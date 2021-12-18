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Первые лица Грузии скорбят из-за смерти Джемала Чкуасели
Первые лица Грузии скорбят из-за смерти Джемала Чкуасели
Соболезнования семье и близким Чкуасели выразили премьер-министр и председатель парламента Грузии 18.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-18T17:54+0400
2021-12-18T17:54+0400
2021-12-18T17:54+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Первые лица Грузии выразили соболезнования из-за смерти Народного артиста Грузии, бывшего художественного руководителя ансамбля "Эрисиони" Джемала Чкуасели.Чкуасели скончался в пятницу в возрасте 86 лет. Он был доставлен в больницу из-за ухудшения состояния в связи с болезнью Парнкинсона, однако спасти его не удалось.От имени парламента Грузии свои соболезнования семье и близким Чкуасели выразил и председатель парламента Каха Кучава."Будучи большим болельщиком культуры, он посвятил всю жизнь возрождению грузинского фольклора. Это сокровище будет передаваться поколениями и сделает его имя бессмертным", - написал Кучава.Джемал Чкуасели – Народный артист Грузии, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели. Он в 1986 году возглавил ансамбль, который под его руководством стал академическим, получив название "Эрисиони", и создал современную шоу-программу, с которой коллектив с большим успехом гастролирует по крупнейшим городам мира. Сейчас художественным руководителем ансамбля является его сын – Шермадин Чкуасели.С 1997 года он являлся директором Международного фонда возрождения и защиты грузинской народной песни и танца.Джемал Чкуасели получил множество наград и премий. В 2015 году за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства была присуждена высшая награда Министерства культуры – "Жрец искусства".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, происшествия, новости, грузия, джемал чкуасели
Первые лица Грузии скорбят из-за смерти Джемала Чкуасели
Соболезнования семье и близким Чкуасели выразили премьер-министр и председатель парламента Грузии
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Первые лица Грузии выразили соболезнования из-за смерти Народного артиста Грузии, бывшего художественного руководителя ансамбля "Эрисиони" Джемала Чкуасели.
Чкуасели скончался в пятницу в возрасте 86 лет. Он был доставлен в больницу из-за ухудшения состояния в связи с болезнью Парнкинсона, однако спасти его не удалось.
"Выражаю глубокую скорбь в связи со смертью известного певца и заслуженного деятеля искусств Джемала Чкуасели. Отличающийся многосторонним талантом, всеми любимый певец и артист Джемал Чкуасели оставил нам в наследство богатое творчество", - написал
премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
От имени парламента Грузии свои соболезнования семье и близким Чкуасели выразил и председатель парламента Каха Кучава.
"Будучи большим болельщиком культуры, он посвятил всю жизнь возрождению грузинского фольклора. Это сокровище будет передаваться поколениями и сделает его имя бессмертным", - написал
Кучава.
Джемал Чкуасели – Народный артист Грузии, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели. Он в 1986 году возглавил ансамбль, который под его руководством стал академическим, получив название "Эрисиони", и создал современную шоу-программу, с которой коллектив с большим успехом гастролирует по крупнейшим городам мира. Сейчас художественным руководителем ансамбля является его сын – Шермадин Чкуасели.
С 1997 года он являлся директором Международного фонда возрождения и защиты грузинской народной песни и танца.
Джемал Чкуасели получил множество наград и премий. В 2015 году за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства была присуждена высшая награда Министерства культуры – "Жрец искусства".
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