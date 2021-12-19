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Государство увеличивает сумму для вынужденно перемещенных лиц на покупку жилья
Государство увеличивает сумму для вынужденно перемещенных лиц на покупку жилья
На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 273,4 тысячи человек 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T14:33+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Увеличивается сумма, выделяемая государством на покупку долгосрочного жилья для вынужденно перемещенных лиц в рамках проекта "Дом в деревне", говорится в сообщении Министерства по делам вынужденно перемещенных лиц, здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии.Проект "Дом в деревне" осуществляется с 2013 года. В рамках этой программы семья вынужденных переселенцев сама выбирает дом в селе любого региона и государство выделяет определенную сумму на покупку этого дома. Сумма зависит от количества членов семьи.Согласно изменениям, на одного человека со статусом ВПЛ теперь будет выделяться 22 тысячи лари (7 тысяч долларов) и по 3 тысячи (чуть менее тысячи долларов) на каждого последующего члена семьи. К примеру, дом для семьи из семи человек Министерство приобретет не за 32 тысячи лари (более 10 тысяч долларов),как было ранее, а за 40 тысяч (13 тысяч долларов).Кроме того, меняются сроки, в течение которых семьи должны предоставить конкретные данные по покупке дома - с трех месяцев до шести. Не нужно также заключение эксперта о стоимости жилья.Изменения коснулись и тех семей, которые ждут жилья в городах и стоят на учете. Теперь им не обязательно ждать завершения строительства в тех многоквартирных домах, которые предлагает государство. Они могут сами найти необходимую жилплощадь по цене 550 долларов за квадратный метр в Тбилиси и 470 долларов для регионов.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 273,4 тысячи человек, это около 90 тысяч семей. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится стоять в очереди годами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия

Государство увеличивает сумму для вынужденно перемещенных лиц на покупку жилья

14:33 19.12.2021 (обновлено: 14:53 19.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСтроительство новых жилых комплексов на черноморском побережье Аджарии
Строительство новых жилых комплексов на черноморском побережье Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 273,4 тысячи человек
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Увеличивается сумма, выделяемая государством на покупку долгосрочного жилья для вынужденно перемещенных лиц в рамках проекта "Дом в деревне", говорится в сообщении Министерства по делам вынужденно перемещенных лиц, здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии.
Проект "Дом в деревне" осуществляется с 2013 года. В рамках этой программы семья вынужденных переселенцев сама выбирает дом в селе любого региона и государство выделяет определенную сумму на покупку этого дома. Сумма зависит от количества членов семьи.
Согласно изменениям, на одного человека со статусом ВПЛ теперь будет выделяться 22 тысячи лари (7 тысяч долларов) и по 3 тысячи (чуть менее тысячи долларов) на каждого последующего члена семьи. К примеру, дом для семьи из семи человек Министерство приобретет не за 32 тысячи лари (более 10 тысяч долларов),как было ранее, а за 40 тысяч (13 тысяч долларов).
Кроме того, меняются сроки, в течение которых семьи должны предоставить конкретные данные по покупке дома - с трех месяцев до шести. Не нужно также заключение эксперта о стоимости жилья.
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Изменения коснулись и тех семей, которые ждут жилья в городах и стоят на учете. Теперь им не обязательно ждать завершения строительства в тех многоквартирных домах, которые предлагает государство. Они могут сами найти необходимую жилплощадь по цене 550 долларов за квадратный метр в Тбилиси и 470 долларов для регионов.
На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 273,4 тысячи человек, это около 90 тысяч семей. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится стоять в очереди годами.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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