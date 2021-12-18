https://sputnik-georgia.ru/20211218/sbornaya-gruzii-po-futzalu-obygrala-serbiyu-v-tovarischeskom-matche-262968216.html

Сборная Грузии по футзалу обыграла Сербию в товарищеском матче

Сборная Грузии по футзалу обыграла Сербию в товарищеском матче

Тест-матчи против Сербии – это часть подготовки сборной Грузии к чемпионату Европы, который пройдет в Нидерландах в январе-феврале следующего года 18.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 дек – Sputnik. Сборная Грузии по футзалу обыграла команду Сербии 4:3 в товарищеском матче, который состоялся в Тбилиси.Героем встречи стал Элисандро, оформивший хет-трик. В первом тайме натурализованный бразилец забил один гол, и на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу сборной Грузии.Вторую половину матча подопечные Автандила Асатиани начали очень активно и в первые две минуты забили два гола. Сначала отличился Талес, а буквально в следующей атаке Элисандро вновь зажег свою фамилию на табло. Еще через семь минут Элисандро оформил хет-трик.После этого хозяева отдали инициативу сербам, за что чуть не поплатились. В течение трех минут гости провели три результативные атаки и сократили отставание до минимума. Сборная Грузии могла и упустить победу, но мяч после удара Томича попал в перекладину.Для соперников эта товарищеская встреча стала второй за последние три дня. 16 декабря в Тбилиси команды сыграли вничью 1:1.Тест-матчи против Сербии – это часть подготовки сборной Грузии к чемпионату Европы, который пройдет в Нидерландах в январе-феврале следующего года. В текущем календарном году подопечные Асатиани проведут еще два товарищеских матча. 21 и 22 декабря команда сыграет с Киргизией.На чемпионате Европы сборная Грузии выступит в группе "D" с командами Испании, Боснии и Герцеговины и Азербайджана.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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