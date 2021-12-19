https://sputnik-georgia.ru/20211219/gosudarstvo-uvelichivaet-summu-dlya-vynuzhdenno-peremeschennykh-lits--na-pokupku-zhilya-262975835.html

Государство увеличивает сумму для вынужденно перемещенных лиц на покупку жилья

Государство увеличивает сумму для вынужденно перемещенных лиц на покупку жилья

На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 273,4 тысячи человек 19.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-19T14:33+0400

2021-12-19T14:33+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Увеличивается сумма, выделяемая государством на покупку долгосрочного жилья для вынужденно перемещенных лиц в рамках проекта "Дом в деревне", говорится в сообщении Министерства по делам вынужденно перемещенных лиц, здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии.Проект "Дом в деревне" осуществляется с 2013 года. В рамках этой программы семья вынужденных переселенцев сама выбирает дом в селе любого региона и государство выделяет определенную сумму на покупку этого дома. Сумма зависит от количества членов семьи.Согласно изменениям, на одного человека со статусом ВПЛ теперь будет выделяться 22 тысячи лари (7 тысяч долларов) и по 3 тысячи (чуть менее тысячи долларов) на каждого последующего члена семьи. К примеру, дом для семьи из семи человек Министерство приобретет не за 32 тысячи лари (более 10 тысяч долларов),как было ранее, а за 40 тысяч (13 тысяч долларов).Кроме того, меняются сроки, в течение которых семьи должны предоставить конкретные данные по покупке дома - с трех месяцев до шести. Не нужно также заключение эксперта о стоимости жилья.Изменения коснулись и тех семей, которые ждут жилья в городах и стоят на учете. Теперь им не обязательно ждать завершения строительства в тех многоквартирных домах, которые предлагает государство. Они могут сами найти необходимую жилплощадь по цене 550 долларов за квадратный метр в Тбилиси и 470 долларов для регионов.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 273,4 тысячи человек, это около 90 тысяч семей. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится стоять в очереди годами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20200707/Vynuzhdenno-peremeschennym-litsam-postroyat-doma-v-Kvemo-Kartli-248917698.html

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