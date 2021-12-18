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Уйдет ли Гарибашвили в отставку: что говорят в "Грузинской мечте"
Уйдет ли Гарибашвили в отставку: что говорят в "Грузинской мечте"
Гарибашвили стал премьер-министром Грузии в феврале 2021 года после отставки Георгия Гахария 18.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-18T14:43+0400
2021-12-18T14:43+0400
2021-12-18T15:08+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" категорически опровергли слухи о возможной скорой отставке премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Слухи об отставке Гарибашвили появились после того, как стало известно, что министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе уходит в отставку. Подогрела их информация о конфликте Гарибашвили с частью лидеров правящей партии.Слухами назвала информацию о возможной отставке премьера и министр экономики Натия Турнава.Опроверг подобное и министр регионального развития Ираклий Карселадзе."То, о чем вы говорите, – это глупости", – сказал Карселадзе.Гарибашвили стал премьер-министром Грузии в феврале 2021 года после отставки Георгия Гахария. Для Гарибашвили это второй срок премьерства. В первый раз он возглавил правительство в 2013 году и неожиданно для всех покинул пост в декабре 2015. Тогда Бидзина Иванишвили заявил, что был недоволен продвижением Гарибашвили своих родственников на высокие посты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили
Уйдет ли Гарибашвили в отставку: что говорят в "Грузинской мечте"
14:43 18.12.2021 (обновлено: 15:08 18.12.2021)
Гарибашвили стал премьер-министром Грузии в феврале 2021 года после отставки Георгия Гахария
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" категорически опровергли слухи о возможной скорой отставке премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Слухи об отставке Гарибашвили появились после того, как стало известно, что министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе уходит в отставку. Подогрела их информация о конфликте Гарибашвили с частью лидеров правящей партии.
"Это ложь, я могу прямо это сказать. Она служит лишь одной цели – как-то перекрыть реальные конфликты внутри оппозиции", – сказал председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
Слухами назвала информацию о возможной отставке премьера и министр экономики Натия Турнава.
Опроверг подобное и министр регионального развития Ираклий Карселадзе.
"То, о чем вы говорите, – это глупости", – сказал Карселадзе.
Гарибашвили стал премьер-министром Грузии в феврале 2021 года после отставки Георгия Гахария. Для Гарибашвили это второй срок премьерства. В первый раз он возглавил правительство в 2013 году и неожиданно для всех покинул пост в декабре 2015. Тогда Бидзина Иванишвили заявил, что был недоволен продвижением Гарибашвили своих родственников на высокие посты.
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