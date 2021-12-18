https://sputnik-georgia.ru/20211218/shtrafy-za-narushenie-pdd-na-dorogakh-gruzii-262965822.html

Штрафы за нарушение ПДД на дорогах Грузии

Штрафы за нарушение ПДД на дорогах Грузии

Штрафы за нарушение правил дорожного движения на дорогах Грузии колеблются от 10 до 300 лари в зависимости от вида нарушения 18.12.2021, Sputnik Грузия

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Согласно последним данным МВД Грузии, за девять месяцев 2021 года за нарушение правил дорожного движения в стране было выписано 2 409 249 штрафов.Нарушения ПДД в стране кроме полиции, фиксируют и видеокамеры. Всего за девять месяцев 2021 года в Грузии было выписано 1 768 478 видеоштрафов на сумму 49,8 миллиона лари. Кроме того, в стране действует система баллов: на водительские права ежегодно начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении лимита, автомобилисты лишаются прав. После этого они должны заново сдавать на получение водительских прав.За девять месяцев из-за несоблюдения ПДД баллы на правах потеряли 237 419 водителей. Полную сумму баллов израсходовали и лишились прав 39 водителей, из которых лишь один восстановил свои права, сдав экзамен.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете сумму штрафов за нарушения, которые чаще всего совершают водители на дорогах страны.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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