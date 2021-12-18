https://sputnik-georgia.ru/20211218/neuzheli-molchit-uchenye-predpolagayut-konets-izverzheniya-vulkana-la-palma-262958798.html

Неужели "молчит"?: ученые предполагают конец извержения вулкана Ла-Пальма

Неужели "молчит"?: ученые предполагают конец извержения вулкана Ла-Пальма

Вулканическая активность Кумбре-Вьеха практически сошла на нет. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит место извержения и кратер вулкана сейчас 18.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-18T08:37+0400

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Вулкан Кумбре-Вьеха на Канарском острове Ла-Пальма затих, постоянные толчки на острове прекратились в понедельник вечером.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Извержение, начавшееся 19 сентября, оказалось самым продолжительным за всю историю Ла-Пальмы. Кроме того, за последние два месяца на острове были зарегистрированы десятки тысяч землетрясений.

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