https://sputnik-georgia.ru/20211218/verkhiy-lars-segodnya-doroga-v-rossiyu-snova-zakrylas-dlya-bolshegruzov-262967721.html

Верхий Ларс сегодня: дорога в Россию снова закрылась для большегрузов

Верхий Ларс сегодня: дорога в Россию снова закрылась для большегрузов

Уже на протяжении трех дней из-за гололедицы и снегопада дорога открывается лишь на несколько часов 18.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-18T20:30+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Проблемы на дороге в направлении грузино-российской границы, которая открывается для трайлеров лишь на несколько часов, продолжаются третий день, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В частности, запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс.Этот участок дороги был открыт лишь на шесть часов, однако гололедица и снегопад снова создали проблемы на дороге.Для остальных видов транспорта движение свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, верхний ларс