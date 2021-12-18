https://sputnik-georgia.ru/20211218/skonchalsya-narodnyy-artist-gruzii-dzhemal-chkuaseli-262959844.html

Скончался народный артист Грузии Джемал Чкуасели

Скончался народный артист Грузии Джемал Чкуасели

Чкуасели, который страдал болезнью Паркинсона, был доставлен вчера в больницу из-за ухудшения состояния, где и скончался поздно вечером 18.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-18T10:30+0400

2021-12-18T10:30+0400

2021-12-18T11:00+0400

культура

новости

грузия

джемал чкуасели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23579/13/235791390_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_161dd28d77e1b850b1dceadbebc4eaf2.jpg

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Народный артист Грузии бывший художественный руководитель ансамбля "Эрисиони" Джемал Чкуасели скончался в возрасте 86 лет, информацию Sputnik Грузия подтвердили родственники артиста.Джемал Чкуасели – Народный артист Грузии, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели. Он в 1986 году возглавил ансамбль, который под его руководством стал академическим, получив название "Эрисиони", и создал современную шоу-программу, с которой коллектив с большим успехом гастролирует по крупнейшим городам мира. Сейчас художественным руководителем ансамбля является его сын – Шермадин Чкуасели.С 1997 года он являлся директором Международного фонда возрождения и защиты грузинской народной песни и танца.Джемал Чкуасели получил множество наград и премий. В 2015 году за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства была присуждена высшая награда Министерства культуры – "Жрец искусства".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, джемал чкуасели