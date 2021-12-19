https://sputnik-georgia.ru/20211219/bolshoy-uspekh-chernogo-lva-262981049.html

Большой успех "Черного льва"

Большой успех "Черного льва"

В своем последнем матче завершающегося года "Черный Лев" в Петах-Тикве с бонусом обыграл израильский "Тель-Авив Хит" и вышел на первое место в турнирной... 19.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-19T22:39+0400

2021-12-19T22:39+0400

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Как Израиль встретил регбиНа трибунах местной арены "Шломо Битуах" собралось немного зрителей, но явно ощущалось, что их большинство болело за грузинскую команду. И неудивительно – популярность регби в Израиле только сейчас пошла вверх с нулевой отметки, но ведь население этого государства в немалой степени состоит из репатриантов-выходцев из СССР. Вот и пришли на стадион грузинские евреи, поболеть за команду, приехавшую из их бывшей Родины.Все это на самом деле выглядело очень трогательно – люди, мало разбирающиеся в игре овальным мячом, все 80 минут шумели, реагировали на все неспортивные эпизоды свистом и гулом, короче говоря, должную атмосферу явно обеспечили, за что и были вознаграждены захватывающим зрелищем.И погода была какая-то необычная для декабря, и газон – весь покрытый густой травой – в Израиле тепло и в это время года. Единственное, игровое поле было расчерчено для регби поверх футбольных линий, что в регбийной части Европы уже давно не наблюдается…Двойные стандарты Мануэла БоттиноЕще одна претензия от телезрителя – режиссура трансляции была очень низкого уровня – ракурсы выбирались непрофессионально, повторы интересных эпизодов накладывались на текущую игру и еще много чего делалось не по-регбийному. Но все эти упреки адресованы организации под названием "Регби Европы", остающейся на полупрофессиональном-полулюбительском уровне.Главный повод для недовольства – судейство. Нет, итальянец Мануэл Боттино грубых ошибок, пожалуй, не допускал, однако "Черный Лев" вновь столкнулся с двойными стандартами судейства со стороны рефери, представляющего страну т.н. первого регбийного уровня.В памяти сразу же всплыла отчаянная реплика капитана "Лелос" Мераба Шарикадзе, заметившего австралийскому арбитру матча Франция-Грузия, что пусть мы и маленькая нация, но это совсем не повод для того, чтобы закрывать глаза на нарушения правил со стороны французов в то время, когда за аналогичные ошибки грузин наказывают максимально строго.Так вот, Боттино удалил с поля троих грузин и пропустил нарушения похлеще в исполнении хозяев стадиона. Например, в самом конце, когда один из "Хит" вытеснил за пределы поля гиганта Чеишвили, уже после свистка судьи продолжил толкать грузина на рекламные щиты, за что получил от двухметрового кутаисца адекватный ответ, наказан был только Чеиишвили. И таких эпизодов была масса.В целом, довольно некорректно назначать судью-итальянца на очень важный для грузинского регби матч – ведь Грузия уже годы пытается доказать, что она достигла уровня Италии. Впрочем, как недавно стало известно, в 2022 году скорее всего состоится тестовый матч Грузия-Италия, который даст ответ на многие вопросы.Хет-трик, посвященный Бакуру МамукашвилиНо, как бы то ни было, итальянский рефери не сумел испортить прекрасного матча. Хотя тельавивцам и хватило класса для реализации численного преимущества, но при равных составах грузины набирали очков почти вдвое больше, что в конечном итоге вылилось в 7 отличных грузинских попыток против четырех не менее эффектных израильских.Трижды отличился Шалва Мамукашвили, выполнявший функции и капитана "Льва" в отсутствие травмированного Шарикадзе. За день до игры у Шалвы родился сын Бакур, которому папа и посвятил свой хет-трик. Все три попытки Мамукашвили были занесены после атак молом. Еще раз то же самое проделал фланкер Сандро Мамамтавришвили, а три другие попытки были созданы за счет неординарных действий номинальных игроков обороны. Дважды реактивный Ака Табуцадзе убежал от оппонентов по правому флангу и, получив блестящие пасы, приземлил мяч в зачетке, а полузащитник схватки Тенгиз Перанидзе проделал тот же фокус вдоль противоположной кромки поля. Гиорги Бабунашвили реализовал все 7 попыток, добавив один точный штрафной.С "Енисеем" - уже весной52:28 и "Черный Лев" с 20-ю очками возглавил турнирную таблицу Восточной конференции Суперкубка, что на 4 больше, чем у "Енисея-СТМ". Обе команды вышли в полуфинал, а весной в очной встрече выяснится, кто примет испанскую франшизу и кто поедет в гости к португальской. Скорее всего, грузины сумеют сохранить первую позицию – для этого им надо не проиграть в Сочи с разницей в три попытки либо уступить не больше 7 очков.

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спорт, грузия, колумнисты, регби, новости грузинского регби