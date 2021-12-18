https://sputnik-georgia.ru/20211218/kovid-statistika-v-gruzii-poslednie-dannye-o-zarazhennykh-i-pogibshikh-262960700.html

Ковид-статистика в Грузии: последние данные о зараженных и погибших

Ковид-статистика в Грузии: последние данные о зараженных и погибших

На данный момент в Грузии 39 285 активных случая заболевания, 1 106 граждан помещены в ковид-гостиницы 18.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-18T13:01+0400

2021-12-18T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 784 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 53 пациента, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 906 965 случаев заболевания коронавирусом, 13 024 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 2 070 человек, с начала пандемии – 854 630.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 236 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 39 285 активных случая заболевания. 1 106 граждан помещены в ковид-гостиницы.В карантинных пространствах остаются 40 человек, в самоизоляции – 37 206 человек.В Грузии за последние сутки сделано 51 054 тестов на коронавирус: 31 443 – на антиген, 19 611 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 17 декабря, составляет 5.45%, за две недели – 7.11%, за семь дней – 6,67%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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