https://sputnik-georgia.ru/20211218/premer-gruzii-nachal-podvedenie-itogov-goda-s-blagodarnosti-za-pobedu-na-vyborakh-262960423.html

Премьер Грузии начал подведение итогов года с благодарности за победу на выборах

Премьер Грузии начал подведение итогов года с благодарности за победу на выборах

Премьер-министр Грузии начал отчитываться о проделанной работе в стране за год, в частности, о достижениях экономики 18.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии начал подведение итогов года с благодарности обществу за победу на выборах в органы местной власти.Подведение итогов проходит в гостинице "Билтмор" в присутствии кабинета министров, представителей общественности и правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Он отметил, что полученный мандат – это большая ответственность и большая возможность служить стране.Ираклий Гарибашвили стал премьер-министром Грузии в феврале этого года, сменив на этом посту ушедшего в отставку Георгия Гахария.Для Гарибашвили это второй срок премьерства. В первый раз он занимал пост премьер-министра Грузии в период с 2013 по 2015 год.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, итоги года