Гибралтар – мы попали в интересную группу. С командой Македонии у грузинского футбола связаны неприятные воспоминания. Я уверен, что наши футболисты захотят взять реванш. С Болгарией мы недавно провели товарищеский матч, но официальные встречи имеют совершенно другой контекст. Гибралтар – это сборная, которая умеет сражаться, и мы ее уважаем. Уверен, мы сможем победить в этой группе, если сохраним игровую дисциплину, которую демонстрировали в последние два месяца", - приводит слова Саньоля пресс-служба Федерации футбола Грузии.(ссылка на ФФГ) - https://nakrebi.ge/ka/team/men-seniors/news/5404-erta-liga-202223-sakartvelos-nakrebis-kalendariПри этом французский специалист отметил, что в марте сборная Грузии проведет два тест-матча, которые станут основой подготовки к играм в Лиге наций УЕФА.Прокомментировал жеребьевку и вице-капитан сборной Грузии Гурам Кашия.В Лиге наций УЕФА сезона 2022/2023 сборная Грузии сыграет в группе "С4" дивизиона "С". Матчи групповой стадии турнира пройдут в июне и сентябре следующего года.Расписание матчей сборной Грузии по футболу в Лиге наций УЕФА:Лига наций УЕФА – это дополнительный шанс для сборных квалифицироваться на чемпионат мира или Европы. В ноябре прошлого года сборная Грузии вышла в финал турнира, где с минимальным счетом 0:1 проиграла Северной Македонии и упустила шанс квалифицироваться на ЕВРО-2020.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

болгария

македония

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, уефа, гурам кашия, болгария, македония