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Премьер Грузии начал подведение итогов года с благодарности за победу на выборах
Премьер Грузии начал подведение итогов года с благодарности за победу на выборах
Премьер-министр Грузии начал отчитываться о проделанной работе в стране за год, в частности, о достижениях экономики 18.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-18T11:21+0400
2021-12-18T11:21+0400
2021-12-18T11:59+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии начал подведение итогов года с благодарности обществу за победу на выборах в органы местной власти.Подведение итогов проходит в гостинице "Билтмор" в присутствии кабинета министров, представителей общественности и правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Он отметил, что полученный мандат – это большая ответственность и большая возможность служить стране.Ираклий Гарибашвили стал премьер-министром Грузии в феврале этого года, сменив на этом посту ушедшего в отставку Георгия Гахария.Для Гарибашвили это второй срок премьерства. В первый раз он занимал пост премьер-министра Грузии в период с 2013 по 2015 год.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, итоги года
Премьер Грузии начал подведение итогов года с благодарности за победу на выборах
11:21 18.12.2021 (обновлено: 11:59 18.12.2021)
Премьер-министр Грузии начал отчитываться о проделанной работе в стране за год, в частности, о достижениях экономики
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии начал подведение итогов года с благодарности обществу за победу на выборах в органы местной власти.
Подведение итогов проходит в гостинице "Билтмор" в присутствии кабинета министров, представителей общественности и правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"В первую очередь, я хочу поблагодарить общество за то доверие, которое оно выразило нам на выборах. Народ является источником власти и легитимации, поэтому мы, власти, должны вернуть народу полученный мандат своей верностью, делами и созданными для него благами", – сказал Гарибашвили.
Он отметил, что полученный мандат – это большая ответственность и большая возможность служить стране.
Ираклий Гарибашвили стал премьер-министром Грузии в феврале этого года, сменив на этом посту ушедшего в отставку Георгия Гахария.
Для Гарибашвили это второй срок премьерства. В первый раз он занимал пост премьер-министра Грузии в период с 2013 по 2015 год.
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