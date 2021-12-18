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https://sputnik-georgia.ru/20211218/storonniki-saakashvili-proveli-novuyu-aktsiyu-u-zdaniya-mvd-v-tbilisi---video-262965681.html
Сторонники Саакашвили провели новую акцию у здания МВД в Тбилиси – видео
Сторонники Саакашвили провели новую акцию у здания МВД в Тбилиси – видео
Сторонники Михаила Саакашвили провели в субботу акцию протеста в Тбилиси у здания МВД в районе Ортачала. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходил протест 18.12.2021, Sputnik Грузия
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видео
михаил саакашвили
мультимедиа
видео-новости из грузии
возвращение и арест саакашвили
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Несколько десятков человек на акции протеста также требовали от министра внутренних дел уйти в отставку. Один из участников был задержан полицией за мелкое хулиганство.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Что касается самого Саакашвили, то в данный момент он находится в горийском военном госпитале, где проходит лечение после 50-дневной голодовки.По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Его адвокаты, мать и соратники же требуют отправить его на лечение за границу.Экс-президент заочно приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам, и еще три дела рассматриваются в суде.
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видео, михаил саакашвили, мультимедиа, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео

Сторонники Саакашвили провели новую акцию у здания МВД в Тбилиси – видео

17:48 18.12.2021 (обновлено: 18:27 18.12.2021)
© video: Sputnik / Stringer
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Сторонники Михаила Саакашвили провели в субботу акцию протеста в Тбилиси у здания МВД в районе Ортачала. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходил протест
Несколько десятков человек на акции протеста также требовали от министра внутренних дел уйти в отставку. Один из участников был задержан полицией за мелкое хулиганство.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Что касается самого Саакашвили, то в данный момент он находится в горийском военном госпитале, где проходит лечение после 50-дневной голодовки.
По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Его адвокаты, мать и соратники же требуют отправить его на лечение за границу.
Экс-президент заочно приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам, и еще три дела рассматриваются в суде.
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