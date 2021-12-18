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Неужели "молчит"?: ученые предполагают конец извержения вулкана Ла-Пальма
Неужели "молчит"?: ученые предполагают конец извержения вулкана Ла-Пальма
Вулканическая активность Кумбре-Вьеха практически сошла на нет. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит место извержения и кратер вулкана сейчас 18.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-18T08:37+0400
2021-12-18T08:37+0400
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Вулкан Кумбре-Вьеха на Канарском острове Ла-Пальма затих, постоянные толчки на острове прекратились в понедельник вечером.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Извержение, начавшееся 19 сентября, оказалось самым продолжительным за всю историю Ла-Пальмы. Кроме того, за последние два месяца на острове были зарегистрированы десятки тысяч землетрясений.
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фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, извержение вулкана, фото
Неужели "молчит"?: ученые предполагают конец извержения вулкана Ла-Пальма
Вулканическая активность Кумбре-Вьеха практически сошла на нет. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит место извержения и кратер вулкана сейчас
Вулкан Кумбре-Вьеха на Канарском острове Ла-Пальма затих, постоянные толчки на острове прекратились в понедельник вечером.
Извержение, начавшееся 19 сентября, оказалось самым продолжительным за всю историю Ла-Пальмы. Кроме того, за последние два месяца на острове были зарегистрированы десятки тысяч землетрясений.
© AFP / Jorge Guerrero
Вулкан на испанском острове Пальма приостановил видимую активность в понедельник вечером
Вулкан на испанском острове Пальма приостановил видимую активность в понедельник вечером
На фото видно, что лава сформировала в океане новый полуостров, площадью более 40 гектаров
© AP Photo / Saul Santos
Ученые исследуют кратер вулкана
Ученые исследуют кратер вулкана
Они заявили, что 36 часов незначительной активности могут означать начало конца извержения
Кусок лавы охлаждают, чтобы исследовать состав
Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября
© REUTERS / BORJA SUAREZ
За 88 дней лава накрыла свыше 1,2 тысячи гектаров, разрушены более 1600 строений, большинство жилые дома
За 88 дней лава накрыла свыше 1,2 тысячи гектаров, разрушены более 1600 строений, большинство жилые дома
Дом, окруженный пеплом от вулкана Кумбре Вьеха, в районе Лас-Манчас
Извержение оказалось самым продолжительным за всю историю на Ла-Пальме
Крыши домов, погребенных под пеплом вулкана Кумбре-Вьеха
В результате извержения также пострадали 74 км дорог, эвакуированы более 7 тысяч человек.
© AP Photo / Saul Santos
Геологи не исключают возобновления вулканической активности, но подчеркивают, что это маловероятно
Геологи не исключают возобновления вулканической активности, но подчеркивают, что это маловероятно