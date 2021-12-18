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Скончался народный артист Грузии Джемал Чкуасели
Скончался народный артист Грузии Джемал Чкуасели
Чкуасели, который страдал болезнью Паркинсона, был доставлен вчера в больницу из-за ухудшения состояния, где и скончался поздно вечером 18.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Народный артист Грузии бывший художественный руководитель ансамбля "Эрисиони" Джемал Чкуасели скончался в возрасте 86 лет, информацию Sputnik Грузия подтвердили родственники артиста.Джемал Чкуасели – Народный артист Грузии, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели. Он в 1986 году возглавил ансамбль, который под его руководством стал академическим, получив название "Эрисиони", и создал современную шоу-программу, с которой коллектив с большим успехом гастролирует по крупнейшим городам мира. Сейчас художественным руководителем ансамбля является его сын – Шермадин Чкуасели.С 1997 года он являлся директором Международного фонда возрождения и защиты грузинской народной песни и танца.Джемал Чкуасели получил множество наград и премий. В 2015 году за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства была присуждена высшая награда Министерства культуры – "Жрец искусства".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, джемал чкуасели

Скончался народный артист Грузии Джемал Чкуасели

10:30 18.12.2021 (обновлено: 11:00 18.12.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliДжемал Чкуасели, бывший худрук "Эрисиони" и дирижер ансамбля в настоящее время
Джемал Чкуасели, бывший худрук Эрисиони и дирижер ансамбля в настоящее время - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Чкуасели, который страдал болезнью Паркинсона, был доставлен вчера в больницу из-за ухудшения состояния, где и скончался поздно вечером
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Народный артист Грузии бывший художественный руководитель ансамбля "Эрисиони" Джемал Чкуасели скончался в возрасте 86 лет, информацию Sputnik Грузия подтвердили родственники артиста.
Джемал Чкуасели – Народный артист Грузии, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели. Он в 1986 году возглавил ансамбль, который под его руководством стал академическим, получив название "Эрисиони", и создал современную шоу-программу, с которой коллектив с большим успехом гастролирует по крупнейшим городам мира. Сейчас художественным руководителем ансамбля является его сын – Шермадин Чкуасели.
С 1997 года он являлся директором Международного фонда возрождения и защиты грузинской народной песни и танца.
Джемал Чкуасели получил множество наград и премий. В 2015 году за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства была присуждена высшая награда Министерства культуры – "Жрец искусства".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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