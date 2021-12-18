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Неужели "молчит"?: ученые предполагают конец извержения вулкана Ла-Пальма
Неужели "молчит"?: ученые предполагают конец извержения вулкана Ла-Пальма
Вулканическая активность Кумбре-Вьеха практически сошла на нет. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит место извержения и кратер вулкана сейчас 18.12.2021, Sputnik Грузия
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Вулкан Кумбре-Вьеха на Канарском острове Ла-Пальма затих, постоянные толчки на острове прекратились в понедельник вечером.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Извержение, начавшееся 19 сентября, оказалось самым продолжительным за всю историю Ла-Пальмы. Кроме того, за последние два месяца на острове были зарегистрированы десятки тысяч землетрясений.
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фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, извержение вулкана, фото

Неужели "молчит"?: ученые предполагают конец извержения вулкана Ла-Пальма

08:37 18.12.2021
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Вулканическая активность Кумбре-Вьеха практически сошла на нет. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит место извержения и кратер вулкана сейчас
Вулкан Кумбре-Вьеха на Канарском острове Ла-Пальма затих, постоянные толчки на острове прекратились в понедельник вечером.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Извержение, начавшееся 19 сентября, оказалось самым продолжительным за всю историю Ла-Пальмы. Кроме того, за последние два месяца на острове были зарегистрированы десятки тысяч землетрясений.
© AFP / Jorge Guerrero

Вулкан на испанском острове Пальма приостановил видимую активность в понедельник вечером

Вулкан на испанском острове Пальма приостановил видимую активность в понедельник вечером - Sputnik Грузия
1/12
© AFP / Jorge Guerrero

Вулкан на испанском острове Пальма приостановил видимую активность в понедельник вечером

© REUTERS / BORJA SUAREZ

На фото видно, что лава сформировала в океане новый полуостров, площадью более 40 гектаров

На фото видно, что лава сформировала в океане новый полуостров, площадью более 40 гектаров - Sputnik Грузия
2/12
© REUTERS / BORJA SUAREZ

На фото видно, что лава сформировала в океане новый полуостров, площадью более 40 гектаров

© AP Photo / Saul Santos

Ученые исследуют кратер вулкана

Ученые исследуют кратер вулкана - Sputnik Грузия
3/12
© AP Photo / Saul Santos

Ученые исследуют кратер вулкана

© REUTERS / Borja Suarez

Они заявили, что 36 часов незначительной активности могут означать начало конца извержения

Они заявили, что 36 часов незначительной активности могут означать начало конца извержения - Sputnik Грузия
4/12
© REUTERS / Borja Suarez

Они заявили, что 36 часов незначительной активности могут означать начало конца извержения

© REUTERS / Borja Suarez

Кусок лавы охлаждают, чтобы исследовать состав

Кусок лавы охлаждают, чтобы исследовать состав - Sputnik Грузия
5/12
© REUTERS / Borja Suarez

Кусок лавы охлаждают, чтобы исследовать состав

© REUTERS / Borja Suarez

Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября

Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября - Sputnik Грузия
6/12
© REUTERS / Borja Suarez

Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября

© REUTERS / BORJA SUAREZ

За 88 дней лава накрыла свыше 1,2 тысячи гектаров, разрушены более 1600 строений, большинство жилые дома

За 88 дней лава накрыла свыше 1,2 тысячи гектаров, разрушены более 1600 строений, большинство жилые дома - Sputnik Грузия
7/12
© REUTERS / BORJA SUAREZ

За 88 дней лава накрыла свыше 1,2 тысячи гектаров, разрушены более 1600 строений, большинство жилые дома

© REUTERS / BORJA SUAREZДом, окруженный пеплом от вулкана Кумбре Вьеха, в районе Лас-Манчас
Дом, окруженный пеплом от вулкана Кумбре Вьеха, в районе Лас-Манчас - Sputnik Грузия
8/12
© REUTERS / BORJA SUAREZ
Дом, окруженный пеплом от вулкана Кумбре Вьеха, в районе Лас-Манчас
© REUTERS / Borja Suarez

Извержение оказалось самым продолжительным за всю историю на Ла-Пальме

Извержение оказалось самым продолжительным за всю историю на Ла-Пальме - Sputnik Грузия
9/12
© REUTERS / Borja Suarez

Извержение оказалось самым продолжительным за всю историю на Ла-Пальме

© REUTERS / BORJA SUAREZ

Крыши домов, погребенных под пеплом вулкана Кумбре-Вьеха

Крыши домов, погребенных под пеплом вулкана Кумбре-Вьеха - Sputnik Грузия
10/12
© REUTERS / BORJA SUAREZ

Крыши домов, погребенных под пеплом вулкана Кумбре-Вьеха

© REUTERS / BORJA SUAREZ

В результате извержения также пострадали 74 км дорог, эвакуированы более 7 тысяч человек.

В результате извержения также пострадали 74 км дорог, эвакуированы более 7 тысяч человек. - Sputnik Грузия
11/12
© REUTERS / BORJA SUAREZ

В результате извержения также пострадали 74 км дорог, эвакуированы более 7 тысяч человек.

© AP Photo / Saul Santos

Геологи не исключают возобновления вулканической активности, но подчеркивают, что это маловероятно

Геологи не исключают возобновления вулканической активности, но подчеркивают, что это маловероятно - Sputnik Грузия
12/12
© AP Photo / Saul Santos

Геологи не исключают возобновления вулканической активности, но подчеркивают, что это маловероятно

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