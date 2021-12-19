https://sputnik-georgia.ru/20211219/god-tigra-gryadet-v-almatinskom-zooparke-poyavilis-dva-novykh-polosatykh-khischnika-262929804.html

Год тигра грядет: В Алматинском зоопарке появились два новых полосатых хищника

Год тигра грядет: В Алматинском зоопарке появились два новых полосатых хищника

Молодые амурские тигры Бентли и Лад, доставленные из Нур-Султана, привыкают к условиям в новом доме 19.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-19T14:17+0400

2021-12-19T14:17+0400

2021-12-19T14:17+0400

видео

казахстан

мультимедиа

животные

тигры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/11/262929252_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_378aed43e0bf37e6cc527a56d537d3d4.jpg

Судьба Бентли и Лада была предопределена. Они должны были стать звездами столичного цирка. Но из-за отсутствия нужных документов на ввоз в страну краснокнижных животных, уполномоченное министерство с этим не согласилось – дрессировать больших кошек не будут.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В данный момент два амурских тигра находятся в карантинной зоне Алматинского зоопарка. Они вполне здоровы и упитаны – так положено.Полосатые хищники и сами довольны – просторный вольер, кормежка (семь килограммов мяса ежедневно и каждому), особое внимание сотрудников.

казахстан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Год тигра грядет: В Алматинском зоопарке появились два новых полосатых хищника Молодые амурские тигры Бентли и Лад, доставленные из Нур-Султана, привыкают к условиям в новом доме Алматинцев в ближайшее время ждет приятный сюрприз: в городской зоопарк привезли двух молодых амурских тигров. 2021-12-19T14:17+0400 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, казахстан, мультимедиа, животные, тигры, видео