https://sputnik-georgia.ru/20211219/goroskop-na-segodnya-20-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262969408.html

Гороскоп на сегодня 20 декабря 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 20 декабря 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на понедельник, 20 декабря, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды помогут сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а... 19.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-19T10:32+0400

2021-12-19T10:32+0400

2021-12-19T10:32+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 20 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнов 20 декабря ждет благоприятный день – все дела им будут удаваться с первой попытки. Настойчивость в достижении цели и умение отыскать правильное решение проблем помогут знаку зодиака сегодня преуспеть. Гороскоп рекомендует Овнам сохранять сегодня спокойствие и не реагировать на каждое резкое слово, чтобы избежать конфликтов. Одинокие встретят сегодня свою судьбу.ТелецТельцам 20 декабря придется приложить немало усилий, чтобы карьерный рост стал реальностью. По гороскопу, сегодня знаку зодиака придется пойти на компромисс либо с руководством, либо со своей совестью – определенные финансовые последствия будут иметь и одно, и другое решение. Знак зодиака должен полноценно отдыхать, чтобы не снизилась трудоспособность и не накопилась усталость.БлизнецыБлизнецов 20 декабря ждет активный день – сегодня усилятся интуиция, чувствительность и восприимчивость знака зодиака. Планы Близнецов потребуют существенных финансовых вложений, поэтому им потребуется дополнительный источник доходов. Чтобы избежать упадка сил и недомогания, знаку зодиака нужно расслабиться – гороскоп советует подумать о совместном отдыхе с партнером.РакРаку 20 декабря нужно проявить креативность и умение действовать по обстоятельствам, чтобы достигнуть намеченной цели – это поможет знаку зодиака в решении имеющихся проблем. Раки слишком много времени и сил отдают работе, что у них может произойти нервный срыв. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака, отложив все дела, отдохнуть и не доводить свой организм до изнеможения.ЛевДля Львов 20 декабря позитивный день - профессиональные навыки помогут знаку зодиака справиться с текущими проблемами. Благоприятно сегодня для формирования долгосрочных планов и начала новых дел, которые со временем принесут хорошие дивиденды. Необоснованная ревность знака зодиака станет поводом для конфликта, поэтому гороскоп советует научиться доверять партнеру.ДеваДев 20 декабря ждет много дел и событий, поэтому они должны быть готовы корректировать свои планы на ходу. Производительность знака зодиака сегодня высокая - гороскоп рекомендует, сохраняя хладнокровие, преодолевать испытания и барьеры на пути к намеченной цели. Девам, несмотря на перегруженность, нужно уделить немного времени семье и не забывать о полноценном отдыхе.ВесыПо гороскопу, Весам следует изменить подход к делу, чтобы воплотить свои планы в жизнь. Финансовая ситуация знака зодиака улучшится – они не будут испытывать недостатка в деньгах. Весам нужно избежать соблазна, так как даже "невинная" интрижка может угрожать их браку. Одиноких представителей знака зодиака ждет любовная встреча, которая перерастет в серьезные отношения.СкорпионСкорпионов 20 декабря ждет удачный день для ведения переговоров, подписания соглашений и контрактов - знакомства, заведенные сегодня, могут знаку зодиака очень пригодиться. А от новых финансовых сделок сегодня лучше отказаться. Гороскоп советует знаку зодиака не общаться сегодня с людьми, вызывающими у них отрицательные эмоции. Одиночки могут найти сегодня себе пару.СтрелецСтрельцы 20 декабря смогут осуществить запланированное, если сосредоточатся на основной цели. Удачный день для торговых сделок и соглашений, а вот в долг сегодня давать не следует - проситель может превратиться в безнадежного должника. Семейным придется приложить усилия, чтобы сохранить стабильность и покой в семье. Одиноких ждут интересные знакомства и романтические приключения.КозерогКозерогам 20 декабря предстоит напряженный день – им удастся добиться того, к чему стремились давно и упорно. В денежных делах удача в целом будет на стороне знака зодиака - недостатка в деньгах они испытывать не будут. Необоснованная ревность станет поводом для конфликта - гороскоп рекомендует научиться доверять партнеру. Занятия спортом помогут выплеснуть накопившуюся энергию.ВодолейВодолеев 20 декабря ждет успех в интеллектуальной и творческой деятельности - таланты знака зодиака будут сегодня востребованы как никогда. От крупных покупок Водолеям желательно воздержаться – сегодня они склонны к расточительству. Общение с родными и друзьями подарит знаку зодиака много приятных моментов. Гороскоп рекомендует Водолеям активно общаться и с новыми единомышленниками.РыбыРыб 20 декабря ждет успех в профессиональной деятельности. В материальном плане сегодня не очень благоприятный день – знаку зодиака придется понести непредвиденные финансовые затраты. Советы близких помогут вам взглянуть на жизнь под другим углом, обозначить новые цели. Гороскоп рекомендует Рыбам пересмотреть привычный рацион питания - исключить из него фастфуд и добавить овощи и фрукты.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп