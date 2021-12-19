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https://sputnik-georgia.ru/20211219/god-tigra-gryadet-v-almatinskom-zooparke-poyavilis-dva-novykh-polosatykh-khischnika-262929804.html
Год тигра грядет: В Алматинском зоопарке появились два новых полосатых хищника
Год тигра грядет: В Алматинском зоопарке появились два новых полосатых хищника
Молодые амурские тигры Бентли и Лад, доставленные из Нур-Султана, привыкают к условиям в новом доме 19.12.2021, Sputnik Грузия
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Судьба Бентли и Лада была предопределена. Они должны были стать звездами столичного цирка. Но из-за отсутствия нужных документов на ввоз в страну краснокнижных животных, уполномоченное министерство с этим не согласилось – дрессировать больших кошек не будут.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В данный момент два амурских тигра находятся в карантинной зоне Алматинского зоопарка. Они вполне здоровы и упитаны – так положено.Полосатые хищники и сами довольны – просторный вольер, кормежка (семь килограммов мяса ежедневно и каждому), особое внимание сотрудников.
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+74956456601
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252
60
Год тигра грядет: В Алматинском зоопарке появились два новых полосатых хищника
Молодые амурские тигры Бентли и Лад, доставленные из Нур-Султана, привыкают к условиям в новом доме Алматинцев в ближайшее время ждет приятный сюрприз: в городской зоопарк привезли двух молодых амурских тигров.
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видео, казахстан, мультимедиа, животные, тигры, видео

Год тигра грядет: В Алматинском зоопарке появились два новых полосатых хищника

14:17 19.12.2021
© video: Sputnik
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Молодые амурские тигры Бентли и Лад, доставленные из Нур-Султана, привыкают к условиям в новом доме
Судьба Бентли и Лада была предопределена. Они должны были стать звездами столичного цирка. Но из-за отсутствия нужных документов на ввоз в страну краснокнижных животных, уполномоченное министерство с этим не согласилось – дрессировать больших кошек не будут.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
В данный момент два амурских тигра находятся в карантинной зоне Алматинского зоопарка. Они вполне здоровы и упитаны – так положено.
Полосатые хищники и сами довольны – просторный вольер, кормежка (семь килограммов мяса ежедневно и каждому), особое внимание сотрудников.
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