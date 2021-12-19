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"Черный лев" обыграл "Тель-Авив Хит" в Суперкубке Европы по регби
"Черный лев" обыграл "Тель-Авив Хит" в Суперкубке Европы по регби
После этой победы "Черный лев" набрал 20 очков и единолично возглавил группу Восточной конференции 19.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" обыграла на выезде "Тель-Авив Хит" 52:28 в рамках Суперкубка Европы по регби и обеспечили себе место в плей-офф турнира.На протяжении всего матча грузинские регбисты владели преимуществом и сумели занести в зачетную зону соперника семь попыток, за которыми последовали удачные реализации. Еще три очка "Черный лев" заработал после штрафного удара.Особенно стоит выделить Шалву Мамукашвили, оформившего хет-трик, и Аку Табуцадзе, на счету которого дубль. По одной попытке на свой счет записали Сандро Мамамтавришвили и Тенгиз Перанидзе.После этой победы "Черный лев" набрал 20 очков и единолично возглавил группу Восточной конференции. Ближайшего преследователя – "Енисей-СТМ", подопечные Левана Маисашвили опережают на четыре очка, а идущего на третьем месте "Тель-Авив Хит" - на шесть.Грузинские регбисты гарантировали себе выход в плей-офф турнира, правда, пока неизвестно, с какого места. Заключительный матч "Черный лев" проведет на выезде против красноярского "Енисея-СТМ". Время проведения этой встречи пока не определено.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, регби

"Черный лев" обыграл "Тель-Авив Хит" в Суперкубке Европы по регби

12:31 19.12.2021 (обновлено: 12:33 19.12.2021)
© Facebook/Black LionМатч по регби между тбилисским клубом "Черный лев" и "Тель-Авив Хит"
Матч по регби между тбилисским клубом Черный лев и Тель-Авив Хит - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2021
© Facebook/Black Lion
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После этой победы "Черный лев" набрал 20 очков и единолично возглавил группу Восточной конференции
ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" обыграла на выезде "Тель-Авив Хит" 52:28 в рамках Суперкубка Европы по регби и обеспечили себе место в плей-офф турнира.
На протяжении всего матча грузинские регбисты владели преимуществом и сумели занести в зачетную зону соперника семь попыток, за которыми последовали удачные реализации. Еще три очка "Черный лев" заработал после штрафного удара.
Особенно стоит выделить Шалву Мамукашвили, оформившего хет-трик, и Аку Табуцадзе, на счету которого дубль. По одной попытке на свой счет записали Сандро Мамамтавришвили и Тенгиз Перанидзе.
После этой победы "Черный лев" набрал 20 очков и единолично возглавил группу Восточной конференции. Ближайшего преследователя – "Енисей-СТМ", подопечные Левана Маисашвили опережают на четыре очка, а идущего на третьем месте "Тель-Авив Хит" - на шесть.
Грузинские регбисты гарантировали себе выход в плей-офф турнира, правда, пока неизвестно, с какого места. Заключительный матч "Черный лев" проведет на выезде против красноярского "Енисея-СТМ". Время проведения этой встречи пока не определено.
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