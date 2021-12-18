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Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы попали в интересную группу
Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы попали в интересную группу
В марте сборная Грузии проведет два тест-матча, которые станут основой подготовки к играм в Лиге наций УЕФА 18.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-18T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций УЕФА сезона 2022/2023."Северная Македония, Болгария, Гибралтар – мы попали в интересную группу. С командой Македонии у грузинского футбола связаны неприятные воспоминания. Я уверен, что наши футболисты захотят взять реванш. С Болгарией мы недавно провели товарищеский матч, но официальные встречи имеют совершенно другой контекст. Гибралтар – это сборная, которая умеет сражаться, и мы ее уважаем. Уверен, мы сможем победить в этой группе, если сохраним игровую дисциплину, которую демонстрировали в последние два месяца", - приводит слова Саньоля пресс-служба Федерации футбола Грузии.(ссылка на ФФГ) - https://nakrebi.ge/ka/team/men-seniors/news/5404-erta-liga-202223-sakartvelos-nakrebis-kalendariПри этом французский специалист отметил, что в марте сборная Грузии проведет два тест-матча, которые станут основой подготовки к играм в Лиге наций УЕФА.Прокомментировал жеребьевку и вице-капитан сборной Грузии Гурам Кашия.В Лиге наций УЕФА сезона 2022/2023 сборная Грузии сыграет в группе "С4" дивизиона "С". Матчи групповой стадии турнира пройдут в июне и сентябре следующего года.Расписание матчей сборной Грузии по футболу в Лиге наций УЕФА:Лига наций УЕФА – это дополнительный шанс для сборных квалифицироваться на чемпионат мира или Европы. В ноябре прошлого года сборная Грузии вышла в финал турнира, где с минимальным счетом 0:1 проиграла Северной Македонии и упустила шанс квалифицироваться на ЕВРО-2020.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, уефа, гурам кашия, болгария, македония
Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы попали в интересную группу
В марте сборная Грузии проведет два тест-матча, которые станут основой подготовки к играм в Лиге наций УЕФА
ТБИЛИСИ, 18 дек – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций УЕФА сезона 2022/2023.
"Северная Македония, Болгария, Гибралтар – мы попали в интересную группу. С командой Македонии у грузинского футбола связаны неприятные воспоминания. Я уверен, что наши футболисты захотят взять реванш. С Болгарией мы недавно провели товарищеский матч, но официальные встречи имеют совершенно другой контекст. Гибралтар – это сборная, которая умеет сражаться, и мы ее уважаем. Уверен, мы сможем победить в этой группе, если сохраним игровую дисциплину, которую демонстрировали в последние два месяца", - приводит слова Саньоля пресс-служба Федерации футбола Грузии.
(ссылка на ФФГ) - https://nakrebi.ge/ka/team/men-seniors/news/5404-erta-liga-202223-sakartvelos-nakrebis-kalendari
При этом французский специалист отметил, что в марте сборная Грузии проведет два тест-матча, которые станут основой подготовки к играм в Лиге наций УЕФА.
Прокомментировал жеребьевку и вице-капитан сборной Грузии Гурам Кашия.
"Мы прекрасно знаем всех соперников по группе, так как в последнее время встречались с каждой из команд. Северная Македония и Болгария – это те сборные, с которыми мы хотели встретиться. С этими командами у нас были неудачные матчи, и появляется шанс все исправить. Мы хорошо знаем соперников, и, думаю, нам вполне по силам занять первое место в этой группе", – сказал он.
В Лиге наций УЕФА сезона 2022/2023 сборная Грузии сыграет в группе "С4" дивизиона "С". Матчи групповой стадии турнира пройдут в июне и сентябре следующего года.
Расписание матчей сборной Грузии по футболу в Лиге наций УЕФА:
2 июня, Грузия – Гибралтар
5 июня, Болгария – Грузия
9 июня, Северная Македония – Грузия
12 июня, Грузия – Болгария
23 сентября, Грузия – Северная Македония
26 сентября, Гибралтар – Грузия.
Лига наций УЕФА – это дополнительный шанс для сборных квалифицироваться на чемпионат мира или Европы. В ноябре прошлого года сборная Грузии вышла в финал турнира, где с минимальным счетом 0:1 проиграла Северной Македонии и упустила шанс квалифицироваться на ЕВРО-2020.
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