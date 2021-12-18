https://sputnik-georgia.ru/20211218/uydet-li-garibashvili-v-otstavku-chto-govoryat-v-gruzinskoy-mechte-262962444.html

Уйдет ли Гарибашвили в отставку: что говорят в "Грузинской мечте"

Уйдет ли Гарибашвили в отставку: что говорят в "Грузинской мечте"

Гарибашвили стал премьер-министром Грузии в феврале 2021 года после отставки Георгия Гахария 18.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-18T14:43+0400

2021-12-18T14:43+0400

2021-12-18T15:08+0400

политика

новости

грузия

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261644572_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_eead3a83bac170e24c35cc98854ff95d.jpg

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" категорически опровергли слухи о возможной скорой отставке премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Слухи об отставке Гарибашвили появились после того, как стало известно, что министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе уходит в отставку. Подогрела их информация о конфликте Гарибашвили с частью лидеров правящей партии.Слухами назвала информацию о возможной отставке премьера и министр экономики Натия Турнава.Опроверг подобное и министр регионального развития Ираклий Карселадзе."То, о чем вы говорите, – это глупости", – сказал Карселадзе.Гарибашвили стал премьер-министром Грузии в феврале 2021 года после отставки Георгия Гахария. Для Гарибашвили это второй срок премьерства. В первый раз он возглавил правительство в 2013 году и неожиданно для всех покинул пост в декабре 2015. Тогда Бидзина Иванишвили заявил, что был недоволен продвижением Гарибашвили своих родственников на высокие посты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили