https://sputnik-georgia.ru/20211219/chernyy-lev-obygral-tel-aviv-khit-v-superkubke-evropy-po-regbi-262974596.html

"Черный лев" обыграл "Тель-Авив Хит" в Суперкубке Европы по регби

"Черный лев" обыграл "Тель-Авив Хит" в Суперкубке Европы по регби

После этой победы "Черный лев" набрал 20 очков и единолично возглавил группу Восточной конференции 19.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-19T12:31+0400

2021-12-19T12:31+0400

2021-12-19T12:33+0400

спорт

новости

грузия

регби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/13/262974568_0:0:1075:605_1920x0_80_0_0_d8c503321dd7816f2f03c2edf4f500f7.jpg

ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" обыграла на выезде "Тель-Авив Хит" 52:28 в рамках Суперкубка Европы по регби и обеспечили себе место в плей-офф турнира.На протяжении всего матча грузинские регбисты владели преимуществом и сумели занести в зачетную зону соперника семь попыток, за которыми последовали удачные реализации. Еще три очка "Черный лев" заработал после штрафного удара.Особенно стоит выделить Шалву Мамукашвили, оформившего хет-трик, и Аку Табуцадзе, на счету которого дубль. По одной попытке на свой счет записали Сандро Мамамтавришвили и Тенгиз Перанидзе.После этой победы "Черный лев" набрал 20 очков и единолично возглавил группу Восточной конференции. Ближайшего преследователя – "Енисей-СТМ", подопечные Левана Маисашвили опережают на четыре очка, а идущего на третьем месте "Тель-Авив Хит" - на шесть.Грузинские регбисты гарантировали себе выход в плей-офф турнира, правда, пока неизвестно, с какого места. Заключительный матч "Черный лев" проведет на выезде против красноярского "Енисея-СТМ". Время проведения этой встречи пока не определено.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, регби